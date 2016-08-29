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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4367436843694370

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 713
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
458
Всього голосів : 713
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:56

Re: Валютный рынок в контексте

Що то сьогодні тут за скучняк? :roll:
Вистава "двох акторів"?(не рахуючи суфлера ДС) :mrgreen:
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:26

  Позитивчик написав:Що то сьогодні тут за скучняк? :roll:
Вистава "двох акторів"?(не рахуючи суфлера ДС) :mrgreen:


Добрый Вечер.
Попробую включится третьим.
Всем Валидола и Галоперидола после игры Динамо Киев и АЭК.
Как же вчера классно играл Шахтер ...и какое же ГУАНО показали Динамовцы....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:42

  Позитивчик написав:Що то сьогодні тут за скучняк? Вистава "двох акторів"?(не рахуючи суфлера ДС)

ДС подсказывает , что зрителям можно « потанцевать» , не только смотреть. , думаю «скучняк» пройдет.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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