Wisznia написав:Доброе утро! Подскажите, пжста, правильно ли я считаю: У иеня есть 100 500 грн, сегодня курс евро, допустим, 33,5, т.е. могу купить 3000 евро. Если я их положу в Ощад на 6 м-цев депо под 18%(открыто давно). В августе получу 109 500 (тело+%). Точка безубыточности - курс евро в августе 36,5 грн/евро. Вопрос: 1. Стоит ли рисковать? Лучше снять сумму и подождать пару недель лучшего(чем 33,5) курса 2. По сегодняшним реалиям такой курс евро м.б. при курсе доллара 29,68. Как думаете,- реально? Понятно, что решать мне, но интересует ваше мнение.
Курс 36.5 это 1.32 X 27.6. Далее. Вы размещаете депо сейчас, т.е. 6 месяцев - это конец августа. Реален ли курс 27.6 на продажу к концу августу? Да, такая вероятность есть. Реален ли курс евро к баксу - 1,32 и выше к концу августу? Вполне, учитывая текущий тренд. Хрустальных шаров тут ни у кого нет. Дай Бог понять на месяц - другой вперёд. Потому моя оценка риска 60/40 - в Вашу пользу. Опять же - сделайте корзину себе.
Продолжая интриговать досужую публику, цена безналичного «американца» по состоянию на 10.58 Киева все еще не покинула уровень 26,99/27,01 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.
Дата: 23 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.50
Мелкий опт «неформал»
$ 27,00/27,10 UAH/USD EUR 33,30/33,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.