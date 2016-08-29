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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2018 09:58
Re: Валютный рынок в контексте
Всем добра.У каждого разное видение по курсу доллара на ближайший период,и это правильно .Кто то не слил и сидит мечтает о хотя бы 29,отслеживая все "апокалипсисы",дожидаясь армагидона. Кто то слил выгодно и на депо ,ему например гривна всегда крепка,хоть "кол на голове чеши",как минимум на пол года,кто то в бизнес засунул и цену будет ставить на товар в зависимости от изменения курса,боясь резких скачков ,что бы не "гонять порожняки" или как там говорят "работать в ноль".Кто то на мешках бумаги и пытается просчитать "качели" и выгодно "спекульнуть". И у всех разные взгляды и периоды по изменению курса доллара,но пока не произойдет перетока валюты от общей массы к "кукловодам" которые играют эту игру ,серьезных потрясений с долларом не будет {перекуплен-перепродан},вы нам доллар ,мы вам гривну и наоборот только дороже.Почитав ДС ,по поводу следующей недели ,я с ним соглашусь ,есть риски ,если НБУ будет давить к концу этой недели вниз ,значит следующая будет вверх и каждый поступит так ,как он считает правильно ,"деньги то ваши господа".
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:11
ДС, я тоже не препарировал, а просто дал ссылку на интересную статью. За это получил замечание на форуме, пост был удалён, меня забанили за флуд.
" Дискуссия о "независимости НБУ" - если Вы имеете ввиду пару наших с Сибаритом постов об этом, то, во-первых, не вижу дискуссии, а, во-вторых, речь шла исключительно о влиянии этого на монетарную политику, т.е. на курс. Никто даже не пытался говорить "в мировом масштабе".
С уважением, ЛАД.
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:13
Привет из Днепра-2
Около 10.05 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,03/27,06, а спустя 5 минут «американец» уже был на отметке 27,06/27,08 UAH/USD. «Вирус роста добрался с наличного рынка на межбанк», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».
US
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:40
Re: Валютный рынок в контексте
на 10.30 11.60 млн сер.зв. 27.0612
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:40
О 31 сейчас я и не говорил, писал "в конце года" и то - возможно.
"Загнать курс на 31" очень легко, никакой особой "психологической обработки и подготовки ,готовности покупать" для этого не нужно. Курс сейчас практически полностью определяется межбанком, наличный рынок следует за ним, временами слегка сглаживая искусственные "залёты". "Широкие народные массы" играют сегодня весьма слабую роль в курсообразовании ввиду отсутствия денег.
Что-то мне кажется, что это произошло очень давно, а, возможно, так было всегда. В последнее время это усугубилось. "Потрясения" от этого не зависят, а "кукловоды" будут в выигрыше в любом случае, независимо от того, какую долю валюты они держат (контролируют).
Об АС. Слог, как всегда, хорош, а пост абсолютно безыдейный. Половину поста - оправдание за ошибку (пик в конце января, а не под Новый год). Причём, оправдание тоже так себе. Пик после НГ наблюдается не 3 года, а уже очень давно, другое дело, что во времена "папять" и "павосемь" этот пик был не таким сильным.
Вторая половина поста - весьма тривиальный прогноз (juristkostya прав) о том, что к лету гривня укрепится, а с августа начнет падать, если "Земля не налетит на небесную ось".
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:49
Привет из Днепра-3
Спустя полчаса, по состоянию на 10.47, безналичный «американец». Сохранив рост, обосновался на отметке 27,09/27,11 UAH/USD.
Дата: 22 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.41
Мелкий опт «неформал»
$ 27,05/27,15 UAH/USD
EUR 33,35/33,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
Дата: 22 февраля 2018 г. на 10.54
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,05/27,15 UAH/USD
€ 33,30/33,60 UAH/EUR
RUB – 0,472/0,477 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания низколиквидного клиентского «приноса».
US
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:51
Забанили за флуд? Есть риски получить то же самое за занудство.
Прошу о валюте.
US
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:51
Re: Валютный рынок в контексте
курсы валют в Хмельницком
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:02
Re: Валютный рынок в контексте
Выдохлась наличка,МБ в гору,а налик даже бровушкой не зашевелил,вниз стал смотреть)))
А меж тем можно найти ещё 27,думайте,возможно этот боковик до первого потепления,а там камнем вниз!...
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:06
компенсации НДС казначейством
Привет.
вопрос про "гривневые навесы" (ц) А каков вообще график компенсации НДС казначейством, и взагали, существует ли он ? Из того что нагуглил и как я понял - то эта процедура перманентна, зависит от подачи заявок в е-рееестр, т.е. растянута равномерно. Почему же тогда этот гривневый навес прогнозируем ?
И еще - а купа гривни в январе, провоцировавшая рост долл, - это что было, тоже НДС или что-то другое ?
Дякую.
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