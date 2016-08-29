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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4375437643774378>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 715
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
459
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:01

  Karp написав:
  sailed написав:Я так понимаю, что сейчас привлекают ОВГЗ, и доллар просел. Но ведь по ОВГЗ тоже платить проценты придется рано или поздно, и вот к этому времени главное успеть закупиться в валюту.

залишилось тільки назвати точну дату "к этому времени" :)


Вспоминаем. Вытираем слюну. Возвращаемся к трезвому образу мысли.
8) 8) 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:23

Re: Валютный рынок в контексте

помню перед курсом 8 тоже так было

подешевел с 5,05 до 4,65 или даже дешевле было, медленно дешевел, а потом резко даже до 11 дошел, потом откатился до 8

и ничему люди не учатся даже на финансовом форуме
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:29

  Lion+ написав:помню перед курсом 8 тоже так было

подешевел с 5,05 до 4,65 или даже дешевле было, медленно дешевел, а потом резко даже до 11 дошел, потом откатился до 8

и ничему люди не учатся даже на финансовом форуме

Не то слово :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:30

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.Следующая неделя будет весьма интересная по движению курса доллара,фактически основная в промежутке между весной,как поведет себя "Мама", предугадать не возможно.Я считаю нужно быть готовым, как и к росту доллара ,так и к укреплению гривны,в чем то сидеть одном не целесообразно ,дабы быть готовым к любому движению.Я пока склоняюсь,что будет ослабление гривны копеек на 50. В гривне 70%.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:33

до выборов нового главы нбу на рынке будет тихо. 01 марта должен быть отчет в парламенте леры и назначения нового.
для всех пока выгодна тишина, а вот потом...... и посмотрим..... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:37

  Игорь Алексеевич написав:до выборов нового главы нбу на рынке будет тихо. 01 марта должен быть отчет в парламенте леры и назначения нового.
для всех пока выгодна тишина, а вот потом...... и посмотрим..... :roll:

А что смотреть? Тепло ,солнце,тюльпаны и вектор на юг.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:46

  Перес де Куэльяр написав:
  Игорь Алексеевич написав:до выборов нового главы нбу на рынке будет тихо. 01 марта должен быть отчет в парламенте леры и назначения нового.
для всех пока выгодна тишина, а вот потом...... и посмотрим..... :roll:

А что смотреть? Тепло ,солнце,тюльпаны и вектор на юг.


я больше всего боюсь, что курс будет стабильно 26-27, но придумают как не отдавать деньги людям с банков. типа война, терроризм, неси куча документов где и когда взял предположим 50тыс.грн.
как то по тв см. нашего депутата с чубом на майдане, к которому обратилась старушка с просьбой помочь ей забрать с михи 10тыс.грн,собирала на похороны.
ответ - у пенсионера не может сегодня быть на депозите такая сумма. Говорит скажите где вы взяли такую сумму :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:46

Libo
$11 млрд. живых денег это для биг банка с плечом от 10 до 100 - 110-1100 ярдов баксов на форексе...
а это уже не хрен....
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:50

  Libo написав:
  Karp написав:
  sailed написав:Я так понимаю, что сейчас привлекают ОВГЗ, и доллар просел. Но ведь по ОВГЗ тоже платить проценты придется рано или поздно, и вот к этому времени главное успеть закупиться в валюту.

залишилось тільки назвати точну дату "к этому времени" :)


Вспоминаем. Вытираем слюну. Возвращаемся к трезвому образу мысли.
8) 8) 8)


дуже багато кіна... Попкорн закінчився, так і не побачив самого головного: до чого це Ви? де там про тверезість? :shock:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:54

  Lion+ написав:помню перед курсом 8 тоже так было

подешевел с 5,05 до 4,65 или даже дешевле было, медленно дешевел, а потом резко даже до 11 дошел, потом откатился до 8

и ничему люди не учатся даже на финансовом форуме

На все эти цифры были некие события и своя "причина".Так просто туда-сюда не бывает.
Перес де Куэльяр
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