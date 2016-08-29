Вспоминаем. Вытираем слюну. Возвращаемся к трезвому образу мысли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:01
Вспоминаем. Вытираем слюну. Возвращаемся к трезвому образу мысли.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:23
Re: Валютный рынок в контексте
помню перед курсом 8 тоже так было
подешевел с 5,05 до 4,65 или даже дешевле было, медленно дешевел, а потом резко даже до 11 дошел, потом откатился до 8
и ничему люди не учатся даже на финансовом форуме
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:29
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:30
Re: Валютный рынок в контексте
Всем добра.Следующая неделя будет весьма интересная по движению курса доллара,фактически основная в промежутке между весной,как поведет себя "Мама", предугадать не возможно.Я считаю нужно быть готовым, как и к росту доллара ,так и к укреплению гривны,в чем то сидеть одном не целесообразно ,дабы быть готовым к любому движению.Я пока склоняюсь,что будет ослабление гривны копеек на 50. В гривне 70%.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:33
до выборов нового главы нбу на рынке будет тихо. 01 марта должен быть отчет в парламенте леры и назначения нового.
для всех пока выгодна тишина, а вот потом...... и посмотрим.....
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:37
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:46
я больше всего боюсь, что курс будет стабильно 26-27, но придумают как не отдавать деньги людям с банков. типа война, терроризм, неси куча документов где и когда взял предположим 50тыс.грн.
как то по тв см. нашего депутата с чубом на майдане, к которому обратилась старушка с просьбой помочь ей забрать с михи 10тыс.грн,собирала на похороны.
ответ - у пенсионера не может сегодня быть на депозите такая сумма. Говорит скажите где вы взяли такую сумму
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:46
Libo
$11 млрд. живых денег это для биг банка с плечом от 10 до 100 - 110-1100 ярдов баксов на форексе...
а это уже не хрен....
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:50
дуже багато кіна... Попкорн закінчився, так і не побачив самого головного: до чого це Ви? де там про тверезість?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:54
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