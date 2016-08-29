

Меж тем, как указали адепты теханализа, евро ждут неприятности с другой стороны. Безотносительно поведения «американца».



Дело в том, что в период с 02 по 16 февраля пара евро-доллар сформировала двойную вершину. Поставив евро в довольно противоречивую ситуация, с точки зрения графического классического теханлиза. С одной стороны, может показаться, что налицо ускорение аптренда, что говорит о его нарастающей силе и угрозе перерасти в вертикальное безостановочное движение. С другой стороны, произошел отскок от ранее сформированной области максимумов, что намекает на зачатки образования разворотной модели «двойная вершина».



Нам представляется более уместным иной вариант использования истории 2008 го. Иначе говоря, опираясь на пример кризиса 2008 года, полагаем, что рост дефицита бюджета США ни в коем случае не повредит доллару, а наоборот, даст возможность ему вырасти.



Несомненно, возникают опасения относительно того, как США будет финансировать дефицит бюджета, где они займут столько денег. Но ответ лежит на поверхности.



Неуклонное повышение ставки ФРС и будет тем инструментом, который сделает вложения в Казначейские облигации США привлекательными. Кстати, вопреки разговорам о том, что Китай может сократить вложения в облигации США, последние данные США по притоку капитала за декабрь показали, что Китай нарастил вложения в облигации США до максимума за последние 7 лет. Соблазненные высокой ставкой на самый надежный в мире актив, международные инвесторы устремятся в американские облигации, а для этого им придется купить доллары. Это, как мы считаем, и приведет к росту курса доллара в этом году.





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