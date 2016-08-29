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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4339434043414342>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:02

  Corpocrator написав:чему при рассчете рентабельности, закладываемой в РАБтариф, берется стоимость активов пересчитанная "по-новому" в прошлом году и куда делась оценочная стоимость при приватизации

Ага. Покупали типа металлолом за копейки, а уже в РАБ-тариф закладывают оценочную стоимость выше коллайдера.
Никакого мошенничества
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:11

ЛАД- Yuri_61
Это говорит или о том, что в обменке не знают чего ожидать от курса и на всякий случай перестраховались или о том, что вообще зажрались и ставят, что хотят
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:17

  Sam17a написав:ЛАД- Yuri_61
Это говорит или о том, что в обменке не знают чего ожидать от курса и на всякий случай перестраховались или о том, что вообще зажрались и ставят, что хотят


////или троллит всех "Yuri_61 " настолько примитивно , что так и хочется попросить Прощения , в Прощенное Воскресение !
Простите Yuri_61....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:59

  Aqaz123 написав:
  холява написав:ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ у всех, кого обидел или словом оскорбил.
Сегодня ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ .....
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ.


Бог простит и я прощаю.
Прости и меня.

Вы меня пугаете в последнее время, братья и сестры 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:33

Re: Валютный рынок в контексте

  juristkostya написав:я уже понял, что вы судите о вопросе, коим не владеете. Не обязательно доказывать это вновь и вновь.

Так коли владеете поделитесь. Аргументом. А троллить с таким стажем вновь и вновь. Фи.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

Главная проблема нашей страны -в том,что руководят ей коммерсанты,а не патриоты.А коммерсанту свой интерес гораздо ближе ,чем интерес государства и его народа.Отсюда саботаж всех необходимых реформ и воровство на всех уровнях. Имхо. Всех думающих форумчан с праздником!
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heineken
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 23:04

  heineken написав:Главная проблема нашей страны -в том,что руководят ей коммерсанты,а не патриоты.А коммерсанту свой интерес гораздо ближе ,чем интерес государства и его народа.


О, а в мае 2014-го был другой лозунг - надо выбрать богатого коммерсанта, у него столько денег, что он будет кристально честный и всего себя отдаст служению народу.

Кстати Трамп за первый год президентства потерял по Форбсу значительный процент оценки своего капитала. Потому что весь в трудах во благо американского народа. А ведь тоже коммерсантЪ.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:37

  ЛАД написав:
  Yuri_61 написав: Вы счастливчики, и сами не понимаете этого. А унас в райцентре поподальше от Харькова 27,0 - 28,38 (28,35 !!!!!! Карл)
Как хдесь жить при таких раскладах?

Ну и? Только что видел в Харькове в не самом глухом месте 26,80/28,50.

Вы ничего не путаете?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:53

  freeze написав:О, а в мае 2014-го был другой лозунг - надо выбрать богатого коммерсанта, у него столько денег, что он будет кристально честный и всего себя отдаст служению народу

это был повсеместный лозунг или в одном отдельно взятом городе?
я больше слышал про "один тур". наверное, что-то с ушами/глазами было.

  freeze написав:Кстати Трамп за первый год президентства потерял по Форбсу значительный процент оценки своего капитала. Потому что весь в трудах во благо американского народа. А ведь тоже коммерсантЪ.

ключевые слова выделил.
почему-то кажется, что это мотивация несколько иного эшелона: всяких менеджеров и управляющих с разнообразными опционными программами, бонусами и т.п.
общая капитализация, понятно, не может не интересовать миллиардера, но там уже иные мотивации, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:04

  heineken написав:Главная проблема нашей страны -в том,что руководят ей коммерсанты,а не патриоты.А коммерсанту свой интерес гораздо ближе ,чем интерес государства и его народа.Отсюда саботаж всех необходимых реформ и воровство на всех уровнях. Имхо. Всех думающих форумчан с праздником!


Здесь любой патриот после прорыва к корыту становится коммерсантом :)
Харьков на момент 27.20-25/27.32-40
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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