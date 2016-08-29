Karp написав:дуже багато кіна... Попкорн закінчився, так і не побачив самого головного: до чого це Ви? де там про тверезість?
До того, що всі ігри з ОВДП, державними боргами і курсами неодмінно закінчуються дефолтами і девальваціями. Це аксіома. - Я це розумію, - скаже проникливий інвестор, - і тому покладу свої гроші на депозит в банк.
Я не проникливий інвестор.
Вгамуйтеся. Справа в тім, що тепер банк сам зіграє на ваші гроші в ОВДП, борги і курси. Так вимагає від нього держава - зіграти і неодмінно програти. Вірніше, на частину ваших грошей, а решту банк вкраде и заховає в офшорах... 200 тищ вам звичайно колись повернуть з ваших же податків, але більше ніт.
я б з великим задоволенням отримав 200 тис... але як? яж їх нікому не давав...
Тому! Ніякої довіри словами, трендам, графіками, залишкам на коррахунках і аналітикам. Ахтунг! Ви граєте з підступним шахраями.
Тут наші думки співпадають. Дякую за попередження. Попереджений значить озброєний!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
edvardd написав:Libo $11 млрд. живых денег это для биг банка с плечом от 10 до 100 - 110-1100 ярдов баксов на форексе... а это уже не хрен....
А почему ты решил, что американские банки загоняют ВСЕ свои деньги на форекс (!!!), да еще с плечом 100 ???!!! В большинстве из них не знают что такое форекс, какие валюты и в каких странах существуют. У них есть хорошо знакомый им доллар и они знают как можно творить с ним чудеса в Америке. Если есть терпение, послушай это звуковое письмо. В нем автритетная тётка рассказывает о том, что Fed's Dark Money Committee уже впрыснул $149 триллионов!!! Вот это размах! А нам задача - урвать себе из них хоть чуть-чуть.
ЗЫ Письмо и информация конфиденциальные, но я считаю патриотичным и необходимым проинформировать моих соотечественников.
Dear Libo,
A former Wall Street Exec has released a shocking video...
It contains information that could impact millions of Americans.
Wall Street will do whatever they can to dismiss it as “fake news.”
But this is NOT fake news.
If you hold any stocks, cryptos, bonds, or ETFs, I strongly urge that you see this now.
Karp написав:для того щоб багатьом зайти па25 треба хоть комусь вийти па27
На следующей недели ещё разместят овгз http://ua.cbonds.info/news/item/985879 Это продавит никому не нужный $ ещё ниже+многие сидят до августа на депозитах,поэтому не думаю,что со стороны населения будет спрос на валюту в ближайшее время и $ и дальше будет ползти вниз!
Чудова новина! не впевнений та всі 100, як Ви, але щось мені підказує що це можливий варіант
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)