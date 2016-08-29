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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 713
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
458
Всього голосів : 713
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:59

АС - не глупый человек. И стиль изложения и логика - все на высшем уровне, читаю его с большим интересом, однако к его прогнозам отношусь с осторожностью, после рекомендаций услуг банка "Михайловский". Кстати, я с большим интересом и Демуру смотрю - по крайней мере артистично :) Нет, за саботажника (АС) его не считаю, просто есть много факторов которые им не учитываются. В его прогнозе относительно валюты на 18 год все выглядит логически, но по моему мнению не учтено фактор возврата кредитов, отсутствие сотрудничества с МВФ, возможное повышение минималки и увеличение гос долга США. Лично я, для себя, прогнозировать курс начну после 1 марта, посмотрев как страна выплатит долги и как это повлияет на динамику курса. И относительно уверенности многих относительно стабильности курса до выборов... вспоминая 2008 год, у меня возникают смутные сомнения...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:09

  Sam17a написав:АС - не глупый человек. И стиль изложения и логика - все на высшем уровне, читаю его с большим интересом, однако к его прогнозам отношусь с осторожностью, после рекомендаций услуг банка "Михайловский". Кстати, я с большим интересом и Демуру смотрю - по крайней мере артистично :) Нет, за саботажника (АС) его не считаю, просто есть много факторов которые им не учитываются. В его прогнозе относительно валюты на 18 год все выглядит логически, но по моему мнению не учтено фактор возврата кредитов, отсутствие сотрудничества с МВФ, возможное повышение минималки и увеличение гос долга США. Лично я, для себя, прогнозировать курс начну после 1 марта, посмотрев как страна выплатит долги и как это повлияет на динамику курса. И относительно уверенности многих относительно стабильности курса до выборов... вспоминая 2008 год, у меня возникают смутные сомнения...

значить па 30? :)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:14

  juristkostya написав:самый простой прогноз - экстраполяция прошлого на будущее. Т.е., ожидание низов летом.
А ожидание 29-31 - это не прогноз, это хотелка.


Словоблудие от юриста без принципов,понимаете,сеют весной,летом закачивают газ,в конце лета\осенью собирают урожай,1-го сентября дети идут в школу,а не собирают дары полей в феврале,засевают в июле,а в школу можно конечно прийти первый раз в мае,но есть большая вероятность услышать в свой адрес кое что заслуженно неприятное))
Так и 40+ миллионов наших граждан,весной весь движ и самый мощный фундамент к укреплению-это посевная,даже заробитчаны сидят зимой дома,а уже с потеплением выдвигаются и что-то думают...
Так что прогноз не обычный,а очень смелый,сыграть не как 98% завсегдатаев этой и многих других веток,не накупить на все доллара и ванговать обвал,разворот тренда,тащить весь бред с соответствующих ресурсов,а потом удивляться:разве я украинофоб,ватник и ведомый??? Просто хочу что бы Медведчук помог разобраться :mrgreen:

Сколько человек сделали именно так как советовал АС? Несколько человек максимум,подтверждением служит тот факт,что никакого прироста в январе депозитов нет,есть ощутимое падение,имейте мужество посмотреть фактам в глаза,а не кидайтесь банальностями по свершившемуся событию :wink:

пс Налик сегодня в боковике,МБ возможен рост на 5-10 коп,ятакдумаю)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 22 лют, 2018 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:16

Karp - значит будем посмотреть :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Sam17a написав:И относительно уверенности многих относительно стабильности курса до выборов... вспоминая 2008 год, у меня возникают смутные сомнения...

Если вы ожидаете такого же мирового кризиса, как 2008 году, то ваши сомнения оправданы, и нужно сидеть на 100% в долларовом кэше.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:28

  Sam17a написав:Karp - значит будем посмотреть :)

думаю мінус 5-10 коп сьогодні 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:41

Вело. Отвечу Вам Украинской, народной мудростью. У Украинца есть три стидии "нет денег". 1 - нет денег. 2 - совсем нет денег. 3 - пора менять доллары. :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:45

Re: Валютный рынок в контексте

межбанк 27.05/27.08
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:50

  somilitark написав:Сколько человек сделали именно так как советовал АС?


А смысл махать флагом? Во-первых, ветка далека от образчика 2008-2009 г и по содержанию постов да и по культуре общения участников. Во-вторых, что б не написал - всё умирает в тоннах флуда. А писать посты в пустоту это или за деньги или от нечего делать. В-третьих и это наверное главное - каждый отвечает за свои решения своим кошельком и благом. Никто и никого за 10 лет ни в чём не переубедил. Никто никогда не был 100% прав. Истина всегда где то по середине. Так ещё раз - смысл махать флагом?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:54

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал символическое расширение. Об этом дали понять приподнявшиеся с уровня 49 540,1 млн. грн. к отметке 49 634,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 33,10/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 21 февраля по спросу и по оферам прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 21 февраля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2285, упав до $1,2265 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2277 на открытии торгов в Европе.

Дата: 22 февраля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,07/27,20 UAH/USD
€ – 33,30/33,65 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,478 UAH/RUB

US
дядя Caша
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