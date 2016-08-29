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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:16
Proofy написав: ЛАД написав:
Не очень понятен вопрос.
"Понижение зелени" - имеется ввиду ревальвация?
На какой период времени и какой курс ожидаете?
"Откуда ей взяться" - тоже непонятный вопрос. Говорилось просто о том, что народ к колебаниям курса более-менее привык и при незначительных колебаниях в пределах 5% не особо реагирует. Для возникновения паники необходим более высокий рост курса - думаю, не ниже 10%, а, скорее, ещё больше.
Да, ревальвация, ожидаю взятие предыдущих низов весной, эдак 26.75
с 5% неплохо можно поиграться. Тут бывает с 1% перепадает неплохо к столу.
Взял евро 33.4
Не, ну 26,75 называть ревальвацией это слишком громко. Вполне допускаю летом и 26,5.
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ЛАД
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:22
Джонсон ошибся насчет первого насильственного изменения границ в Европе с 1945 года.
Первый случай был Косово. Именно поэтому Украина не признаёт существования Косово.
В отличие от страны, откуда Джонсон.
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freeze
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:27
sailed написав:
Есть возможность "по бартеру" прикупить 2000 евро. Делать ли это? Летом курс был 29. Наверное глупо сейчас входить? А потом возможности такой не предоставится.
Вот сижу "чешу репу".
Какой "такой"? Евро купить в степях Украины можно всегда. Или Вам по дешёвке предлагают?
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ЛАД
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:20
ЛАД написав: sailed написав:
Есть возможность "по бартеру" прикупить 2000 евро. Делать ли это? Летом курс был 29. Наверное глупо сейчас входить? А потом возможности такой не предоставится.
Вот сижу "чешу репу".
Какой "такой"? Евро купить в степях Украины можно всегда. Или Вам по дешёвке предлагают?
Папа (ДС) сказал, шо эвро (по форексу) будет падать... Крайние полтора года анализа пока наоборот..
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Востаннє редагувалось дарий
в П'ят 23 лют, 2018 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:35
freeze написав:
Джонсон ошибся насчет первого насильственного изменения границ в Европе с 1945 года.
Первый случай был Косово. Именно поэтому Украина не признаёт существования Косово.
В отличие от страны, откуда Джонсон.
И? По Косово и "ошибках" Джонсона дискутировать не будем (я не буду), но из Вашего уточнения следует... Что следует?
З.ы. Джонсон не то, что бы помнит, а напоминает. Некоторым.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: Суб 24 лют, 2018 00:08
somilitark написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-6
К 11.42 «американец» на межбанке предпринял попытку отскока, в котором принял участие НБУ, выкупивший $8,0 млн. по запросу наилучшего курса, оказавшись в это время на цифре 26,98/27,01, однако этот рост был продан, вернув курс СКВ на 26,96/26,97 UAH/USD по состоянию на 12.20.
US
Это НБУ держит оборону? Не пускает ниже 27?
Ребятушечки,а где все подевались? Развеселите небылицами про гривну,очень нужно,а то так скучно на ветке стало,неужели ползучая ревальвация добила все потуги обвалистов?
Обожаю Сомика! Интересно, если у него есть копейка - то, в чем (впрочем, понятно) и, главное, где, он ее держит?
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