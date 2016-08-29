Kabanchik написав:До выборов, видимо, будут искуственно удерживать доллар. Хотя шоколадный глаз это не спасет, но он будет тянуть до упора. А потом прорвет и потечет.
Государство задолжало украинцам по судебным выплатам 450 миллиардов гривен. Об этом заявил глава Верховного суда Ярослав Романюк еще 27.12.2016. По его словам, из тех судебных решений, которые предусматривают взыскания с государства в пользу граждан, выполнено лишь чуть более 2%.
Виновна в такой задолженности по судебным решениям, считает глава Верховного суда, исполнительная власть. Причем не выплачивают долги умышленно.(догадайся почему 450 млрд + 148 млрд ПриватБанка) к курсу 27,00 + Либо знает можно добавить еще 50,00 грн, если выплатить все потерянные деньги должникам https://rian.com.ua/view/20161228/1020059243.html https://gs.fm/texts/20161227/2669048.html Искусственно удерживают доллар, еще и с момента национализации ПриватБанка. (украл, в тюрьму с конфискацией)
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 52 679,4 млн. грн. к отметке 53 222,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению просел на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 19 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 30,0 коп. по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2406, опустившись до $1,2375 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2364 на открытии торгов в Европе.
Спустя 15 минут, на 10.25, в сопровождении невысокой ликвидности, цена» безналичного доллара выросла до 27,05/27,08 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 20 февраля в розничном сегменте на моменте было тихо, реальные сделки на моменте отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 20 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали.