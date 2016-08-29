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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:02
Corpocrator написав:
чему при рассчете рентабельности, закладываемой в РАБтариф, берется стоимость активов пересчитанная "по-новому" в прошлом году и куда делась оценочная стоимость при приватизации
Ага. Покупали типа металлолом за копейки, а уже в РАБ-тариф закладывают оценочную стоимость выше коллайдера.
Никакого мошенничества
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:11
ЛАД- Yuri_61
Это говорит или о том, что в обменке не знают чего ожидать от курса и на всякий случай перестраховались или о том, что вообще зажрались и ставят, что хотят
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Sam17a
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:17
Sam17a написав:
ЛАД- Yuri_61
Это говорит или о том, что в обменке не знают чего ожидать от курса и на всякий случай перестраховались или о том, что вообще зажрались и ставят, что хотят
////или троллит всех "Yuri_61 " настолько примитивно , что так и хочется попросить Прощения , в Прощенное Воскресение !
Простите Yuri_61....
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холява
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:59
Aqaz123 написав: холява написав:
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ у всех, кого обидел или словом оскорбил.
Сегодня ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ .....
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ.
Бог простит и я прощаю.
Прости и меня.
Вы меня пугаете в последнее время, братья и сестры
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ТИХИЙ
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:33
juristkostya написав:
я уже понял, что вы судите о вопросе, коим не владеете. Не обязательно доказывать это вновь и вновь.
Так коли владеете поделитесь. Аргументом. А троллить с таким стажем вновь и вновь. Фи.
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Эвген
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