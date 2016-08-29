Додано: Нед 18 лют, 2018 20:59

juristkostya написав: Эвген написав: juristkostya написав: абсолютно логичное развитие темы "зелёного тарифа". Рынок генерации создали, очередь за рынком передающих сетей.

Молодцы. абсолютно логичное развитие темы "зелёного тарифа". Рынок генерации создали, очередь за рынком передающих сетей.Молодцы.



Рынок генерации это для единиц, он сразу был взят под контроль. В духе времени создали новый. Как минимум завод панелей, от друга "правильного" премьера, что нас сдал, под особые условия МВФ. Потому про "зелёную" и её тарифы, и как панели по всей Украине растыкивают умолчу. Это им плюс на их счета.

Речь за сети. Вот тут почти всем украинцам минус. С личных счетов. Рынок генерации это для единиц, он сразу был взят под контроль. В духе времени создали новый. Как минимум завод панелей, от друга "правильного" премьера, что нас сдал, под особые условия МВФ. Потому про "зелёную" и её тарифы, и как панели по всей Украине растыкивают умолчу. Это им плюс на их счета.Речь за сети. Вот тут почти всем украинцам минус. С личных счетов. я уже понял, что вы судите о вопросе, коим не владеете. Не обязательно доказывать это вновь и вновь. я уже понял, что вы судите о вопросе, коим не владеете. Не обязательно доказывать это вновь и вновь.

О владеющий вопросом:куда ушли амортизационные отчисления заложенные в тарифе, куда делись обязательства и ответственность приватизаторов на счет обьектов приватизации, почему при рассчете рентабельности, закладываемой в РАБтариф, берется стоимость активов пересчитанная "по-новому" в прошлом году и куда делась оценочная стоимость при приватизации, кто и как будет контролировать выполнение и принуждать к ответственности монополистов за уже новые обязательства по модернизации и поддержанию объектов распределения э/э?а так то оно да, молодцы, надо для соглашения об ассоцииации и МВФтребует, а то чо там с коррупционной covfefe то вы нам не указ.кстати, если кто не знает: почему Ахметов стал таким послушным и всё так гладко с шоколадными - нынешняя "власть" скупила внешние долги ДТЭК и фактически на пару владеет этим вот всем. Еще там был Коломойский, тут поятно уже, Суркисы, которых прижали в прошлом году для сговорчивости, Григоришин друзяка гаранта с русскими корнями, ну и совсем уж запореприковый капитал VS групп.До выборов они конечно не рискнут это в действие ввести, там президент с кабмином грудью станут на защиту потребителя, но очерки шоколадного будущего after2019 уже ясны