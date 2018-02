Додано: Сер 21 лют, 2018 20:56

Сибарит написав: Правительство перестала устраивать независимость НБУ:

Пока это только хотелки, но если и монетарная политика падет жертвой предвыборного популизма, мы вернемся туда, откуда пришли. Особенно это пугает на фоне наметившихся ревальвационных процессов, которые опасны сами по себе.

Той К. перебрався не на нари за розпил рефінансування, а до КМУ, де зараз роздає "цінні поради". Країна див.

