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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2018 20:05
Den написав:
У кого какие мысли ??
все просто.
вариант1 - после провала в продажах не подтоваривали склад. сейчас подтоварили, но продажи еще не позволяют рассчитаться. У меня при такой схеме лаг по оплате 2,5-3 месяца. Если сумма не серьезная- перекрываю из других источников, сейчас не всегда получается...
вариант2 - "проели" заработанное 3-4 года назад. рентабельность и оборот упал- вот и не хватает.
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ukrsateks
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Додано: Вів 20 лют, 2018 20:27
Den написав:
Реально уже почти месяц никто из клиентов не платит !!! Все говорят денежек нет !!! При этом работа кипит полным ходом !!! Чё за х... я понять не могу !! PS клиеты давние так что кидок точно отменяется ... У кого какие мысли ??
Худеют. Не все еще поняли новый порядок и у кого в этой стране будут деньги.
Кстати есть такой анекдот:
Гройсман спрашивает у Порошенко - А почему мы судьям повышаем зарплату на 300%, а учителям лишь на 10?
Порошенко отвечает - А потому, Вова, что в школу мы уже не попадем.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 20 лют, 2018 20:29
Libo написав: Den написав:
Реально уже почти месяц никто из клиентов не платит !!! Все говорят денежек нет !!! При этом работа кипит полным ходом !!! Чё за х... я понять не могу !! PS клиеты давние так что кидок точно отменяется ... У кого какие мысли ??
Доторгувалися, вже нема чим решту давати.
Або банально провтикали, пробухали, продовбли.
Зливай воду.
Добрый Вечер .
...я вчера писал , что Вы умнее были раньше ,чем сегодня...
Попробую пояснить .
Получил платежечку за квартиру, ну , чтобы долго не мусолить 3200 +мобилка + интернет + телевизор ...короче около 4т.
Вы же понимаете , что не все обладают складом серебряных ложек или акциями медных рудников на Марсе.
Живут или на зарплату или на то что смог заработать сам .
Большинство ведь живет не с присланных денег из за кордона.(это маленькая помощь)
... и после Ваших хвалебных речей о повышении прожиточного минимума , на который отреагировали ВСЕ экономические законы , люди пошли в магазины или на базары.
Что увидели , а то что цены ВЫРОСЛИ, да и как !!!
..про себя , грудинка индейки (в сентябре)106 гривен, сейчас 136-147.
Почему ??? ведь доллар вниз ?
Я прямо сейчас вижу, как Вы ,так вышли на мраморный балкон, и приложили козырек ко лбу , всматриваясь в даль и ища ответ.(Ну там пресс ,скулы, перекаченные бицепсы)
Ответ очевиден , сколько бы вручную ты не регулировал , сколько бы не писал о новом шефе НБУ , экономику не обманешь.
Оказывается упала покупательная способность людей .
Следовательно не получили производители прибыль от проданного товара.
Или недополучили.
А инфляцию разогнали.
Правильно, следующий круг инфляции , это все с нас .
А Вы все про зряплату 30 тыщщ.
....Кстати Вы сегодня ничего не забыли по схеме выпить ?
Это не злость , это правда.
Так ,как я ее вижу.
Я хочу чтобы все выжили в этой гонке денег и возможностей .
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холява
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Додано: Вів 20 лют, 2018 20:47
ребе Нок
А в оригинале анекдотец был про российских чиновников. И анекдоту этому сто лет в обед.
Мда, совсем Савушкино обленилось. Старьё начали гнать
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pesikot
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Додано: Вів 20 лют, 2018 20:55
холява написав:
Что увидели , а то что цены ВЫРОСЛИ, да и как !!!
..про себя , грудинка индейки (в сентябре)106 гривен, сейчас 136-147.
Почему ??? ведь доллар вниз ?
В нашей деревне, грудинка индейки так и осталась в пределах 100-110. Что крайне удивительно, тому що, свинина идёт в том же диапазоне цен.
PS. Недавно отличного стегна телятины по 120 купил. Тушенный картофан с телятиной в мультиварке - смакота
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pesikot
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:16
pesikot ну хтознает, я же недавно впервые услышал именно такой анекдот.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:18
ukrsateks написав: Den написав:
У кого какие мысли ??
все просто.
вариант1 - после провала в продажах не подтоваривали склад. сейчас подтоварили, но продажи еще не позволяют рассчитаться. У меня при такой схеме лаг по оплате 2,5-3 месяца. Если сумма не серьезная- перекрываю из других источников, сейчас не всегда получается...
вариант2 - "проели" заработанное 3-4 года назад. рентабельность и оборот упал- вот и не хватает.
У всех склады.
Хоть бы один пожаловался на кризис перепроизводства собственной продукции.
Страна барыг
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:21
холява написав: Libo написав: Den написав:
Реально уже почти месяц никто из клиентов не платит !!! Все говорят денежек нет !!! При этом работа кипит полным ходом !!! Чё за х... я понять не могу !! PS клиеты давние так что кидок точно отменяется ... У кого какие мысли ??
Доторгувалися, вже нема чим решту давати.
Або банально провтикали, пробухали, продовбли.
Зливай воду.
Добрый Вечер .
...я вчера писал , что Вы умнее были раньше ,чем сегодня...
Попробую пояснить .
Получил платежечку за квартиру, ну , чтобы долго не мусолить 3200 +мобилка + интернет + телевизор ...короче около 4т.Вы же понимаете , что не все обладают складом серебряных ложек или акциями медных рудников на Марсе.Живут или на зарплату или на то что смог заработать сам .
Большинство ведь живет не с присланных денег из за кордона.
(это маленькая помощь)
... и после Ваших хвалебных речей о повышении прожиточного минимума , на который отреагировали ВСЕ экономические законы , люди пошли в магазины или на базары.
Что увидели , а то что цены ВЫРОСЛИ, да и как !!!
..про себя , грудинка индейки (в сентябре)106 гривен, сейчас 136-147.
Почему ??? ведь доллар вниз ?
Я прямо сейчас вижу, как Вы ,так вышли на мраморный балкон, и приложили козырек ко лбу , всматриваясь в даль и ища ответ.(Ну там пресс ,скулы, перекаченные бицепсы)
Ответ очевиден , сколько бы вручную ты не регулировал , сколько бы не писал о новом шефе НБУ , экономику не обманешь. Оказывается упала покупательная способность людей .
Следовательно не получили производители прибыль от проданного товара.
Или недополучили.
А инфляцию разогнали.
Правильно, следующий круг инфляции , это все с нас .
А Вы все про зряплату 30 тыщщ.
....Кстати Вы сегодня ничего не забыли по схеме выпить ?
Это не злость , это правда.
Так ,как я ее вижу.Я хочу чтобы все выжили в этой гонке денег и возможностей
.
....а Ви, навпаки, сьогодні розумнішші, ніж колись...
.....- а за виділене +
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:23
холява написав:
Попробую пояснить .
Получил платежечку за квартиру, ну , чтобы долго не мусолить 3200 +мобилка + интернет + телевизор ...короче около 4т.
холява написав:
Оказывается упала покупательная способность людей .
Следовательно не получили производители прибыль от проданного товара.
Или недополучили.
А инфляцию разогнали.
1 А квартплата+інтернет+мобілка+телевізор - це не купівельна спроможність?
2 Не смію питати, але при платіжці в 3200 і нуль субсидій- отже загальний дохід проживаючих як мінімум більше 20 000 грн
3 А як Ви хочете збільшити свою( і населення) зарплату в доларах - якщо курс буде рости?
Давно писав і далі притримуюсь думки , що зростання цін і зарплат при стабільному курсі долара - не погіршує наше життя в середині держави і покращує наш стан в порівнянні з іншими державами.
І поки це вдається- значить казочки про наш дуже поганий рівень життя- це фантазії продажних журнашлюх і політиків.
Висновок
Якщо й в подальшому, при сталому курсі, наші ціни/зарплати виростуть в 5 разів - я буду тільки радий і буду бурно аплодувати тому керівництву, якому це вдасться
Існуючому вдалось підняти ціни/зарплати в 2 рази і на 20% опустити за цих же 3 роки курс доллара, таким чином не погіршивши наш рівень життя - покращити порівняння з іншими.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:29
холява написав:
Я хочу чтобы все выжили в этой гонке денег и возможностей .
Гонка специфическая у нас. Правила своеобразные.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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