" Основной идеей формирования необходимой валовой выручки (НВВ) в Методе RAB является известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет право получить на инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, признаваемой участниками рынка справедливой, и возвратить весь инвестированный капитал к концу инвестиционного периода."
Мне что то не понятно. Рынок де??? Хлебзавод закупит новые печи в ЕС, а если я хлеб сам пеку, на меня новый налог? Что бы "инвестор" свое приумножил? Про ПД молчу, мне за 50. Почему за ГТС созданную "врагами"-СССР хотят ввести абонплату? За "справедливую" цену было всё приватизировано? И каждый месяц в платёжках это не подразумевалось? Как и на установку счетчиков? Пасечник кончил срок на уровне плинтуса 2-3%. Задача сегодняшних та-же. Думаю, до выборов взлетит валюта первой свежести. Ибо их выборы уже не волнуют. А на последок задачу выполнят свою на все 120% До лета. Впереди весна, традиционный рост зелени, повышения тарифов, и рост рост рост. Не взирая.
Эвген написав: 10 июл. 2012 г. - RAB не всегда означает рабство. RAB-регулирование.
Тарифы на передачу электроэнергии - это только небольшая часть полного тарифа на электроэнергию. Основная часть полного тарифа - расходы на ее производство, о которых пока речи нет.
Речь немного о другом. А так таки да, пересичного пока почти не коснётся, больше промышленность и с\х. Начинается всё с мелочей. Не было гвоздя, лошадь захромала... А там пошли накрутки на эту мелочь, зерно надо провеять, перемолоть, испекти хлеб, а это всё элэнергия. Когда нет перспектив экономики каждый шаг может пройти рядом с пропастью. Щаг влево, вправо, прыжок на месте не предсказуем.
...... так "дешевій", чи "дорожай"? sinus написав: Долярчик написав: yurmkr написав:
Купив теж 13,5 місяців тому, на сьогодні метр подорожчав вже більш ніж на 100$. Та у мне тільки пів коробки вигнали, до кінця строку повинен подорожчати ще десь на 100-150$. Це нормально. ≠≠≠≠≠≠≠
.... так в мене пройшло тільки 4,5міс.!- правда, на жовтень, вже було: 1-ша сек. - 4пов, 2-га - два, а 3-тя - тільки залитий котлован! .... а, станом на сьогодні маємо: 1-ша сек. - всі 8 пов. + вимурувані всі стіни + засклено(крім панорамних вікон), 2-га - аналогічно! - а 3-тя(там має бути 10-ть пов.) - вигнали 5-ть пов. + перший пов. підмурували!- справжні СТАХАНІВЦІ! - Я сам здивований їхньою швидкістю будування! Оце - справжній ЖИР і СПРАВЖНЯ ШВИДКІСТЬ будівництва!(як пише/жартує Сомик)) ...то ж, м2 моєї квартири "незайманки" за 4,5міс. зріс на ДВІ тис. грн.(в жовтні ціна була від 14тис.м2 - тепер від 16тис.м2).... - а до повної готовності - ще має зрости ціна! ≠≠≠≠≠≠
Это виртуально подорожало,попробуйте,просто ради интереса выставить свою квартиру на продажу по 16 т.за квадрат и посмотрите реально ли её продать по этой цене,если вы строится очередь покупателей,тогда,согласен,что квартира подорожала,а если даже звонков не будет потенциальных клиентов? То,скорее она всё же не подорожала. ≠≠≠≠≠
....Ви ж, якщо захочете купити у забудовника - то ДЕШЕВШЕ цінника в 16тис.грн.м2 - НЕ КУПИТЕ!!! (то ж, думаю, що тел. дзвоники були б!)
С апреля в Украине вступит в силу RAB-регулирование тарифов на поставку электричества, что повлечет за собой новое подорожание для граждан
Об этом сообщил журналист Александр Литвин.
«Целый ряд облэнерго уже подал в НКРЭКУ документы с просьбой перевести их на RAB-тарифы. Как оказалось, для отдельных категорий потребителей цены могут взлететь в 3,5 раза. К примеру, «Черниговоблэнерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для потребителей 2-го класса напряжения с 359,7 грн/Мвт*час до 1257,2 грн/Мвт*час», – отметил он.
10 июл. 2012 г. - RAB не всегда означает рабство. RAB-регулирование. «Украина Коммунальная» ранее уже писала о том, что в Украине может измениться система регулирования субъектов естественных монополий и процедуры тарифообразования. Новшества закреплены проектом закона №10338, ...
Его внедрение предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС в части имплементации Директивы 2009/72/ЕС. При таком ...
Туши свет, приехали. Но у нас тока 7 шкур, что будет когда последнюю снимут? В раю зарплату от ЕС получать будем?
абсолютно логичное развитие темы "зелёного тарифа". Рынок генерации создали, очередь за рынком передающих сетей. Молодцы.
С апреля в Украине вступит в силу RAB-регулирование тарифов на поставку электричества, что повлечет за собой новое подорожание для граждан
Об этом сообщил журналист Александр Литвин.
«Целый ряд облэнерго уже подал в НКРЭКУ документы с просьбой перевести их на RAB-тарифы. Как оказалось, для отдельных категорий потребителей цены могут взлететь в 3,5 раза. К примеру, «Черниговоблэнерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для потребителей 2-го класса напряжения с 359,7 грн/Мвт*час до 1257,2 грн/Мвт*час», – отметил он.
10 июл. 2012 г. - RAB не всегда означает рабство. RAB-регулирование. «Украина Коммунальная» ранее уже писала о том, что в Украине может измениться система регулирования субъектов естественных монополий и процедуры тарифообразования. Новшества закреплены проектом закона №10338, ...
Его внедрение предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС в части имплементации Директивы 2009/72/ЕС. При таком ...
Туши свет, приехали. Но у нас тока 7 шкур, что будет когда последнюю снимут? В раю зарплату от ЕС получать будем?
абсолютно логичное развитие темы "зелёного тарифа". Рынок генерации создали, очередь за рынком передающих сетей. Молодцы.
какой рынок генерации? вы бредите? сколько тысячных процента покрывает созданый "рынок генерации" в общем объеме?
juristkostya написав:абсолютно логичное развитие темы "зелёного тарифа". Рынок генерации создали, очередь за рынком передающих сетей. Молодцы.
Рынок генерации это для единиц, он сразу был взят под контроль. В духе времени создали новый. Как минимум завод панелей, от друга "правильного" премьера, что нас сдал, под особые условия МВФ. Потому про "зелёную" и её тарифы, и как панели по всей Украине растыкивают умолчу. Это им плюс на их счета. Речь за сети. Вот тут почти всем украинцам минус. С личных счетов.
juristkostya написав:абсолютно логичное развитие темы "зелёного тарифа". Рынок генерации создали, очередь за рынком передающих сетей. Молодцы.
Рынок генерации это для единиц, он сразу был взят под контроль. В духе времени создали новый. Как минимум завод панелей, от друга "правильного" премьера, что нас сдал, под особые условия МВФ. Потому про "зелёную" и её тарифы, и как панели по всей Украине растыкивают умолчу. Это им плюс на их счета. Речь за сети. Вот тут почти всем украинцам минус. С личных счетов.
я уже понял, что вы судите о вопросе, коим не владеете. Не обязательно доказывать это вновь и вновь.
juristkostya написав:абсолютно логичное развитие темы "зелёного тарифа". Рынок генерации создали, очередь за рынком передающих сетей. Молодцы.
Рынок генерации это для единиц, он сразу был взят под контроль. В духе времени создали новый. Как минимум завод панелей, от друга "правильного" премьера, что нас сдал, под особые условия МВФ. Потому про "зелёную" и её тарифы, и как панели по всей Украине растыкивают умолчу. Это им плюс на их счета. Речь за сети. Вот тут почти всем украинцам минус. С личных счетов.
я уже понял, что вы судите о вопросе, коим не владеете. Не обязательно доказывать это вновь и вновь.
О владеющий вопросом: куда ушли амортизационные отчисления заложенные в тарифе, куда делись обязательства и ответственность приватизаторов на счет обьектов приватизации, почему при рассчете рентабельности, закладываемой в РАБтариф, берется стоимость активов пересчитанная "по-новому" в прошлом году и куда делась оценочная стоимость при приватизации, кто и как будет контролировать выполнение и принуждать к ответственности монополистов за уже новые обязательства по модернизации и поддержанию объектов распределения э/э?
а так то оно да, молодцы, надо для соглашения об ассоцииации и МВФтребует, а то чо там с коррупционной covfefe то вы нам не указ.
кстати, если кто не знает: почему Ахметов стал таким послушным и всё так гладко с шоколадными - нынешняя "власть" скупила внешние долги ДТЭК и фактически на пару владеет этим вот всем. Еще там был Коломойский, тут поятно уже, Суркисы, которых прижали в прошлом году для сговорчивости, Григоришин друзяка гаранта с русскими корнями, ну и совсем уж запореприковый капитал VS групп.
До выборов они конечно не рискнут это в действие ввести, там президент с кабмином грудью станут на защиту потребителя, но очерки шоколадного будущего after2019 уже ясны
Востаннє редагувалось Corpocrator в Нед 18 лют, 2018 21:09, всього редагувалось 3 разів.