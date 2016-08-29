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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2018 08:30
UKCC написав:
Подскажите, можно в ПБ пополнить долларовую карту через терминал? А то пару соток не захотели взять в окнах. Выставили комиссию 4%.
Да,через долларовую скидывал "хлам -купюры" и не раз.
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сірий
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Додано: Нед 18 лют, 2018 09:40
yarg написав: Karp написав: дядя Caша написав:... на рынке появился регулятор. Ничего никому не продал, пытаясь разведать обстановку. «Вышел Нацик из тумана, бакс не вынув из кармана», - постебались валютные дилеры.
US
судячи з того що твориться з курсом останні 2,5 міс, в Україні немає регулятора, а ринок більше нагадує базар на Оболоні...
А регулятор должен всем сопли вытирать и копеечные колебания сглаживать ?
НБУ уже третий год приучает всех - "доллар может болтаться плюс-минус 2 гривны. И это нормально". А у хомячков все - как не зрада так перемога.
я думаю НБ не для того чтобы сопли подтирать. У него другие задачи. Может "прививки" поголовно делать, чтобы меньше сопливили...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Нед 18 лют, 2018 10:05
daryaby807 написав:Karp
это называется плавающий курс 5-7%....а некоторые в обмороки падают))
для кого это спекуляция так нормально. а для тех кто 5% на круг заработок имеет, так ему самый раз в обморок. 5% в квартал это одно, а если за неделю?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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