Додано: Нед 18 лют, 2018 22:50

Главная проблема нашей страны -в том,что руководят ей коммерсанты,а не патриоты.А коммерсанту свой интерес гораздо ближе ,чем интерес государства и его народа.Отсюда саботаж всех необходимых реформ и воровство на всех уровнях. Имхо. Всех думающих форумчан с праздником!

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)