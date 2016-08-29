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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4353435443554356

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 712
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
457
Всього голосів : 712
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:25

  budivelnik написав:
  козак написав:
  budivelnik написав:Існуючому вдалось підняти ціни/зарплати в 2 рази і на 20% опустити за цих же 3 роки курс доллара, таким чином не погіршивши наш рівень життя - покращити порівняння з іншими
А можно подробнее о том, как наш уровень жизни стал выше, если и цены и доходы выросли у нас одинаково, но еще ниже, чем у других (у тех, у которых действительно высокий уровень жизни)?
Можна звичайно - але ж забанять... Єдина надія, ніч, модератори сплять :D
Отже
рік___________2014_____2015____2016____2017___2018
курс___________30_______27_____26_______27_____27
мінімалка_____1218____1378___1450_____3200____3273
мінімалка в $__40______51_____56________118____121

Отже
Якщо всередині держави ціну ростуть однаково з зарплатами , а курс сталий , то в 2017 населення на зарплату всередині держави може купити ту саму кількість товарів/послуг що і в 2014 , але при цьому виїхавши за кордон в 2017 може на свою зарплату купити в 3 рази більше ніж могло в 2014.

Таким чином
Стабілізуючи бюджетну дисципліну і фінансову систему, ми без зміни в продуктивності праці, а значить без покращення реального життя , приводимо вчорашній віртуальний показник нашої якості життя до більш реального, тобто перестаємо потихеньку прибіднятись і реально починаємо бачити чого ми вартуємо в світових реаліях.


Здесь я - поднимите мне веки.

US

PS

Экскурс в основы марксизма относительно значимости производительности труда как основного драйвера для смены общественного строя, конечно, интересен. Хотя и опровергается современными реалиями и контрастом производительности и качества труда стран развитого капитализма с представителями вчерашнего развитого социализма.

Здесь теория К. Маркса хромает.

Так что, предлагается вернуться для начала к валюте, а уже в выходные дни поговорить на общественно-политические темы.
Спасибо.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:50

Україна не досягла з Міжнародним валютним фондом остаточних домовленостей щодо створення Антикорупційного суду. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
edvardd
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  #<1 ... 4353435443554356
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