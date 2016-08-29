Додано: Пон 19 лют, 2018 22:46

хм...

что было бы не организуй НБУ поход к 29 на МБ, ведь легко можно было остановить и на 28 и на 28,5.

куда бы делись всеобщие девальвационные ожидания, если все и так в шоке от последующей просадки.



А ведь вербальные интервенции про 27,2 за 1,5 года и про 29,3(30,1) оочень уж заблаговременно и с потолка и прочие страшилки хоть как-то удерживают пипл от тотального слива перекупленного с 2014 года доллара (а перекуплен он на случай полномасштабной войны и коллапса, что в общем-то правильно, но немного другие реалии наступили, пока что).



НацБанку ведь тормозить излишнюю ревальвацию, постоянным выкупом валюты, очень рискованно, ведь это фактически и есть "печатный станок", а инфляция и так зашкаливает.



Про то что у нас 5-я точка в экономике и политике - мне и другим можно не повторять, но для платежного баланса как-то переводы заробитчан по-важнее оказываются на момент, а они всё нарастают...



Кстати, "антиБандеровский" закон нам на руку, предотвращая гипер-эмиграцию ведь теперь гораздо сложнее в Польше осесть.

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