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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4384438543864387

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 715
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
459
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

блин и при чем тут валюта ? Между делом Рубль упал к долару значительно меньше чем гривна , и как показывает практика когда рубль падает гривна стремительно и синхронно с ним ... так как товарооборот с РФ у нас уверенно увеличивается ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 21:53

  yama написав:блин и при чем тут валюта ? Между делом Рубль упал к долару значительно меньше чем гривна , и как показывает практика когда рубль падает гривна стремительно и синхронно с ним ... так как товарооборот с РФ у нас уверенно увеличивается ...


Это агония. Раша кирдык. За рубль опять будут давать в морду.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 21:53

  Libo написав:
  edvardd написав:


Это ж не про акции, а про облигации ...
Все риски стараемся учитывать и страховаться.
Как в глубоком тылу врага. Предельная дисциплина, собранность и внимание, не бухать и не курить. Солдатская хитрость и молниеносная смекалка.

Хорошо, друзья, приятно,
Сделав дело, ко двору –
В батальон идти обратно
Из разведки поутру.

Доложить про все по форме,
Сдать трофеи не спеша.
А потом тебя покормят, –
Будет мерою душа.

Старшина отпустит чарку,
Строгий глаз в нее кося.
А потом у печки жаркой
Ляг, поспи. Война не вся.

:lol: :lol: :lol:


Это от души !
Одухотворенно так... "Будет мерою душа."

..."Старшина отпустит чарку,
Строгий глаз в нее кося."
....и давно у нас после атаки ,сто грамм, старшина с косыми глазами давать начал ?

Наверняка глаза окосели после приема трофеев.
Как то упущена тема карасей ...не эффектно как то .
..Бухать то нельзя...в разведке...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:12

  Yuri_T написав:
  дарий написав:( Уважуха - я первый буду !)

в этом деле главное - не остаться единственным :D


Как говорил наш выдающийся украинский мыслитель и масон Григорий Сковорода, життя наше – це подорож, а дружня бесіда – це візок, що полегшує мандрівникові дорогу.
И какая разница, сколько у меня в этом візку собеседников, один или тыща?
Главное, чтоб в нем, а значит и по жизни, было интересно, а наша дорога лёгкой.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:55

  Libo написав:
  yama написав:блин и при чем тут валюта ? Между делом Рубль упал к долару значительно меньше чем гривна , и как показывает практика когда рубль падает гривна стремительно и синхронно с ним ... так как товарооборот с РФ у нас уверенно увеличивается ...


Это агония. Раша кирдык. За рубль опять будут давать в морду.
:lol: :lol: :lol:

эти нехорошие люди в пятницу подняли раше рейтинг, в понедельник рупь пойдёт на укрепляж...(
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:26

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:выигрывают пока бельгийцы и чехи
и что?
вроде, в последнее время именно бельгийцы

и это пройдет
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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  #<1 ... 4384438543864387
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