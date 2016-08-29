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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4345434643474348

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 712
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
457
Всього голосів : 712
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 07:58

  Kabanchik написав:До выборов, видимо, будут искуственно удерживать доллар. Хотя шоколадный глаз это не спасет, но он будет тянуть до упора. А потом прорвет и потечет.


Государство задолжало украинцам по судебным выплатам 450 миллиардов гривен. Об этом заявил глава Верховного суда Ярослав Романюк еще 27.12.2016. По его словам, из тех судебных решений, которые предусматривают взыскания с государства в пользу граждан, выполнено лишь чуть более 2%.

Виновна в такой задолженности по судебным решениям, считает глава Верховного суда, исполнительная власть. Причем не выплачивают долги умышленно.(догадайся почему 450 млрд + 148 млрд ПриватБанка) к курсу 27,00 + Либо знает можно добавить еще 50,00 грн, если выплатить все потерянные деньги должникам :wink:
https://rian.com.ua/view/20161228/1020059243.html
https://gs.fm/texts/20161227/2669048.html
Искусственно удерживают доллар, еще и с момента национализации ПриватБанка. (украл, в тюрьму с конфискацией) :evil:
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 52 679,4 млн. грн. к отметке 53 222,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению просел на 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 19 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 30,0 коп. по предложению.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2406, опустившись до $1,2375 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2364 на открытии торгов в Европе.

Дата: 20 февраля 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,12/27,30 UAH/USD
€ – 33,60/33,95 UAH/EUR
RUB – 0,474/0,481 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:13

Привет из Днепра-2

Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,03/27,06 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:31

Привет из Днепра-3

Спустя 15 минут, на 10.25, в сопровождении невысокой ликвидности, цена» безналичного доллара выросла до 27,05/27,08 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 20 февраля в розничном сегменте на моменте было тихо, реальные сделки на моменте отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 20 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали.

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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:39

Привет из Днепра-4

Попытка безналичного доллара закрепиться около 10.30 Киева на уровне 27,10/27,12 UAH/USD провалилась и к 10.37 «американец» на межбанке вернулся на отметку 27,05/27,08 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:48

Re: Валютный рынок в контексте

Хорошая статья по ситуации на обсуждаемом рынке

https://newsone.ua/news/economics/dolla ... nosti.html
Scorpion1
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