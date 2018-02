Додано: Суб 17 лют, 2018 20:52

Перес де Куэльяр написав: Анализирую СМИ так у них «грива» выросла , да и на материковой Украине хватает даунов за них проголосовать . Вот мне интересно из-за них тварей война идет , они каламутили воду ДО и ЛО . Я не видел что бы « рыгошобло» с ветеранами АТО встречались или на передок к нашим военным с визитом поддержки наведывались , неет , это вражины и прийдет время и будут они висеть на столбах , потому что украинский солдат и украинский ветеран АТО. никогда не допустит возвращение их к власти .Слава Украине !



Виділив я основну, як на мене, причину негараздів. Таких більшість. Живемо в результатах їхнього волевиявлення. Виділив я основну, як на мене, причину негараздів. Таких більшість. Живемо в результатах їхнього волевиявлення.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell