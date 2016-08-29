Що то сьогодні тут за скучняк?
Вистава "двох акторів"?(не рахуючи суфлера ДС)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:56
Re: Валютный рынок в контексте
Що то сьогодні тут за скучняк?
Вистава "двох акторів"?(не рахуючи суфлера ДС)
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:26
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:42
ДС подсказывает , что зрителям можно « потанцевать» , не только смотреть. , думаю «скучняк» пройдет.
*Відправлено з Чату
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