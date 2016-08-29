Эй ты слабоумный троль! Ты вообще русский язык понимаешь7 Сколько раз можно писать,чтобы своими бестолковыми коментариями не коментировал мои? Я высказал свою точку зрения по поводу курса и не имею цели здесь тролить и кого то здесь переплёвывать!
mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.
ИЧСХ, до начала Олимпиады сколько было написано ватой, чтобы выступать спортсменам под нейтральным флагом - это позор и предательство Родины. А как победили хоккеисты, так уже национальные герои, чуть ли не всей страной второй раз в ВОВ победили
а що з газетою "Советський спорт", ніхто не в курсі?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
edvardd написав:Libo биг банки и загоняют деньги на рынок акций, их им под это и дали, а в следствии того что они большие, то и плечо может быть 100, читал в своё время. а связываться с такими понтами...
Какими понтами, что не нравится? Вы же торгуете на форексе, где торговец может взять плечо, и всё ок, а на рынке акций это вдруг понты. На любом рынке можно торговать на заемные деньги. На свой страх и риск. Даже в случае проигрыша проигрываешь только свои. Об этом позаботятся.
понты - на фото - там отправитель письма счастья....
edvardd написав:Libo $11 млрд. живых денег это для биг банка с плечом от 10 до 100 - 110-1100 ярдов баксов на форексе... а это уже не хрен....
А почему ты решил, что американские банки загоняют ВСЕ свои деньги на форекс (!!!), да еще с плечом 100 ???!!! В большинстве из них не знают что такое форекс, какие валюты и в каких странах существуют. У них есть хорошо знакомый им доллар и они знают как можно творить с ним чудеса в Америке. Если есть терпение, послушай это звуковое письмо. В нем автритетная тётка рассказывает о том, что Fed's Dark Money Committee уже впрыснул $149 триллионов!!! Вот это размах! А нам задача - урвать себе из них хоть чуть-чуть.
ЗЫ Письмо и информация конфиденциальные, но я считаю патриотичным и необходимым проинформировать моих соотечественников.
Dear Libo,
A former Wall Street Exec has released a shocking video...
It contains information that could impact millions of Americans.
Wall Street will do whatever they can to dismiss it as “fake news.”
But this is NOT fake news.
If you hold any stocks, cryptos, bonds, or ETFs, I strongly urge that you see this now.
mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.
ИЧСХ, до начала Олимпиады сколько было написано ватой, чтобы выступать спортсменам под нейтральным флагом - это позор и предательство Родины. А как победили хоккеисты, так уже национальные герои, чуть ли не всей страной второй раз в ВОВ победили
Как же шароварники надоели со своей диванной "борьбой с агрессором" граничащей с банальной злобой, это относится не только к тебе а и к athena1 и прочим приплетающим политику где ни попадя. Ты вообще матч смотрел?? Я смотрел и скажу что финал был красивым. Считаю если немцы дошли до финала то слабаками их называть нельзя! Иначе почему там не играли те кто их сильнее? По игре российские хоккеисты молодцы, проигрывая в финале за минуту до конца заключительного периода - играя в меньшинстве сменили вратаря на полевого и сумели отыграться, а в овертайме играли увереннее и дожали немцев. Это спорт.
mister-svet написав:Выходной день, на валютном рынке до выборов затишье, чего такое перевозбуждение у некоторых? В Украине есть болельщики и хоккея. Вот и СМИ признают: "ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади" http://www.unn.com.ua/uk/news/1717096-o ... -olimpiadi А Канада честно завоевала бронзу.
ИЧСХ, до начала Олимпиады сколько было написано ватой, чтобы выступать спортсменам под нейтральным флагом - это позор и предательство Родины. А как победили хоккеисты, так уже национальные герои, чуть ли не всей страной второй раз в ВОВ победили
Как же шароварники надоели со своей диванной "борьбой с агрессором" граничащей с банальной злобой, это относится не только к тебе а и к athena1 и прочим приплетающим политику где ни попадя. Ты вообще матч смотрел?? Я смотрел и скажу что финал был красивым. Считаю если немцы дошли до финала то слабаками их называть нельзя! Иначе почему там не играли те кто их сильнее? По игре российские хоккеисты молодцы, проигрывая в финале за минуту до конца заключительного периода - играя в меньшинстве сменили вратаря на полевого и сумели отыграться, а в овертайме играли увереннее и дожали немцев. Это спорт.
Финал был реально красивый,особенно последние минуты основного,времени,немцы однозначно молодцы, но спорт есть спорт и нечего приплетать сюда политику, хотя некоторые по-видимому уже жить без этого не могут