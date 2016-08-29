Додано: Чет 22 лют, 2018 10:40

Перес де Куэльяр написав: ЛАД написав: Курс 29, возможно, был бы адекватным. На 41 сегодня факторов нет, то вже занадто. 31 вполне можем увидеть в конце года, как и обещал Кабмин (хотя и не обязательно). Курс 29, возможно, был бы адекватным. На 41 сегодня факторов нет, то вже занадто. 31 вполне можем увидеть в конце года, как и обещал Кабмин (хотя и не обязательно).

Но это (31)нужно смотреть в конце года ,но не сейчас . Анализировать настроение окружающих к покупке доллара (о чем они думают , на что расчитывают , что в их мозгах происходит, какая цифра их удовлетворяет , есть ли провалы в экономике ,или политический кризис ) тогда формируется фундамент ,ведь не так просто загнать курс на 31 , нужна психологическая обработка и подготовка ,готовность покупать по этим цифрам . А то ,что обещают 31 , это от лукавого , взрослые люди , ведетесь на вброс и до конца года ещё далеко там и поглядим.



*Відправлено з Чату Но это (31)нужно смотреть в конце года ,но не сейчас . Анализировать настроение окружающих к покупке доллара (о чем они думают , на что расчитывают , что в их мозгах происходит, какая цифра их удовлетворяет , есть ли провалы в экономике ,или политический кризис ) тогда формируется фундамент ,ведь не так просто загнать курс на 31 , нужна психологическая обработка и подготовка ,готовность покупать по этим цифрам . А то ,что обещают 31 , это от лукавого , взрослые люди , ведетесь на вброс и до конца года ещё далеко там и поглядим.

пока не произойдет перетока валюты от общей массы к "кукловодам" которые играют эту игру ,серьезных потрясений с долларом не будет

О 31 сейчас я и не говорил, писал "в конце года" и то - возможно."Загнать курс на 31" очень легко, никакой особой "психологической обработки и подготовки ,готовности покупать" для этого не нужно. Курс сейчас практически полностью определяется межбанком, наличный рынок следует за ним, временами слегка сглаживая искусственные "залёты". "Широкие народные массы" играют сегодня весьма слабую роль в курсообразовании ввиду отсутствия денег.Что-то мне кажется, что это произошло очень давно, а, возможно, так было всегда. В последнее время это усугубилось. "Потрясения" от этого не зависят, а "кукловоды" будут в выигрыше в любом случае, независимо от того, какую долю валюты они держат (контролируют).Об АС. Слог, как всегда, хорош, а пост абсолютно безыдейный. Половину поста - оправдание за ошибку (пик в конце января, а не под Новый год). Причём, оправдание тоже так себе. Пик после НГ наблюдается не 3 года, а уже очень давно, другое дело, что во времена "папять" и "павосемь" этот пик был не таким сильным.Вторая половина поста - весьма тривиальный прогноз (прав) о том, что к лету гривня укрепится, а с августа начнет падать, если "Земля не налетит на небесную ось".