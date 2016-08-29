холява написав:

Libo написав: Den написав: Реально уже почти месяц никто из клиентов не платит !!! Все говорят денежек нет !!! При этом работа кипит полным ходом !!! Чё за х... я понять не могу !! PS клиеты давние так что кидок точно отменяется ... У кого какие мысли ?? Реально уже почти месяц никто из клиентов не платит !!! Все говорят денежек нет !!! При этом работа кипит полным ходом !!! Чё за х... я понять не могу !! PS клиеты давние так что кидок точно отменяется ... У кого какие мысли ??



Доторгувалися, вже нема чим решту давати.

Або банально провтикали, пробухали, продовбли.

Зливай воду.

Доторгувалися, вже нема чим решту давати.Або банально провтикали, пробухали, продовбли.Зливай воду.

Вы умнее были раньше ,чем сегодня...

Вы же понимаете , что не все обладают складом серебряных ложек или акциями медных рудников на Марсе.

Живут или на зарплату или на то что смог заработать сам .

Большинство ведь живет не с присланных денег из за кордона.

Оказывается упала покупательная способность людей .

Вы сегодня ничего не забыли по схеме выпить ?

Я хочу чтобы все выжили в этой гонке денег и возможностей

Добрый Вечер ....я вчера писал , чтоПопробую пояснить .Получил платежечку за квартиру, ну , чтобы долго не мусолить 3200 +мобилка + интернет + телевизор ...короче около 4т.(это маленькая помощь)... и после Ваших хвалебных речей о повышении прожиточного минимума , на который отреагировали ВСЕ экономические законы , люди пошли в магазины или на базары.Что увидели , а то что цены ВЫРОСЛИ, да и как !!!..про себя , грудинка индейки (в сентябре)106 гривен, сейчас 136-147.Почему ??? ведь доллар вниз ?Я прямо сейчас вижу, как Вы ,так вышли на мраморный балкон, и приложили козырек ко лбу , всматриваясь в даль и ища ответ.(Ну там пресс ,скулы, перекаченные бицепсы)Ответ очевиден , сколько бы вручную ты не регулировал , сколько бы не писал о новом шефе НБУ , экономику не обманешь.Следовательно не получили производители прибыль от проданного товара.Или недополучили.А инфляцию разогнали.Правильно, следующий круг инфляции , это все с нас .А Вы все про зряплату 30 тыщщ.....КстатиЭто не злость , это правда.Так ,как я ее вижу.