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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:11
Libo написав: sinus написав:
Когда форум создавали,ДС в проекте даже не было, а уж потом так получилось,как получилось.
ДС отжал у тебя этот форум?
Расскажи нам всю правду.
А меня откуда знаешь? Почему на меня сердишься? Я там тоже был?
Просто заколебал 8 лет не по теме писать,а больше претензий и нет,не понимаю ,зачем ты был тут при Януковиче и зачем сейчас и почему твои посты не банят за оффтоп? При чем тут обиды? Ничего личного,просто надоел с одного аккаунта ваш оффтоп с Агаз,ранее ты там ещё каким-то именем назывался на А,уже не помню. К чему ты сори ветку мусором? 8 лет одно и тоже,Карл! Лучше просто читай, будет легче всем!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:14
sinus
Здравствуйте .
Я так понял , что Вы ,пытаетесь , все время ДС спровоцировать на реакцию ?
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:16
Aqaz123 написав: холява написав:
Али-Джин, Libo, и еще несколько десятков ников
Все это один и тот же наш любимчик!
Время от времени Либо пишет достаточно интересные вещи.
Его мнение очень субъективно ...но интересно.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:17
холява написав:sinus
Здравствуйте .
Я так понял , что Вы ,пытаетесь , все время ДС спровоцировать на реакцию ?
Вы неправильно поняли,вы же видите,что я хотел сказать, домыслы здесь не нужны! Ваш ник,кстати,тут тоже уже лет так ..много! Стоит задуматься!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:18
sinus
Любопытный Незнайка ???
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:18
холява написав: Aqaz123 написав: холява написав:
Али-Джин, Libo, и еще несколько десятков ников
Все это один и тот же наш любимчик!
Время от времени Либо пишет достаточно интересные вещи.
Его мнение очень субъективно ...но интересно.
Нет никакого мнения,эти методички льют из сайта в сайт в зависимости от времени,не будьте наивным!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:20
холява написав:sinus
Любопытный Незнайка ???
Как вам будет удобно,я к вам отношусь уважительно,всё же вы на этом форуме почти один остался из старожил!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:23
sinus написав: холява написав: холява написав:
Али-Джин, Libo, и еще несколько десятков ников
Все это один и тот же наш любимчик!
Время от времени Либо пишет достаточно интересные вещи.
Его мнение очень субъективно ...но интересно.
Нет никакого мнения,эти методички льют из сайта в сайт в зависимости от времени,не будьте наивным![/quote]
Каждый имеет свою степень восприятия .
Кто верит безоговорочно, кто перепроверяет , кто критикует.
Всем Спокойного Сна и веры в Добро.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:27
холява написав:
Либо
Для меня, вы - одно целое! Очень интересное!
ДС, Либо, Холява - это касается каждого!
Всем Сладких Снов и Веры, Надежды и Любви!!!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:46
хм...
что было бы не организуй НБУ поход к 29 на МБ, ведь легко можно было остановить и на 28 и на 28,5.
куда бы делись всеобщие девальвационные ожидания, если все и так в шоке от последующей просадки.
А ведь вербальные интервенции про 27,2 за 1,5 года и про 29,3(30,1) оочень уж заблаговременно и с потолка и прочие страшилки хоть как-то удерживают пипл от тотального слива перекупленного с 2014 года доллара (а перекуплен он на случай полномасштабной войны и коллапса, что в общем-то правильно, но немного другие реалии наступили, пока что).
НацБанку ведь тормозить излишнюю ревальвацию, постоянным выкупом валюты, очень рискованно, ведь это фактически и есть "печатный станок", а инфляция и так зашкаливает.
Про то что у нас 5-я точка в экономике и политике - мне и другим можно не повторять, но для платежного баланса как-то переводы заробитчан по-важнее оказываются на момент, а они всё нарастают...
Кстати, "антиБандеровский" закон нам на руку, предотвращая гипер-эмиграцию ведь теперь гораздо сложнее в Польше осесть.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
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