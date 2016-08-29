Додано: Чет 22 лют, 2018 09:14

juristkostya написав: самый простой прогноз - экстраполяция прошлого на будущее. Т.е., ожидание низов летом.

А ожидание 29-31 - это не прогноз, это хотелка. самый простой прогноз - экстраполяция прошлого на будущее. Т.е., ожидание низов летом.А ожидание 29-31 - это не прогноз, это хотелка.

Словоблудие от юриста без принципов,понимаете,сеют весной,летом закачивают газ,в конце лета\осенью собирают урожай,1-го сентября дети идут в школу,а не собирают дары полей в феврале,засевают в июле,а в школу можно конечно прийти первый раз в мае,но есть большая вероятность услышать в свой адрес кое что заслуженно неприятное))Так и 40+ миллионов наших граждан,весной весь движ и самый мощный фундамент к укреплению-это посевная,даже заробитчаны сидят зимой дома,а уже с потеплением выдвигаются и что-то думают...Так что прогноз не обычный,а очень смелый,сыграть не как 98% завсегдатаев этой и многих других веток,не накупить на все доллара и ванговать обвал,разворот тренда,тащить весь бред с соответствующих ресурсов,а потом удивляться:разве я украинофоб,ватник и ведомый??? Просто хочу что бы Медведчук помог разобратьсяСколько человек сделали именно так как советовал АС? Несколько человек максимум,подтверждением служит тот факт,что никакого прироста в январе депозитов нет,есть ощутимое падение,имейте мужество посмотреть фактам в глаза,а не кидайтесь банальностями по свершившемуся событиюпс Налик сегодня в боковике,МБ возможен рост на 5-10 коп,ятакдумаю)))