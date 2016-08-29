Сомневаюсь.
Даже при паритете евро и доллара, скорее всего, гривночка потянется за более слабым. И даже предвыборный год не спасет, ибо есть оправдание "не мы одни"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:00
Сомневаюсь.
Даже при паритете евро и доллара, скорее всего, гривночка потянется за более слабым. И даже предвыборный год не спасет, ибо есть оправдание "не мы одни"
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:07
Re: Валютный рынок в контексте
Киев 00/10. Что межбанк нам покажет,как бы ЧР готов к откату.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:21
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:21
Привет из Днепра-2
Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD. «В долины? Нам тренды пары евро-доллар мирового форекса не указ?...» - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».
US
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:23
А для "гривночки" евро не станет по 29 ?[/quote]
Сомневаюсь.
Даже при паритете евро и доллара, скорее всего, гривночка потянется за более слабым. И даже предвыборный год не спасет, ибо есть оправдание "не мы одни"[/quote]
У еврочки в степях Украины своя свадьба в виде перманентной нехватки этой СКВ. Прежде всего, в наличном виде.
US
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:25
В долларах, разумеется.
US
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:29
У нас не евро опустится до цены доллара, а доллар вырастет до цены евро
(при паритете евро-доллар)
Можно запомнить этот твит
Всё IMHO
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:31
Привет из Днепра-3
Спустя 20 минут, на 10.30, в сопровождении невысокой ликвидности, цена безналичного доллара просела до 26,97/27,00 UAH/USD.
US
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:53
Пока укрепляется гривна к доллару будем "плясать" от Forex пары EUR/USD ,так как привязаны к доллару и по евро 29+- можем увидеть.
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:00
Привет из Днепра-4
К 10.56 цена безналичного доллара на межбанке под давлением преобладающих предложений СКВ просела к 26,96/26,98 UAH/USD.
Дата: 21 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 26,95-97/27,05-10 UAH/USD
EUR 33,35/33,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.
Дата: 21 февраля 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,95/27,05 UAH/USD
€ 33,30/33,60 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,475 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях баланса спрос/предложение.
US
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