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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4382438343844385>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 715
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
459
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:44

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Видишь, как я тебя сразу раскусил.
Эй ты слабоумный троль! Ты вообще русский язык понимаешь7 Сколько раз можно писать,чтобы своими бестолковыми коментариями не коментировал мои? Я высказал свою точку зрения по поводу курса и не имею цели здесь тролить и кого то здесь переплёвывать!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:16

  pesikot написав:
  mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.

ИЧСХ, до начала Олимпиады сколько было написано ватой, чтобы выступать спортсменам под нейтральным флагом - это позор и предательство Родины. А как победили хоккеисты, так уже национальные герои, чуть ли не всей страной второй раз в ВОВ победили :)

а що з газетою "Советський спорт", ніхто не в курсі? :mrgreen:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:21

  Libo написав:
  edvardd написав:Libo
биг банки и загоняют деньги на рынок акций, их им под это и дали, а в следствии того что они большие, то и плечо может быть 100, читал в своё время. а связываться с такими понтами...


Какими понтами, что не нравится? :roll:
Вы же торгуете на форексе, где торговец может взять плечо, и всё ок, а на рынке акций это вдруг понты. На любом рынке можно торговать на заемные деньги. На свой страх и риск. Даже в случае проигрыша проигрываешь только свои. Об этом позаботятся. :?

понты - на фото - там отправитель письма счастья....
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:28

  Karp написав:а що з газетою "Советський спорт", ніхто не в курсі?


Издается до сих пор. По-моему вторая по популярности в РФ после Спорт-єкспресс.

Кстати и Комсомольская правда также.
Есть и КП в Украине.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:36

  Libo написав:
  edvardd написав:Libo
$11 млрд. живых денег это для биг банка с плечом от 10 до 100 - 110-1100 ярдов баксов на форексе...
а это уже не хрен....


А почему ты решил, что американские банки загоняют ВСЕ свои деньги на форекс (!!!), да еще с плечом 100 ???!!!
В большинстве из них не знают что такое форекс, какие валюты и в каких странах существуют. У них есть хорошо знакомый им доллар и они знают как можно творить с ним чудеса в Америке.
Если есть терпение, послушай это звуковое письмо. В нем автритетная тётка рассказывает о том, что Fed's Dark Money Committee уже впрыснул $149 триллионов!!!
Вот это размах!
А нам задача - урвать себе из них хоть чуть-чуть.
:lol: :lol: :lol:
ЗЫ Письмо и информация конфиденциальные, но я считаю патриотичным и необходимым проинформировать моих соотечественников. :oops:

Dear Libo,

A former Wall Street Exec has released a shocking video...

It contains information that could impact millions of Americans.

Wall Street will do whatever they can to dismiss it as “fake news.”

But this is NOT fake news.

If you hold any stocks, cryptos, bonds, or ETFs, I strongly urge that you see this now.

Click here now to see it.
https://inform.agorafinancial.com/bft_d ... _1217_vsl/?

Sincerely,

Timothy Sykes


про Dark Money хрень полная и разводняк..
Кризис близко! (январь 2018)
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:41

  freeze написав:
  Karp написав:а що з газетою "Советський спорт", ніхто не в курсі?


Издается до сих пор. По-моему вторая по популярности в РФ после Спорт-єкспресс.

Кстати и Комсомольская правда также.
Есть и КП в Украине.

дякую. камсамолец поки що не цікавить :)
є пропозиція писати про велікій савецкий спорт і йего пабєди в спортлото рашша.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:42

  pesikot написав:
  mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.

ИЧСХ, до начала Олимпиады сколько было написано ватой, чтобы выступать спортсменам под нейтральным флагом - это позор и предательство Родины. А как победили хоккеисты, так уже национальные герои, чуть ли не всей страной второй раз в ВОВ победили :)

Как же шароварники надоели со своей диванной "борьбой с агрессором" граничащей с банальной злобой, это относится не только к тебе а и к athena1 и прочим приплетающим политику где ни попадя. Ты вообще матч смотрел?? Я смотрел и скажу что финал был красивым. Считаю если немцы дошли до финала то слабаками их называть нельзя! Иначе почему там не играли те кто их сильнее? По игре российские хоккеисты молодцы, проигрывая в финале за минуту до конца заключительного периода - играя в меньшинстве сменили вратаря на полевого и сумели отыграться, а в овертайме играли увереннее и дожали немцев. Это спорт.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:48

  Karp написав:
  freeze написав:
  Karp написав:а що з газетою "Советський спорт", ніхто не в курсі?


Издается до сих пор. По-моему вторая по популярности в РФ после Спорт-єкспресс.

Кстати и Комсомольская правда также.
Есть и КП в Украине.

дякую. камсамолец поки що не цікавить :)
є пропозиція писати про велікій савецкий спорт і йего пабєди в спортлото рашша.


Здравствуйте .

Думаю (после многих лет знакомства ) , что большего Патриота Украины Вы не найдете !!!
...а ведь первое воскресение после начала поста...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:11

  холява написав:
  Karp написав:
  freeze написав:Издается до сих пор. По-моему вторая по популярности в РФ после Спорт-єкспресс.
Кстати и Комсомольская правда также.
Есть и КП в Украине.

дякую. камсамолец поки що не цікавить :)
є пропозиція писати про велікій савецкий спорт і йего пабєди в спортлото рашша.

Здравствуйте .
Думаю (после многих лет знакомства ) , что большего Патриота Украины Вы не найдете !!!
...а ведь первое воскресение после начала поста...

Доброго дня! Та чудового усім настрою! Я не проти патріотизму! Сам такий. Але ж навіщо писати на цьому форумі про савецкій хакєй? Напишіть тоді про Еліну Світоліну! Вітаю Еліну зі значною перемогою!!! :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:15

  ребе Нок написав:
  pesikot написав:
  mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.

ИЧСХ, до начала Олимпиады сколько было написано ватой, чтобы выступать спортсменам под нейтральным флагом - это позор и предательство Родины. А как победили хоккеисты, так уже национальные герои, чуть ли не всей страной второй раз в ВОВ победили :)

Как же шароварники надоели со своей диванной "борьбой с агрессором" граничащей с банальной злобой, это относится не только к тебе а и к athena1 и прочим приплетающим политику где ни попадя. Ты вообще матч смотрел?? Я смотрел и скажу что финал был красивым. Считаю если немцы дошли до финала то слабаками их называть нельзя! Иначе почему там не играли те кто их сильнее? По игре российские хоккеисты молодцы, проигрывая в финале за минуту до конца заключительного периода - играя в меньшинстве сменили вратаря на полевого и сумели отыграться, а в овертайме играли увереннее и дожали немцев. Это спорт.


Финал был реально красивый,особенно последние минуты основного,времени,немцы однозначно молодцы, но спорт есть спорт и нечего приплетать сюда политику, хотя некоторые по-видимому уже жить без этого не могут :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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