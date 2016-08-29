Додано: Пон 19 лют, 2018 10:07

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку 19 февраля в США выходной день (Америка отмечает День президента), на украинском валютном межбанке торгуется безналичный доллар валютированием tom или «завтра», в режиме малопопулярном «в степях Украины».



Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 54 227,6 млн. грн. к отметке 52 679,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,50/34,10 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 16 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., не изменившись по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2420, опустившись до $1,2408 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2395 на открытии торгов в Европе.



Дата: 19 февраля 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,28/27,40 UAH/USD

€ – 33,70/34,10 UAH/EUR

RUB – 0,477/0,485 UAH/RUB



US