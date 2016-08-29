Ага. Покупали типа металлолом за копейки, а уже в РАБ-тариф закладывают оценочную стоимость выше коллайдера.
Никакого мошенничества
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:02
Ага. Покупали типа металлолом за копейки, а уже в РАБ-тариф закладывают оценочную стоимость выше коллайдера.
Никакого мошенничества
Всё IMHO
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:11
ЛАД- Yuri_61
Это говорит или о том, что в обменке не знают чего ожидать от курса и на всякий случай перестраховались или о том, что вообще зажрались и ставят, что хотят
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:17
////или троллит всех "Yuri_61 " настолько примитивно , что так и хочется попросить Прощения , в Прощенное Воскресение !
Простите Yuri_61....
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:59
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:33
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:50
Re: Валютный рынок в контексте
Главная проблема нашей страны -в том,что руководят ей коммерсанты,а не патриоты.А коммерсанту свой интерес гораздо ближе ,чем интерес государства и его народа.Отсюда саботаж всех необходимых реформ и воровство на всех уровнях. Имхо. Всех думающих форумчан с праздником!
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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