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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4379438043814382

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 715
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
459
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:але більше ніт.

Респект! :) Рідко коли почуєш нині таке слово. Хіба прочитати у Панаса Мирного. Знаю місцини, де і зараз вживають це слово (але не буду Вас "розшифровувати").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:11

Re: Валютный рынок в контексте

Рішучі напрацювання.
Как барыго-олигархи устроили RAB-тарифный банкет на 30 млрд грн за счет украинцев

https://m.zn.ua/energy_market/rab-tarifnaya-saga-na-30-mlrd-grn-za-chey-schet-banket-276307_.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:56

  Libo написав:
  Karp написав:дуже багато кіна... Попкорн закінчився, так і не побачив самого головного: до чого це Ви? де там про тверезість? :shock:


До того, що всі ігри з ОВДП, державними боргами і курсами неодмінно закінчуються дефолтами і девальваціями. Це аксіома.
- Я це розумію, - скаже проникливий інвестор, - і тому покладу свої гроші на депозит в банк.

Я не проникливий інвестор. :D
Вгамуйтеся. Справа в тім, що тепер банк сам зіграє на ваші гроші в ОВДП, борги і курси. Так вимагає від нього держава - зіграти і неодмінно програти. Вірніше, на частину ваших грошей, а решту банк вкраде и заховає в офшорах...
200 тищ вам звичайно колись повернуть з ваших же податків, але більше ніт.

я б з великим задоволенням отримав 200 тис... але як? яж їх нікому не давав... :shock:
Тому!
Ніякої довіри словами, трендам, графіками, залишкам на коррахунках і аналітикам.
Ахтунг!
Ви граєте з підступним шахраями.

Тут наші думки співпадають. Дякую за попередження. Попереджений значить озброєний! :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:57

  edvardd написав:Libo
$11 млрд. живых денег это для биг банка с плечом от 10 до 100 - 110-1100 ярдов баксов на форексе...
а это уже не хрен....


А почему ты решил, что американские банки загоняют ВСЕ свои деньги на форекс (!!!), да еще с плечом 100 ???!!!
В большинстве из них не знают что такое форекс, какие валюты и в каких странах существуют. У них есть хорошо знакомый им доллар и они знают как можно творить с ним чудеса в Америке.
Если есть терпение, послушай это звуковое письмо. В нем автритетная тётка рассказывает о том, что Fed's Dark Money Committee уже впрыснул $149 триллионов!!!
Вот это размах!
А нам задача - урвать себе из них хоть чуть-чуть.
:lol: :lol: :lol:
ЗЫ Письмо и информация конфиденциальные, но я считаю патриотичным и необходимым проинформировать моих соотечественников. :oops:

Dear Libo,

A former Wall Street Exec has released a shocking video...

It contains information that could impact millions of Americans.

Wall Street will do whatever they can to dismiss it as “fake news.”

But this is NOT fake news.

If you hold any stocks, cryptos, bonds, or ETFs, I strongly urge that you see this now.

Click here now to see it.
https://inform.agorafinancial.com/bft_d ... _1217_vsl/?

Sincerely,

Timothy Sykes

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:22

  bub-har написав:
  Karp написав:для того щоб багатьом зайти па25 треба хоть комусь вийти па27
На следующей недели ещё разместят овгз http://ua.cbonds.info/news/item/985879 Это продавит никому не нужный $ ещё ниже+многие сидят до августа на депозитах,поэтому не думаю,что со стороны населения будет спрос на валюту в ближайшее время и $ и дальше будет ползти вниз!

Чудова новина! :D не впевнений та всі 100, як Ви, але щось мені підказує що це можливий варіант 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:29

  Libo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Ув. Libo до того ,как Вы стали "богатым",вы однозначно были успешным"жуликом",нажить честно состояние не представляется возможным в реальности .


Охотник за удачей.
Птицей цвета ультрамарин.
Поймал её за хвост и ей понравился. Сильно.
:lol: :lol: :lol:

удачно женились? или я все превратно понял?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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