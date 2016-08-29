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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:02
Corpocrator написав:
чему при рассчете рентабельности, закладываемой в РАБтариф, берется стоимость активов пересчитанная "по-новому" в прошлом году и куда делась оценочная стоимость при приватизации
Ага. Покупали типа металлолом за копейки, а уже в РАБ-тариф закладывают оценочную стоимость выше коллайдера.
Никакого мошенничества
Всё IMHO
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:11
ЛАД- Yuri_61
Это говорит или о том, что в обменке не знают чего ожидать от курса и на всякий случай перестраховались или о том, что вообще зажрались и ставят, что хотят
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Sam17a
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:17
Sam17a написав:
ЛАД- Yuri_61
Это говорит или о том, что в обменке не знают чего ожидать от курса и на всякий случай перестраховались или о том, что вообще зажрались и ставят, что хотят
////или троллит всех "Yuri_61 " настолько примитивно , что так и хочется попросить Прощения , в Прощенное Воскресение !
Простите Yuri_61....
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холява
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:59
Aqaz123 написав: холява написав:
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ у всех, кого обидел или словом оскорбил.
Сегодня ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ .....
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ.
Бог простит и я прощаю.
Прости и меня.
Вы меня пугаете в последнее время, братья и сестры
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ТИХИЙ
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:33
juristkostya написав:
я уже понял, что вы судите о вопросе, коим не владеете. Не обязательно доказывать это вновь и вновь.
Так коли владеете поделитесь. Аргументом. А троллить с таким стажем вновь и вновь. Фи.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:50
Главная проблема нашей страны -в том,что руководят ей коммерсанты,а не патриоты.А коммерсанту свой интерес гораздо ближе ,чем интерес государства и его народа.Отсюда саботаж всех необходимых реформ и воровство на всех уровнях. Имхо. Всех думающих форумчан с праздником!
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: Нед 18 лют, 2018 23:04
heineken написав:
Главная проблема нашей страны -в том,что руководят ей коммерсанты,а не патриоты.А коммерсанту свой интерес гораздо ближе ,чем интерес государства и его народа.
О, а в мае 2014-го был другой лозунг - надо выбрать богатого коммерсанта, у него столько денег, что он будет кристально честный и всего себя отдаст служению народу.
Кстати Трамп за первый год президентства потерял по Форбсу значительный процент оценки своего капитала. Потому что весь в трудах во благо американского народа. А ведь тоже коммерсантЪ.
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freeze
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Додано: Пон 19 лют, 2018 09:37
ЛАД написав: Yuri_61 написав:
Вы счастливчики, и сами не понимаете этого. А унас в райцентре поподальше от Харькова 27,0 - 28,38 (28,35 !!!!!! Карл)
Как хдесь жить при таких раскладах?
Ну и? Только что видел в Харькове в не самом глухом месте 26,80/28,50
.
Вы ничего не путаете?
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Starikan
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Додано: Пон 19 лют, 2018 09:53
freeze написав:
О, а в мае 2014-го был другой лозунг - надо выбрать богатого коммерсанта, у него столько денег, что он будет кристально честный и всего себя отдаст служению народу
это был повсеместный лозунг или в одном отдельно взятом городе?
я больше слышал про "один тур". наверное, что-то с ушами/глазами было.
freeze написав:
Кстати Трамп за первый год президентства потерял по Форбсу
значительный процент оценки
своего капитала. Потому что весь в трудах во благо американского народа. А ведь тоже коммерсантЪ.
ключевые слова выделил.
почему-то кажется, что это мотивация несколько иного эшелона: всяких менеджеров и управляющих с разнообразными опционными программами, бонусами и т.п.
общая капитализация, понятно, не может не интересовать миллиардера, но там уже иные мотивации, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 10:04
heineken написав:
Главная проблема нашей страны -в том,что руководят ей коммерсанты,а не патриоты.А коммерсанту свой интерес гораздо ближе ,чем интерес государства и его народа.Отсюда саботаж всех необходимых реформ и воровство на всех уровнях. Имхо. Всех думающих форумчан с праздником!
Здесь любой патриот после прорыва к корыту становится коммерсантом
Харьков на момент 27.20-25/27.32-40
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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