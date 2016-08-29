budivelnik написав:Можна звичайно - але ж забанять... Єдина надія, ніч, модератори сплятькозак написав:А можно подробнее о том, как наш уровень жизни стал выше, если и цены и доходы выросли у нас одинаково, но еще ниже, чем у других (у тех, у которых действительно высокий уровень жизни)?
Отже
рік___________2014_____2015____2016____2017___2018
курс___________30_______27_____26_______27_____27
мінімалка_____1218____1378___1450_____3200____3273
мінімалка в $__40______51_____56________118____121
Отже
Якщо всередині держави ціну ростуть однаково з зарплатами , а курс сталий , то в 2017 населення на зарплату всередині держави може купити ту саму кількість товарів/послуг що і в 2014 , але при цьому виїхавши за кордон в 2017 може на свою зарплату купити в 3 рази більше ніж могло в 2014.
Таким чином
Стабілізуючи бюджетну дисципліну і фінансову систему, ми без зміни в продуктивності праці, а значить без покращення реального життя , приводимо вчорашній віртуальний показник нашої якості життя до більш реального, тобто перестаємо потихеньку прибіднятись і реально починаємо бачити чого ми вартуємо в світових реаліях.
Здесь я - поднимите мне веки.
US
PS
Экскурс в основы марксизма относительно значимости производительности труда как основного драйвера для смены общественного строя, конечно, интересен. Хотя и опровергается современными реалиями и контрастом производительности и качества труда стран развитого капитализма с представителями вчерашнего развитого социализма.
Здесь теория К. Маркса хромает.
Так что, предлагается вернуться для начала к валюте, а уже в выходные дни поговорить на общественно-политические темы.
Спасибо.