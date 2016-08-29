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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4335433643374338

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:30

  UKCC написав:Подскажите, можно в ПБ пополнить долларовую карту через терминал? А то пару соток не захотели взять в окнах. Выставили комиссию 4%.

Да,через долларовую скидывал "хлам -купюры" и не раз.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 09:40

  yarg написав:
  Karp написав:
  дядя Caша написав:... на рынке появился регулятор. Ничего никому не продал, пытаясь разведать обстановку. «Вышел Нацик из тумана, бакс не вынув из кармана», - постебались валютные дилеры.

US

судячи з того що твориться з курсом останні 2,5 міс, в Україні немає регулятора, а ринок більше нагадує базар на Оболоні...


А регулятор должен всем сопли вытирать и копеечные колебания сглаживать ?
НБУ уже третий год приучает всех - "доллар может болтаться плюс-минус 2 гривны. И это нормально". А у хомячков все - как не зрада так перемога.

я думаю НБ не для того чтобы сопли подтирать. У него другие задачи. Может "прививки" поголовно делать, чтобы меньше сопливили... :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:05

  daryaby807 написав:Karp

это называется плавающий курс 5-7%....а некоторые в обмороки падают))

для кого это спекуляция так нормально. а для тех кто 5% на круг заработок имеет, так ему самый раз в обморок. 5% в квартал это одно, а если за неделю?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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