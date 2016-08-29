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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4368436943704371

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 715
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
459
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:15

  Wisznia написав:Доброе утро!
Подскажите, пжста, правильно ли я считаю: У иеня есть 100 500 грн, сегодня курс евро, допустим, 33,5, т.е. могу купить 3000 евро.
Если я их положу в Ощад на 6 м-цев депо под 18%(открыто давно). В августе получу 109 500 (тело+%).
Точка безубыточности - курс евро в августе 36,5 грн/евро.
Вопрос:
1. Стоит ли рисковать? Лучше снять сумму и подождать пару недель лучшего(чем 33,5) курса
2. По сегодняшним реалиям такой курс евро м.б. при курсе доллара 29,68. Как думаете,- реально?
Понятно, что решать мне, но интересует ваше мнение.


Курс 36.5 это 1.32 X 27.6.
Далее. Вы размещаете депо сейчас, т.е. 6 месяцев - это конец августа.
Реален ли курс 27.6 на продажу к концу августу? Да, такая вероятность есть.
Реален ли курс евро к баксу - 1,32 и выше к концу августу? Вполне, учитывая текущий тренд. Хрустальных шаров тут ни у кого нет. Дай Бог понять на месяц - другой вперёд.
Потому моя оценка риска 60/40 - в Вашу пользу. Опять же - сделайте корзину себе.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:16

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго усім дня та чудового настрою!
Схоже я учора днем помилився... Це сьогодні вниз :)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:26

  Перес де Куэльяр написав:
  Позитивчик написав:Що то сьогодні тут за скучняк? Вистава "двох акторів"?(не рахуючи суфлера ДС)

ДС подсказывает , что зрителям можно « потанцевать» , не только смотреть. , думаю «скучняк» пройдет.

*Відправлено з Чату


Похоже, пора заняться организмом Позитивчика...Что-то ему мешает танцевать. Вот и гонит порожняк, убогий...

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:34

Привет из Днепра-3

Спустя 20 минут, по состоянию на 10.30, безналичный «американец» не покинул отметку 26,99/27,01 UAH/USD. «Пока не понятно, это откат или провокация покупателей», - поделился сомнениями наш гуру.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:34

Re: Валютный рынок в контексте

даже дешево не беруть
усього 1.34 млн на 10.30 па 27.0025 сер зв
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:00

lrs7719
Вы считаете, что евро/дол в августе м.б. 1,32?
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:02

Привет из Днепра-4

Продолжая интриговать досужую публику, цена безналичного «американца» по состоянию на 10.58 Киева все еще не покинула уровень 26,99/27,01 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.

Дата: 23 февраля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.50

Мелкий опт «неформал»

$ 27,00/27,10 UAH/USD
EUR 33,30/33,40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.

Дата: 23 февраля 2018 г. на 10.54

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,00/27,08 UAH/USD
€ 33,30/33,50 UAH/EUR
RUB – 0,471/0,477 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания низколиквидного клиентского «приноса».

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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:14

  Wisznia написав:lrs7719
Вы считаете, что евро/дол в августе м.б. 1,32?

Может 1,32, а может и 1,20.
Динамика по главной паре 10% в любом направлении за полгода - обычное явление.
Здесь что монетка, что кофейная гуща - все одно
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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