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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:09
Re: Валютный рынок в контексте
Гейтс, наверное, на следующий пост президента метит.
Додано: Пон 19 лют, 2018 20:22
Re: Валютный рынок в контексте
Я так смотрю, очередная годовщина побега дважды несудимого, усилила информационные вбросы от "любителей" России.
А ведь ещё скоро очередные выборы Царя
Додано: Пон 19 лют, 2018 20:41
Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в пятницу относительно доллара на 23,11 коп., на торгах понедельника понизился на 2,10 коп., оказавшись на уровне 27,0119 UAH/USD tom.
Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Ввиду выходного дня в США (19-го Америка отмечает День президента) на украинском межбанке торговался доллар в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра».
Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,02/27,05 UAH/USD tom, где оставался до 11.07 Киева, инициировав с этого часа коррекцию: 27,00/27,03 UAH/USD tomю
В сопровождении очень вялых торгов, характерных для сделок с «завтрашним» долларом, котировки последнего не изменялись до 15.30, немного просев к этому часу до 26,990/27,025 UAH/USD tom, спустя 50 минут, единичные покупки на пустом рынке вернули «американец» на уровень 27,01/27,04 UAH/USD tom.
Эти цены не изменялись до завершения торгов.
На цифре 27,01/27,04 UAH/USD tom финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 19 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0119 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 3,77% с 28,0672 UAH/USD до 27,0119 UAH/USD tom.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,50/15,50% годовых (с 12.10 Киева - 13,50/14,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 февраля, замедлив «бычий» тренд, все-таки вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке сохранились покупки СКВ банками, которые, пользуясь курсовой разницей, перепродают более дешевую СКВ с межбанка на наличном рынке.
Во-вторых, по понедельникам, а также из-за выходного дня в США, упал приток экспортной выручки из-за рубежа.
В-третьих, ввиду отсутствия предпосылок для снижения цен безналичного доллара во вторник, импортеры сохранили свои покупки СКВ.
Замедление роста курса безналичного «американца» могло стать следствием пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 54 227,6 млн. грн. к отметке 52 679,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 февраля заметно упали, имея для этого нижеследующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, из-за выходного дня в США понизился объем поступления экспортной выручки из-за рубежа.
Во-вторых, безотносительно Дня президента в США, объемы торгов по понедельникам на межбанке падают (так называемый «синдром понедельника»).
В-третьих, безналичный доллар валютированием tom или «завтра» непопулярен у отечественного бизнеса и банков. Они избегают его работать.
Торги 19 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)
продемонстрировали схожую динамику, начав день с более высоких цен в паре доллар-гривня и завершив его коррекцией.
Полагаю, для подобного сюжета у наличной пары доллар-гривня, которая в понедельник проигнорировала динамику «завтрашнего» доллара на межбанке, было две причины.
Во-первых, дилеры снижали действующие цены, пытаясь этой «дисконтной терапией» стимулировать обороты.
Во-вторых, к подобным операциям «неформалов» наличного рынка подталкивал приток оптовых партий доллара от коммерческих банков, продолжавших «перекачку» более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок, создавая на последнем избыток доллара.
Особенно ярко проявился этот переток на рынке Запорожья, где, со слов местных дилеров, в течение всего понедельника наблюдалось доминирование оптовых оферов СКВ от коммбанков, к которым чуть погодя подключились и клиенты.
В остальных вышеперечисленных центрах валютообменного бизнеса состояние тамошних рынков было более сбалансированным, что, впрочем, не спасло рынки Днепра, Киева, Одессы и Крыжополя от некоторых потерь в ликвидности, несмотря на итоговый баланс спрос/предложение.
Меж тем, дилеры Запорожья похвалились отличной ликвидностью в течение 19 февраля, несмотря на итоговый «перекос» в сторону «приноса».
В течение понедельника, таким образом, позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 6,0-13,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), предложение упало на 5,0-8,0 коп. (в лидерах коррекции был рынок Днепра).
По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.
Приходится констатировать очевидное сближение действующих цена наличного и безналичного долларов. Первый теряет в цене, второй немного повышается. Тенденция, будучи пролонгированной на ближайших сессиях, может свести на нет курсовую разницу «налички» и безнала, делая пресловутый переток СКВ с безналичного рынка на наличный нерентабельным.
Заметим, что не далее, чем в пятницу, более дорогой наличный доллар, ограничившись в отличие от заметного курсового скачка безналичного «американца», внутридневным сужением спреда, по сути «подождал, пока «зеленый» сектор межбанка «подтянется» в цене к наличному доллару.
Впрочем, по порядку.
Торги 19 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,17/27,25 UAH/USD, евро – 33,70/34,00 UAH/EUR, рубль – 0,470/0,485 UAH/RUB.
Стартовав в понедельник в условиях относительного равновесия, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятия требовало неважное состояние текущей ликвидности, а также вышеупомянутый приток более дешевой СКВ от банков в оптовых объемах.
Около 12.43 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,20-22/27,28-30 UAH/USD, евро - 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая.
После обеда в розничном и мелкоптовом сегменте рынка Днепра удалось сохранить уравновешенную торговлю – по итогам понедельника равновесие покупок и продаж. Это позволило, несмотря на пресловутый «синдром понедельника», завершить сессию 19-го с ликвидностью, заслужившей «твердую четверку», лишь немного понизившей показатели предыдущей сессии.
В течение 19 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 6,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.
Более заметное снижение в оферах – следствие попыток дилеров выровнять рынок активизацией клиентских покупок «американца». Его надо было «пристраивать» из-за вышеозначенного «притока» СКВ из банков.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 16 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу просел на 3,0 коп., потеряв по предложению 5,0 коп.
Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 27,17/27,25 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Впоследствии этот баланс надо было поддерживать аккуратным снижением действующих цен из-за выросшего притока оптовых партий «зелени» из коммбанков.
По итогам дня равновесие спроса и предложения удалось сохранить, однако обороты это не спасло от некоторых потерь – ликвидность сессии оптового сегмента наличного рынка Днепра 19-го заслужила «четверку с минусом», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.
На протяжении понедельника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» просели на 6,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0 коп.
По сравнению с закрытием 16 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре просели на 3,0 коп., офера упали на 5,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 февраля уровнями 33,70/34,00 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 10,0 коп., офера упали на 15,0 коп.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 19 февраля приходилось очень тонким ценовым регулированием реагировать на поступления оптовых партий доллара со стороны банков и клиентов, дисконтируя действующие цены и стараясь при этом сохранить сбалансированность спроса и предложения.
Повышенное внимание, уделяемое клиентам и достаточно заметная торговая активность на этом участке не позволила дилерам в полной мере отвлекаться на пребывающую с самого раннего утра, после 04.00 Киева в «рваном» нисходящем тренде пару евро-доллар на мировом валютном рынке.
Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2408 к отметке $1,2398 констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 10 пунктов.
Полагаю, наши дилеры наличного рынка с некоторым недоверием отнеслись к случившемуся после 15.40 Киева провалу пары евро-доллар ко внутридневному минимуму ($1,2370), из которого пара впоследствии восстановилась, оказавшись около 20.30 Киева на уровне $1,2409…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара США к большинству мировых валют поднимается в ходе сессии в понедельник на фоне низких объемов торгов.
В понедельник все основные рынки США закрыты в связи с праздником (День президента), и активность торгов на валютных биржах сравнительно низкая. Кроме того, в понедельник не ожидается публикации важных статданных или заявлений со стороны ключевых центробанков мира.
Пара евро-доллар торгуется к 16.35 Киева в понедельник на уровне $1,2377 по сравнению с $1,2406 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара относительно иены увеличился до ¥106,65 против ¥106,21 накануне.
Курс евро к иене вырос до ¥132,01 по сравнению с ¥131,77 по итогам предыдущих торгов.
Индекс USDX, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавил в ходе торгов 0,1%. В пятницу индикатор вырос на 0,6%, однако за прошлую неделю он снизился на 1,4% - это наихудшая динамика индикатора с конца января. С начала года снижение составляет порядка 3%.
«Долларовый индекс по-прежнему не демонстрирует признаков силы, и все указывает на то, что "медвежьи" настроения на рынке продолжатся», - предположил старший аналитик Think Markets UK Наим Аслам.
Меж тем, как указали адепты теханализа, евро ждут неприятности с другой стороны. Безотносительно поведения «американца».
Дело в том, что в период с 02 по 16 февраля пара евро-доллар сформировала двойную вершину. Поставив евро в довольно противоречивую ситуация, с точки зрения графического классического теханлиза. С одной стороны, может показаться, что налицо ускорение аптренда, что говорит о его нарастающей силе и угрозе перерасти в вертикальное безостановочное движение. С другой стороны, произошел отскок от ранее сформированной области максимумов, что намекает на зачатки образования разворотной модели «двойная вершина».
И хотя адепты теханализа пока осторожничают, указывая, что «пока нам еще далеко до тестирования основания модели и тем более до его прорыва», не стоит сбрасывать ее со счетов. Фигура вполне может перерасти в нечто, напоминающее, например, «бычий треугольник», и тогда «быки» почувствуют себя более уверенно, либо рынок набросает очертания какой-то иной формации.
События второй половины пятницы-понедельника «набросали» вполне конкретную формацию.
Складывается впечатление, что на глобальных рынках ситуация после прошедшей резкой волны сворачивания аппетитов к риску постепенно успокаивается.
Индекс Dow Jones закрыл пятницу ростом шестой день подряд (в понедельник в США выходной, День Президента). Нефть поднялась к $65,50 за баррель Brent.
А вот пара евро-доллар продолжает начатое в пятницу снижение, отметившись 19-uj на отметке $1,2370.
Пока этому снижению большого значения не придается, большинство профильных гуру продолжает муссировать тему дефицитов бюджета и торгового баланса США (дефицитов-близнецов) как фактора, объясняющего прошедшее падение доллара, и который будет оказывать давление на курс доллара и в дальнейшем.
Здесь стоит напомнить, что тема дефицитов-близнецов была популярна 2000-ые годы как универсальное объяснение многолетнего ослабления доллара (пара евро-доллар выросла за 8 лет перед кризисом с $0,8 до $1,6, то есть в два раза).
Однако в кризис это объяснение совершенно себя дискредитировало. Дефицит бюджета в кризис резко вырос и в 2008, 2009 и 2010 финансовых годах составил более $1,2 трлн., постепенно уменьшаясь в дальнейшем, но все равно оставаясь больше предкризисных значений.
Но доллар, однако, падать перестал и начал расти, дойдя почти до паритета в декабре 2016 года.
Что касается дефицита торгового баланса США, то хотя в кризис он сократился из-за падения спроса, но уже в 2010 году вернулся в район докризисных $40-50 млрд. и стабильно находился там в последние годы. Так что до недавнего времени тему дефицитов-близнецов никто и не вспоминал.
Тема обрела популярность после того, как была принята налоговая реформа Трампа, и стало ясно, что дефицит бюджета в 2019 финансовом году может вырасти до $1,2 трлн.
Поскольку объяснять идущее вопреки повышению ставок ФРС снижение доллара было нечем, досужие комментаторы уцепились за эту тему.
Нам представляется более уместным иной вариант использования истории 2008 го. Иначе говоря, опираясь на пример кризиса 2008 года, полагаем, что рост дефицита бюджета США ни в коем случае не повредит доллару, а наоборот, даст возможность ему вырасти.
Несомненно, возникают опасения относительно того, как США будет финансировать дефицит бюджета, где они займут столько денег. Но ответ лежит на поверхности.
Неуклонное повышение ставки ФРС и будет тем инструментом, который сделает вложения в Казначейские облигации США привлекательными. Кстати, вопреки разговорам о том, что Китай может сократить вложения в облигации США, последние данные США по притоку капитала за декабрь показали, что Китай нарастил вложения в облигации США до максимума за последние 7 лет. Соблазненные высокой ставкой на самый надежный в мире актив, международные инвесторы устремятся в американские облигации, а для этого им придется купить доллары. Это, как мы считаем, и приведет к росту курса доллара в этом году.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной и пока «недоверчивой» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 33,70/34,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу ни по предложению.
Торги рублем 19 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,470/0,485 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», несколько понизила «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по потерявшему с закрытия пятницы 10,0 коп. спросу и упавшему на 20,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 февраля по спросу и по предложению не изменились.
Сложно и «небезопасно» строить среднесрочные стратегии, основываясь на курсовой конкретике торгов безналичным долларом «в степях Украины» валютированием «завтра» в дебюте новой недели. Полагаю, следует набраться терпения и дождаться сессии 21 февраля, когда цены и объемы сделок станут в большей степени отражать текущую реальность.
Меж тем, судя по настроениям на наличном рынке, который в силу непопулярности у нас «завтрашнего» безналичного доллара был предоставлен сам себе, сохранился переток более дешевой «зелени», приобретенной ранее на межбанке на более дорогой наличный рынок. Этот приток обеспечил едва заметное снижение действующих цен на рынках Днепра, столицы и так далее. А в Запорожье оптовые предложения СКВ от банков удерживали «перекос» в сторону «приноса» до обеда.
Рискнем предположить, что в среду (мы с осторожностью относимся к курсовой конкретике торгов 20-го из-за возможного искажения картины отложенным из-за длинных выходных в Америке спросом на доллар, а в полной мере приток экспортной выручки на межбанк восстановится лишь к среде) валютный межбанк испытает заметное давление оферов СКВ, следствием которого может стать установление здесь равновесия покупок и продаж доллара, следствием которого высоковероятно станет вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.
Не факт, что при этом курс безналичного доллара испытает курсовую коррекцию, вероятнее всего его цены останутся на приподнявшихся в течение последних сессий уровнях.
Наличный рынок 19-го уже продемонстрировал очевидное стремление к стабильности. Думаю, это 21-го ждет и «зеленый» безнал. Последний, к слову, на вторничной сессии, вероятнее всего, продолжит неспешный рост курса «американца». Притока экспортной выручки 20-го не предвидится из-за длинных выходных в США, а спрос на СКВ, высоковероятно сохранится на прежнем уровне.
US
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:07
Не только китайцы увеличивают вложения в американские ценные бумаги, а все ...
Даже "гордая" Sука-рашка и та позорно стоит в очереди с протянутой рукой и только в прошлом году нарастила покупку американских цб на 19%.
Только на курс доллара это влиять не будет.
Фундаменталии и теханализы на помойку.
Есть сила посильнее невидимой руки рынка.
Это невидимая рука #MAGA и Бильдербергского клуба, которая будет держать доллар к евро в рамках корридора Либо-Трампа 1.25-1.35.
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:51
edvardd
Толпа всегда не права.
Всегда играй против толпы.
(Дж. Сорос)
А какой главный инструмент загнать вас, толпу в ложном направлении?
Правильно!
Фундаменталии, модели, дропы, хаи, вершины, графики и как можно больше линий. Пересекающихся, параллельных, кривых, дугообразных, курвообразных, красных, синих, пунктирных, жирных и тонких...
И все. Вы очарованы. Как красиво и умно. И вот она, заветная стрелочка направления ... Вы дружно и с аппетитом тронулись по ней за ягелем.
Вам потом объяснят, что тренд был правильным, вы делали все правильно, но ягель вырос чуть восточнее или западнее, там светило солнышко и выпал благодатный дождик ... Вот там теперь сочный и душистый ягель, гляньте на наши графики и фундаменталии, айда теперь туда по новой стрелочке.
Не верьте никаким аналитикам, графикам и моделям.
Верьте только инсайду и сигналам из космоса.
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:53
Когда форум создавали,ДС в проекте даже не было, а уж потом так получилось,как получилось.
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:53
Китайцы в позапрошлом месяце сливали трежеря, а в прошлом купили, а вот японцы слили - и это довольно неожиданно! И суммарно мир слил на 23 ярда:
Так что давайте подавать информацию до конца.
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:56
Re: Валютный рынок в контексте
Китай сократил объем ценных бумаг Казначейства США на $12,6 млрд до $1,1766 трлн в ноябре завершившегося 2017 года.
Япония, являющаяся вторым по величине иностранным держателем американских трежерис, также «сбросила» американские ценные бумаги на $9,9 млрд за месяц до $1,0841 трлн. А было у них поболее
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:57
Ну, рекордные дефициты у них там были года 3 с 8-го по 10-й, и именно в это время начался обвал бакса к драг. металлам - почти прямая зависимость, если посмотреть на график.
Тем временем уже и голдманы бьют тревогу!
И кроме дефицита бюджета, есть еще такая неприятная вещь как гос. долг и торговый баланс. А там пробиваются потолки и копаются днища...
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