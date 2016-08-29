RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4355435643574358

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 712
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
457
Всього голосів : 712
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:00

  Перес де Куэльяр написав:
  antey1969 написав:
  сірий написав:Стесняюсь спросить у Гуру,а что с этого-для гривночки :roll:

Кредиты "гривночке" на внешних рынках обойдутся слегка дороже

А для "гривночки" евро не станет по 29 ?

Сомневаюсь.
Даже при паритете евро и доллара, скорее всего, гривночка потянется за более слабым. И даже предвыборный год не спасет, ибо есть оправдание "не мы одни"
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6511
З нами з: 30.11.11
Подякував: 606 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:07

Re: Валютный рынок в контексте

Киев 00/10. Что межбанк нам покажет,как бы ЧР готов к откату.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 745
З нами з: 06.01.17
Подякував: 115 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:21

  Перес де Куэльяр написав:Киев 00/10. Что межбанк нам покажет,как бы ЧР готов к откату.

Запорожье повы открытие было 00/07
молодая картошка по 15...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 20.11.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 1153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:21

Привет из Днепра-2

Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD. «В долины? Нам тренды пары евро-доллар мирового форекса не указ?...» - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61750
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3657 раз.
Подякували: 6975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:23

  antey1969 написав:quote="4301887:antey1969"]
  сірий написав:Стесняюсь спросить у Гуру,а что с этого-для гривночки :roll:

Кредиты "гривночке" на внешних рынках обойдутся слегка дороже

А для "гривночки" евро не станет по 29 ?[/quote]
Сомневаюсь.
Даже при паритете евро и доллара, скорее всего, гривночка потянется за более слабым. И даже предвыборный год не спасет, ибо есть оправдание "не мы одни"[/quote]

У еврочки в степях Украины своя свадьба в виде перманентной нехватки этой СКВ. Прежде всего, в наличном виде.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61750
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3657 раз.
Подякували: 6975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:25

  antey1969 написав:
  сірий написав:Стесняюсь спросить у Гуру,а что с этого-для гривночки :roll:

Кредиты "гривночке" на внешних рынках обойдутся слегка дороже


В долларах, разумеется.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61750
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3657 раз.
Подякували: 6975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:29

  antey1969 написав:Даже при паритете евро и доллара, скорее всего, гривночка потянется за более слабым. И даже предвыборный год не спасет, ибо есть оправдание "не мы одни"

У нас не евро опустится до цены доллара, а доллар вырастет до цены евро
(при паритете евро-доллар)
Можно запомнить этот твит :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3316 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:31

Привет из Днепра-3

Спустя 20 минут, на 10.30, в сопровождении невысокой ликвидности, цена безналичного доллара просела до 26,97/27,00 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61750
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3657 раз.
Подякували: 6975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:53

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Даже при паритете евро и доллара, скорее всего, гривночка потянется за более слабым. И даже предвыборный год не спасет, ибо есть оправдание "не мы одни"

У нас не евро опустится до цены доллара, а доллар вырастет до цены евро
(при паритете евро-доллар)
Можно запомнить этот твит :-)
Пока укрепляется гривна к доллару будем "плясать" от Forex пары EUR/USD ,так как привязаны к доллару и по евро 29+- можем увидеть.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 745
З нами з: 06.01.17
Подякував: 115 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:00

Привет из Днепра-4

К 10.56 цена безналичного доллара на межбанке под давлением преобладающих предложений СКВ просела к 26,96/26,98 UAH/USD.

Дата: 21 февраля 2018 г.


Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 26,95-97/27,05-10 UAH/USD
EUR 33,35/33,60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.

Дата: 21 февраля 2018 г. на 10.50

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,95/27,05 UAH/USD
€ 33,30/33,60 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,475 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях баланса спрос/предложение.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61750
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3657 раз.
Подякували: 6975 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4355435643574358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, user412, Перес де Куэльяр, дядя Caша і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1023, 1024, 1025
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10243 1055589
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 02:55
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 603, 604, 605
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6046 1286054
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 08:40
Wall
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34056
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12786)
21.02.2018 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.