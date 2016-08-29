Starikan написав: Имхо, 25 не будет. Будем долго и нудно крутиться 26.5-27.5 Имхо, 25 не будет. Будем долго и нудно крутиться 26.5-27.5

Посмотрим! Но думаю на следующей недели овгз,если не ощибаюсь квартальные оплаты налогов, посевная,пасха(заробитчане с ихними патоками валюты),традиционное снижение деловой активности,летом будут менять валюту на отдых,а там мы услышим,что МВФ всё таки решило подкинуть косточку,ну и опять же я так понял минфин в любое время может выйти с овгз + нбу может опять поднять учётную ставку и потом же НбУ надо готовиться к пиковым выплатам в сентябре,а как мы знаем,то перед пиковыми выплатами курс снижается! Вообщем уверен,что 25 можем увидеть! Имхо конечно! Я уже писал,что при желании можно и на 20 сбить и увеличив панику идти на 15 уверив большинство в непоколебимости национальной валюты!