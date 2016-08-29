Не-а. Сам удивился.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:06
Не-а. Сам удивился.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:07
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку 19 февраля в США выходной день (Америка отмечает День президента), на украинском валютном межбанке торгуется безналичный доллар валютированием tom или «завтра», в режиме малопопулярном «в степях Украины».
Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 54 227,6 млн. грн. к отметке 52 679,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,50/34,10 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 16 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., не изменившись по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2420, опустившись до $1,2408 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2395 на открытии торгов в Европе.
Дата: 19 февраля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,28/27,40 UAH/USD
€ – 33,70/34,10 UAH/EUR
RUB – 0,477/0,485 UAH/RUB
US
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:12
Привет из Днепра-2
Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD tom.
US
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:37
Re: Валютный рынок в контексте
Всем добра.Думается если "Мама" не развернет межбанк ,то через неделю под выплаты госдолга можем увидеть ,такие себе,приличные цифры по курсу доллара.Возможно затеят нисходящий тренд под это мероприятие,а то боюсь взлетим не на шутку.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:40
Легкая зыбь. Можно не переживать. Без МВФ будут пылесосить всё. До выборов полёт стабильный!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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