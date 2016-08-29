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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43814382438343844385>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 715
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
459
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:58

Червоний драндулет ледве виграв у людей, які не знають, що таке НХЛ. Або ледве знають.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:02

  athena1 написав:Червоний драндулет ледве виграв у людей, які не знають, що таке НХЛ. Або ледве знають.


только эти люди в полуфинале обыграли основателей НХЛ, наверное потому что не знали :)
Востаннє редагувалось antikkristall в Нед 25 лют, 2018 10:24, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:05

  Karp написав:
  Libo написав:Ув. Libo до того ,как Вы стали "богатым",вы однозначно были успешным"жуликом",нажить честно состояние не представляется возможным в реальности .


Охотник за удачей.
Птицей цвета ультрамарин.
Поймал её за хвост и ей понравился. Сильно.
:lol: :lol: :lol:
Є купа людей, які вчасно купли ту ж комерційну нерухомість у 99-му і продали у 2003-2007 -му. Різниця сягала до 20 разів. В мене, наприклад.
Подібних інтервалів моментів було декілька. Треба просто було ризикнути. Послухати свого ангела-охоронця, напевно.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:08

  antikkristall написав:
  athena1 написав:Червоний драндулет ледве виграв у людей, які не знають, що таке НХЛ. Або ледве знають.


только эти люди в полуфинале обыграли этих самых основателей НХЛ, наверное потому что не знали :)

Не було там з НХЛ вперше за останній час нікого. Хіба "ті, що шестерять".
Ну тіпа як в нас тут на форумі.)))
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:12

  mister-svet написав:Красная машина впервые после развала Союза завоевала золото Олимпиады. 4-3.

"Офигенное" событие для валютной ветки.

Машины - это Норвегия, Германия, Канада, США и Нидерланды.
Остальные только постояли возле этих машин.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:19

  bub-har написав:
  Starikan написав:Имхо, 25 не будет. Будем долго и нудно крутиться 26.5-27.5
Посмотрим! Но думаю на следующей недели овгз,если не ощибаюсь квартальные оплаты налогов, посевная,пасха(заробитчане с ихними патоками валюты),традиционное снижение деловой активности,летом будут менять валюту на отдых,а там мы услышим,что МВФ всё таки решило подкинуть косточку,ну и опять же я так понял минфин в любое время может выйти с овгз + нбу может опять поднять учётную ставку и потом же НбУ надо готовиться к пиковым выплатам в сентябре,а как мы знаем,то перед пиковыми выплатами курс снижается! Вообщем уверен,что 25 можем увидеть! Имхо конечно! Я уже писал,что при желании можно и на 20 сбить и увеличив панику идти на 15 уверив большинство в непоколебимости национальной валюты!


Видишь, как я тебя сразу раскусил.Ты тролляка ещё та.Прикидывался ..., твоя цель тут вполне понятна.Ты не думал, что весь перечисленный навоз все давно знают.И ты даже своей оригинальностью в курс 15 не переплюнул юру, тот неск месяцев взад па 13 обещал.И 25 и 20 и 15, блин , во что форум превратился.Тут уже не раз предлагали ввести ценз, чтобы отсеивать слабоумных.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:02

  mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.


Болельщики хоккея у нас есть. Немного, но есть. Но вот болельщиков сборной России это врядли. Ваши спортсмены наркоманы позорные. Мы вообще болеем за то, чтобы всё русское, в т.ч. хоккей, издохло как можно быстрее.
Водки нет.
Идите домой.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:23

  edvardd написав:Libo
биг банки и загоняют деньги на рынок акций, их им под это и дали, а в следствии того что они большие, то и плечо может быть 100, читал в своё время. а связываться с такими понтами...


Какими понтами, что не нравится? :roll:
Вы же торгуете на форексе, где торговец может взять плечо, и всё ок, а на рынке акций это вдруг понты. На любом рынке можно торговать на заемные деньги. На свой страх и риск. Даже в случае проигрыша проигрываешь только свои. Об этом позаботятся. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:37

  mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.

ИЧСХ, до начала Олимпиады сколько было написано ватой, чтобы выступать спортсменам под нейтральным флагом - это позор и предательство Родины. А как победили хоккеисты, так уже национальные герои, чуть ли не всей страной второй раз в ВОВ победили :)
pesikot
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