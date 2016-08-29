Додано: Сер 21 лют, 2018 21:59

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся во вторник относительно доллара на 6,10 коп., на торгах среды укрепился на 8,49 коп., оказавшись на уровне 26,9880 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 21 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,06 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 27,00/27,03 UAH/USD, а спустя 20 минут понизился до 26,97/27,00 UAH/USD.



К 10.55 преобладание предложения СКВ на МЕЖБАНКЕ уронило цену последней до 26,96/26,98, и доллар не покидал этот уровень в течение получаса, предприняв около 11.26 попытку восстановиться, отскочив до 26,97/26,99 UAH/USD. Со слов очевидцев, в этом помощь СКВ оказал НБУ, выкупивший с рынка около $10,0 млн. по запросу наилучшего курса.



Эти цены на МЕЖБАНКЕ оставались действующими до самого обеденного перерыва (12.50 Киева), на который рынок ушел на фоне незначительного курсового отскока - 26,99/27,01 UAH/USD. С 13.50 до 14.30 возобновившиеся продажи уронили доллар к 26,97/27,00 UAH/USD. Впоследствии, выбираясь из этой локальной «ямы» на опустевшем рынке единичные покупки «американца» поэтапно вернули его курс к 27,00/27,03 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 27,01/27,04 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 21 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9880 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 3,85% с 28,0672 UAH/USD до 26,9880 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,25% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилось отложенное из-за длинных выходных в США предложение валюты в повышенном объеме.



Во-вторых, «медвежий» тренд в «зеленом» секторе ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке, который инициировал коррекцию доллара двумя сессиями раньше.



В-третьих, мы не исключаем, что откату безналичного «американца» способствовал отток гривневой ликвидности на рынок «казенных» ценных бумаг. Накануне Минфин провел размещение гривневых ОВГЗ на сумму 1 176,626 млн. грн.

Таким образом, на стороне «зеленых медведей» межбанка была «сжавшаяся» гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 53 222,0 млн. грн. к отметке 49 540,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 21 февраля немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, судя по всему, импортеры, активно скупавшие СКВ накануне, утолили «первый голод» и в среду не спешили с покупками, рассчитывая при этом на сохранении тренда в четверг.



Во-вторых, как мы указали выше, заметно понизилась ликвидность в нацвалюте, означавшая потерю у потенциальных покупателей СКВ гривневого инструмента.



В-третьих, не исключено, что экспортеры, помня о намеченной на 26 февраля компенсации НДС Казначейством, не торопились расставаться со своими долларами, надеясь на гривневое изобилие на новой неделе.









Торги 21 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, в первой половине дня снижая действующие цены в рамках мероприятий по выравниванию рынка, пребывавшего под влиянием «медвежьих» сводок с валютного межбанка. А после обеда выросшая гривневая ликвидность (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) вызвал всплеск покупательской активности клиентов, которой способствовали достигнутые наличной парой доллар-гривня локальные минимумы цен около полудня.



Заметный рост спроса заставил дилеров наличного «неформального» рынка реагировать на смену тренда ростом действующих цен. Дилеры рынков большинства вышеперечисленных населенных пунктов не смогли добиться итогового равновесия, даже заметно приподняв котировки «американца» и евро, констатировав итоговое преобладание спроса.



Исключение составили Харьков и Днепр, дилерам рынков которых удалось сформировать итоговое равновесие покупок и продаж, позволившее им рапортовать о некотором прогрессе на участке ликвидности.



В остальных городах сохранившийся к финишу торгов «перекос» стал основной причиной потерь в оборотах.



В течение среды биды наличного «неформального» доллара выросли на 3,0-14,0 коп. (лидировал в росте Днепр), позиция «предложение» прибавила 2,0-15,0 коп. (лидировал в росте Харьков).

Эта статистика подтверждает наш вышеприведенный тезис о том, что харьковским и днепровским валютчикам удалось посредством решительными курсовыми ревизиями добиться итогового равновесия покупок и продаж, следствием которого были бонусы в ликвидности.



По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного «американца» либо не изменилась (Харьков, Запорожье), либо потеряла 8,0 коп. (Киев), либо выросла на 2,0 коп.

Офера выросли на 2,0-5,0 коп. или упали на 6,0 коп.(Киев).



Очевидный «разнобой» в межсессионной курсовой динамике – следствие отсутствия синхронизма в появлении в том или ином населенном пункте пакета «свежей» гривни. Разумеется, многое зависело от реактивности дилеров.



Таким образом, наличный рынок после обеда среды продемонстрировал свои «независимость» от настроений валютного межбанка, подняв цену «американца».

Рискнем предположить, что эта послеобеденная «автономность» наличного «неформального» рынка может иметь «последствия» на ближайших торгах валютного межбанка. Автор рассчитывал на сохранение присутствия «зеленых медведей» на рынке безналичного доллара в четверг, однако разворот на рынке наличных вызвал обоснованные сомнения в этом прогнозе. Появились предпосылки более раннего, не в пятницу, а 22-го, прихода «зеленых быков» на торги межбанка.



Впрочем, по порядку.



Торги 21 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,07/27,17 UAH/USD, евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Стартовав в среду в условиях относительного равновесия на фоне очень низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности и доминировавшие «медведи» на межбанке.



Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,15/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая. «Рынок вялый, как и накануне», - констатировали «неформалы» Днепра.



После обеда на рынке Днепра появилась толика «свежей» гривни, вызвав активизацию клиентских покупок. Это стало причиной послеобеденного заметного роста цен, которым дилеры «отвечали» на спрос, пытаясь одновременно, выровнять спрос и предложение. Последнее в полной мере удалось – по итогам дня равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне выросшей ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и улучшившей показатели предыдущей сессии. Думаю, свою лепту в рост оборотов торгов небольшими партиями доллара внесло появление на местном рынке партии «свежей» гривни.



В течение 21 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 12,0-14,0 коп., офера прибавили столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 20 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 2,0 коп.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,07/27,17 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. До полудня этот баланс надо было поддерживать аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ, ставших следствием коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.



После обеда на рынке появилась партия наличной гривни, тотчас спровоцировав смену настроения клиентов и начало агрессивных покупок последними оптовых количеств СКВ. Дилеры оперативно подняли действующие цены, реагируя на эти перемены, и это позволило по итогам дня сохранить равновесие спроса и предложения. Это стало главной причиной некоторого роста итоговой ликвидности торгов, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «четверку с минусом», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении среды биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 12,0-14,0 коп.



По сравнению с закрытием 20 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 февраля уровнями 33,30/33,60 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные «прибавки» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре стали потеряли по 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 21 февраля приходилось реагировать на смену клиентского настроения, перестраиваясь с дополуденного дисконтирования цен на послеобеденное их повышение, небезуспешно стараясь сохранить текущее равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Понятно, что в подобных условиях им было недосуг всерьез заниматься пребывавшим в течение среды в состоянии плавного нисходящего тренда на мировом форексе евро. Хотя, разумеется, наши валютчики «за компанию» с наличным долларом, немного приподняли обе позиции и этой СКВ.



На же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2322 к отметке $1,2318 констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 4 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отреагировали на эту «коррекцию», «за компанию» с наличной парой доллар-гривня приподняв обе позиции евронала на 10,0 коп., учтя при этом общеизвестную нехватку наличного евро «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2337, пара евро-доллар вскоре инициировала довольно плавную коррекцию, проходившую в сопровождении многочисленных провалов и отскоков, амплитуда которых увеличилась на европейской сессии форекса.

После 18.00 Киева размах разнополярных колебаний снизился, а пара по состоянии на 18.30 достигла внутридневного минимума, оказавшись в «яме» у отметки $1,2305, инициировав «реабилитационное» ралли, которое приостановилось около 20.00 Киева, удерживая пару в диапазоне $1,2320-1,2325. Вышедшие около 21.00 «минутки» (протоколы январского заседания FOMC Федрезерва) забросили пару евро-доллар в район цифры $1,2355, с которой евро вскорости «свалился» до $1,2323,

давая оценку значимости вышедшего документа.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США укрепляется в среду относительно евро и иены в ожидании публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 30-31 января.



Курс евро по состоянию на 15.15 Киева находится на уровне $1,2314 по сравнению с $1,2337 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены поднялся до ¥107,49 против ¥107,33 накануне.



Эксперты полагают, что протокол январского заседания FOMC, который будет обнародован в 21.00 Киева, может стать катализатором дальнейшего укрепления доллара.



Январское заседание стало последним для Джанет Йеллен в качестве главы Федрезерва. Американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку, указав, при этом, что ожидает подъема инфляции в США до целевого уровня в 2% уже в текущем году.



Тон протокола январского заседания ФРС, вероятно будет «ястребиным», полагает валютный аналитик BNP Paribas Майкл Снейд. Эксперт также ожидает, что протокол укажет на улучшение Федрезервом оценки экономического роста США.



«Это повысит ожидания того, что медианный прогноз “точечных графиков” (dot plots) изменится в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с трех», - считает Снейд.

Похожего мнения придерживаются и аналитики Unicredit.



«Мы ожидаем, что протокол подтвердит позитивный тон заявления, опубликованного по итогам январского заседания FOMC, в отношении экономики, а также возросшую уверенность ФРС в скором достижении целевого показателя инфляции. Это готовит почву для дальнейшего подъема ставки Федрезервом, и очередное повышение, вероятно, произойдет в марте», - говорится в обзоре Unicredit.



Многие эксперты, однако, по инерции пессимистично оценивают потенциал доллара в долгосрочной перспективе, отмечая в качестве негативных для американской валюты факторов ухудшение госфинансов и вероятность повышения ставок другими центробанками.



А у нас иное мнение по этому поводу. Констатируем, что общее укрепление доллара продолжается.



Пара евро-доллар упала еще больше, показал в среду отметку $1,2305. Пока нельзя сказать, что это происходит на возобновлении сворачивания аппетитов к риску. Хотя во вторник, в первый торговый день после пропущенного из-за праздника понедельника, индекс Dow Jones показал падение на 1,01%.



Напомним, до этого было 6 сессий роста подряд. Но в среду индекс торгуется с ростом в полпроцента.



Подчеркнем, что сильный рост доллара вовсе не обязательно требует обвала на мировых фондовых рынках. Например, никакого обвала индексов в 2014-2015 годах не было. Тогда сильно снижались в цене валюты и сырье, а американские фондовые индексы отделывались периодическими коррекциями. Но цены на нефть, думается, должны быть более уязвимы к росту доллара. Так что настроение у наших северо-восточных соседей наверняка испортится.



Активность американских сланцевых производителей (производство нефти в США по данным за прошлую неделю достигло нового рекорда в 10,27 млн. барр. в день) имеет все шансы, как и в 2014 году, стать дополнительным фактором для снижения цен на нефть. Мы говорим об этом как дополнительном факторе потому, что в 2014 году нефть обвалилась не в одиночку, а со всем сырьевым рынком, с валютами развитых и развивающихся стран и т.д., дело было не только в том, что произошло тогда в самой нефтяной отрасли.



Нужно отметить, что проходящая на этой неделе серия размещений долга Казначейством США на рекордные объемы привлекла внимание комментаторов, но пока только в том плане, что на неделе произошла очередная волна роста доходностей (т.е. падение облигаций старых выпусков в цене). Доходности 2-летних облигаций за 2 дня выросли с 2,20% до 2,26%.



Здесь все вроде бы логично – если расширяется предложение, то при прочих равных, при неизменном спросе, приходится предлагать все большую доходность.

На моменте мы по-прежнему не видим, чтобы профильными комментаторами рекордные объемы предложения увязывались бы с идущим ростом доллара.

Это неудивительно – до недавнего времени все указывали на то, что падение доллара сопровождается ростом доходностей, то есть, падением цены облигаций. Но ведь дело тут было совсем не в падении спроса на американский долг.



Если говорить о коротких бумагах, векселях, то их доходность почти полностью повторяет динамику ставки ФРС. Если вести речь о длинных бумагах, зависимость не столь прямая, но их доходности тоже растут из-за повышения ставок, они тоже падают в цене.



Просто если ФРС четко обещает повышать ставки, еще минимум 6 раз за ближайший два года, то сейчас нет смысла покупать длинные бумаги, если можно подождать еще какое-то время, хотя бы мартовского повышения ставки, и купить ту же длинную бумагу с более высоким купоном, и получать этот более высокий купон до погашения, в течение всего длинного срока этой бумаги.



Мы же говорим о том, что резкое повышение объемов предложения вызовет нечто вроде «стерилизации» долларовой ликвидности, и, следовательно, спровоцирует рост курса доллара.



По плану Казначейство должно привлечь в I квартале $441 млрд. Де-факто привлечено $223 млрд., и если не считать размещения векселей следующей недели, то на выполнение плана у Казначейства остался один месяц. То есть за один месяц Казначейство должно будет привлечь около $200 млрд. – это рекордные по агрессивности темпы размещения долга на рынке (для сравнения – это треть ожидаемого годового дефицита).



Поэтому мы плохо себе представляем, что может остановить стартовавшее укрепление доллара. Пока падение на 250 пунктов от максимума на $1,2550 прошло практически безоткатно, но в ближайшие дни пара евро-доллар может и дальше двигаться в таком же духе.

И вряд ли опубликованные в среду протоколы январского заседания FOMC ФРС в этом контексте могут иметь какое-то значение и смогут остановить это «зеленое» ралли.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной и пока «недоверчивой» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 33,30/33,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов и оферов этой СКВ на 10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 21 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», несколько повысила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по потерявшему с закрытия вторника 10,0 коп. спросу и упавшему на столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 февраля по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.



Как и предполагалось, отложенные за длинные выходные дни в США поступления валютной выручки обеспечили откат на рынке безналичного «американца». Доминирование оферов СКВ на валютном межбанке Украины поддерживалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что на последнее все-таки могло оказать влияние состоявшееся накануне размещение гривневых ОВГЗ наши Минфином, «вымывшее» с рынка толику гривневой ликвидности.



Наличный рынок, удостоверившись в появлении на валютном межбанке «зеленых медведей», пролонгировал коррекцию наличных пары доллар-гривня и евро-гривня.

Здешний откат, кроме следования настроениями на валютном межбанке, преследовал еще две цели – небезуспешные попытки добиться равновесия покупок и продаж, а также стимулировать обороты. Если относительный баланс спроса и предложения удалось в большинстве центров этого финансового бизнеса сформировать, то с оборотами получалось не очень. После обеда на наличном рынке появилась «свежая» гривня, вызвав обратную курсовую динамику и рост котировок «американца» и евро.



Мы предполагали ранее, что на ближайших торгах валютного межбанка очень возможно сохранение текущего снижения курса безналичной пары доллар-гривня стараниями притока экспортной выручки из дальнего зарубежья, поддерживаемой аналогичными настроениями на наличном рынке.



Однако, послеобеденный разворот тренда на наличном рынке и появление там «зеленых быков», заставили нас усомниться в прежнем прогнозе, реализация которого оказалась под угрозой срыва из-за «зеленых быков» наличного рынка.



Вероятность более скорого разворота тренда на валютном межбанке выросла, и уже не в пятницу, а 22-го, участники рынка «зеленого» безнала могут инициировать подготовку к намеченному на начало новой недели появлению на рынке гривневого ресурса заметных объемов компенсаций НДС нашим Казначейством.



С одной стороны это заморозит продажи СКВ ради гривни нашими экспортерами, получившими компенсацию в нацвалюте, с другой, не исключено появление части этого гривневого изобилия на валютном межбанке с известными последствиями для курса доллара.



Ну а пребывающий покинувший локальные низы по состоянию на полдень среды наличный «американец» под влиянием высоковероятных перемен на межбанке снова может стать объектом пристального внимания потенциальных покупателей.



US

