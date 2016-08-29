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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4361436243634364

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 713
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
458
Всього голосів : 713
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:58

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.У каждого разное видение по курсу доллара на ближайший период,и это правильно .Кто то не слил и сидит мечтает о хотя бы 29,отслеживая все "апокалипсисы",дожидаясь армагидона. Кто то слил выгодно и на депо ,ему например гривна всегда крепка,хоть "кол на голове чеши",как минимум на пол года,кто то в бизнес засунул и цену будет ставить на товар в зависимости от изменения курса,боясь резких скачков ,что бы не "гонять порожняки" или как там говорят "работать в ноль".Кто то на мешках бумаги и пытается просчитать "качели" и выгодно "спекульнуть". И у всех разные взгляды и периоды по изменению курса доллара,но пока не произойдет перетока валюты от общей массы к "кукловодам" которые играют эту игру ,серьезных потрясений с долларом не будет {перекуплен-перепродан},вы нам доллар ,мы вам гривну и наоборот только дороже.Почитав ДС ,по поводу следующей недели ,я с ним соглашусь ,есть риски ,если НБУ будет давить к концу этой недели вниз ,значит следующая будет вверх и каждый поступит так ,как он считает правильно ,"деньги то ваши господа".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:11

  дядя Caша написав:.............
Вы меня, Юпитера, в чем-то пытаетесь упрекнуть? :evil:
По-моему я достаточно ясно указал на взаимную компенсацию фактов размещения ОВГЗ при активном участии варягов и сезона вывода полученных "варягами", владеющих ОВГЗ, дивидендов, во время которого доллар укрепляется. Оба фактора компенсируют друг друга в в среднесрочный период.
Кроме того ДС упоминал рынок ОВГЗ лишь в контексте инструмента связывания гривневой ликвидности. Не препарируя его.

Хотелось бы от "гостей" и УЧАСТНИКОВ форума толерантности и следованию профилю ветки.
За примерами далеко ходить не надо. Кто затеял непрофильную дискуссию о "независимости НБУ"? Есть банковская ветка, там и резвитесь.

Ваш упрек не принимается. :mrgreen:

US

ДС, я тоже не препарировал, а просто дал ссылку на интересную статью. За это получил замечание на форуме, пост был удалён, меня забанили за флуд. :)
" Дискуссия о "независимости НБУ" - если Вы имеете ввиду пару наших с Сибаритом постов об этом, то, во-первых, не вижу дискуссии, а, во-вторых, речь шла исключительно о влиянии этого на монетарную политику, т.е. на курс. Никто даже не пытался говорить "в мировом масштабе". :)
С уважением, ЛАД.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:13

Привет из Днепра-2

Около 10.05 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,03/27,06, а спустя 5 минут «американец» уже был на отметке 27,06/27,08 UAH/USD. «Вирус роста добрался с наличного рынка на межбанк», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

на 10.30 11.60 млн сер.зв. 27.0612
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:40

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Курс 29, возможно, был бы адекватным. На 41 сегодня факторов нет, то вже занадто. 31 вполне можем увидеть в конце года, как и обещал Кабмин (хотя и не обязательно).

Но это (31)нужно смотреть в конце года ,но не сейчас . Анализировать настроение окружающих к покупке доллара (о чем они думают , на что расчитывают , что в их мозгах происходит, какая цифра их удовлетворяет , есть ли провалы в экономике ,или политический кризис ) тогда формируется фундамент ,ведь не так просто загнать курс на 31 , нужна психологическая обработка и подготовка ,готовность покупать по этим цифрам . А то ,что обещают 31 , это от лукавого , взрослые люди , ведетесь на вброс и до конца года ещё далеко там и поглядим.

*Відправлено з Чату

О 31 сейчас я и не говорил, писал "в конце года" и то - возможно.
"Загнать курс на 31" очень легко, никакой особой "психологической обработки и подготовки ,готовности покупать" для этого не нужно. Курс сейчас практически полностью определяется межбанком, наличный рынок следует за ним, временами слегка сглаживая искусственные "залёты". "Широкие народные массы" играют сегодня весьма слабую роль в курсообразовании ввиду отсутствия денег.
пока не произойдет перетока валюты от общей массы к "кукловодам" которые играют эту игру ,серьезных потрясений с долларом не будет

Что-то мне кажется, что это произошло очень давно, а, возможно, так было всегда. В последнее время это усугубилось. "Потрясения" от этого не зависят, а "кукловоды" будут в выигрыше в любом случае, независимо от того, какую долю валюты они держат (контролируют).

Об АС. Слог, как всегда, хорош, а пост абсолютно безыдейный. Половину поста - оправдание за ошибку (пик в конце января, а не под Новый год). Причём, оправдание тоже так себе. Пик после НГ наблюдается не 3 года, а уже очень давно, другое дело, что во времена "папять" и "павосемь" этот пик был не таким сильным.
Вторая половина поста - весьма тривиальный прогноз (juristkostya прав) о том, что к лету гривня укрепится, а с августа начнет падать, если "Земля не налетит на небесную ось". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:49

Привет из Днепра-3

Спустя полчаса, по состоянию на 10.47, безналичный «американец». Сохранив рост, обосновался на отметке 27,09/27,11 UAH/USD.

Дата: 22 февраля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.41

Мелкий опт «неформал»

$ 27,05/27,15 UAH/USD
EUR 33,35/33,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.

Дата: 22 февраля 2018 г. на 10.54

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,05/27,15 UAH/USD
€ 33,30/33,60 UAH/EUR
RUB – 0,472/0,477 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания низколиквидного клиентского «приноса».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:51

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:.............
Вы меня, Юпитера, в чем-то пытаетесь упрекнуть? :evil:
По-моему я достаточно ясно указал на взаимную компенсацию фактов размещения ОВГЗ при активном участии варягов и сезона вывода полученных "варягами", владеющих ОВГЗ, дивидендов, во время которого доллар укрепляется. Оба фактора компенсируют друг друга в в среднесрочный период.
Кроме того ДС упоминал рынок ОВГЗ лишь в контексте инструмента связывания гривневой ликвидности. Не препарируя его.

Хотелось бы от "гостей" и УЧАСТНИКОВ форума толерантности и следованию профилю ветки.
За примерами далеко ходить не надо. Кто затеял непрофильную дискуссию о "независимости НБУ"? Есть банковская ветка, там и резвитесь.

Ваш упрек не принимается. :mrgreen:

US

ДС, я тоже не препарировал, а просто дал ссылку на интересную статью. За это получил замечание на форуме, пост был удалён, меня забанили за флуд. :)
" Дискуссия о "независимости НБУ" - если Вы имеете ввиду пару наших с Сибаритом постов об этом, то, во-первых, не вижу дискуссии, а, во-вторых, речь шла исключительно о влиянии этого на монетарную политику, т.е. на курс. Никто даже не пытался говорить "в мировом масштабе". :)
С уважением, ЛАД.


Забанили за флуд? Есть риски получить то же самое за занудство.
Прошу о валюте.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

курсы валют в Хмельницком
http://ok-finance.net.ua/
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:02

Re: Валютный рынок в контексте

Выдохлась наличка,МБ в гору,а налик даже бровушкой не зашевелил,вниз стал смотреть)))
А меж тем можно найти ещё 27,думайте,возможно этот боковик до первого потепления,а там камнем вниз!...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:06

компенсации НДС казначейством

Привет.

вопрос про "гривневые навесы" (ц) А каков вообще график компенсации НДС казначейством, и взагали, существует ли он ? Из того что нагуглил и как я понял - то эта процедура перманентна, зависит от подачи заявок в е-рееестр, т.е. растянута равномерно. Почему же тогда этот гривневый навес прогнозируем ?
И еще - а купа гривни в январе, провоцировавшая рост долл, - это что было, тоже НДС или что-то другое ? :)

Дякую.
igorya
 
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