|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лют, 2018 21:44
Re: Валютный рынок в контексте
блин и при чем тут валюта ? Между делом Рубль упал к долару значительно меньше чем гривна , и как показывает практика когда рубль падает гривна стремительно и синхронно с ним ... так как товарооборот с РФ у нас уверенно увеличивается ...
Додано: Нед 25 лют, 2018 21:53
Это агония. Раша кирдык. За рубль опять будут давать в морду.
Додано: Нед 25 лют, 2018 21:53
Это от души !
Одухотворенно так... "Будет мерою душа."
..."Старшина отпустит чарку,
Строгий глаз в нее кося."
....и давно у нас после атаки ,сто грамм, старшина с косыми глазами давать начал ?
Наверняка глаза окосели после приема трофеев.
Как то упущена тема карасей ...не эффектно как то .
..Бухать то нельзя...в разведке...
Додано: Нед 25 лют, 2018 22:12
Как говорил наш выдающийся украинский мыслитель и масон Григорий Сковорода, життя наше – це подорож, а дружня бесіда – це візок, що полегшує мандрівникові дорогу.
И какая разница, сколько у меня в этом візку собеседников, один или тыща?
Главное, чтоб в нем, а значит и по жизни, было интересно, а наша дорога лёгкой.
Додано: Нед 25 лют, 2018 22:55
эти нехорошие люди в пятницу подняли раше рейтинг, в понедельник рупь пойдёт на укрепляж...(
Додано: Нед 25 лют, 2018 23:26
Re: Валютный рынок в контексте
и это пройдет
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
реклама
|