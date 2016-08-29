Libo написав:Ув. Libo до того ,как Вы стали "богатым",вы однозначно были успешным"жуликом",нажить честно состояние не представляется возможным в реальности .
Охотник за удачей. Птицей цвета ультрамарин. Поймал её за хвост и ей понравился. Сильно.
Є купа людей, які вчасно купли ту ж комерційну нерухомість у 99-му і продали у 2003-2007 -му. Різниця сягала до 20 разів. В мене, наприклад. Подібних інтервалів моментів було декілька. Треба просто було ризикнути. Послухати свого ангела-охоронця, напевно.
Starikan написав:Имхо, 25 не будет. Будем долго и нудно крутиться 26.5-27.5
Посмотрим! Но думаю на следующей недели овгз,если не ощибаюсь квартальные оплаты налогов, посевная,пасха(заробитчане с ихними патоками валюты),традиционное снижение деловой активности,летом будут менять валюту на отдых,а там мы услышим,что МВФ всё таки решило подкинуть косточку,ну и опять же я так понял минфин в любое время может выйти с овгз + нбу может опять поднять учётную ставку и потом же НбУ надо готовиться к пиковым выплатам в сентябре,а как мы знаем,то перед пиковыми выплатами курс снижается! Вообщем уверен,что 25 можем увидеть! Имхо конечно! Я уже писал,что при желании можно и на 20 сбить и увеличив панику идти на 15 уверив большинство в непоколебимости национальной валюты!
Видишь, как я тебя сразу раскусил.Ты тролляка ещё та.Прикидывался ..., твоя цель тут вполне понятна.Ты не думал, что весь перечисленный навоз все давно знают.И ты даже своей оригинальностью в курс 15 не переплюнул юру, тот неск месяцев взад па 13 обещал.И 25 и 20 и 15, блин , во что форум превратился.Тут уже не раз предлагали ввести ценз, чтобы отсеивать слабоумных.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.
Болельщики хоккея у нас есть. Немного, но есть. Но вот болельщиков сборной России это врядли. Ваши спортсмены наркоманы позорные. Мы вообще болеем за то, чтобы всё русское, в т.ч. хоккей, издохло как можно быстрее. Водки нет. Идите домой.
edvardd написав:Libo биг банки и загоняют деньги на рынок акций, их им под это и дали, а в следствии того что они большие, то и плечо может быть 100, читал в своё время. а связываться с такими понтами...
Какими понтами, что не нравится? Вы же торгуете на форексе, где торговец может взять плечо, и всё ок, а на рынке акций это вдруг понты. На любом рынке можно торговать на заемные деньги. На свой страх и риск. Даже в случае проигрыша проигрываешь только свои. Об этом позаботятся.
mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.
ИЧСХ, до начала Олимпиады сколько было написано ватой, чтобы выступать спортсменам под нейтральным флагом - это позор и предательство Родины. А как победили хоккеисты, так уже национальные герои, чуть ли не всей страной второй раз в ВОВ победили