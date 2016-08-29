Додано: Пон 26 лют, 2018 12:38

Банкиры ненадолго опустят курс доллара, но обещают скоро поднять



Межбанковские котировки скорректировались к 26,99-27,01 грн./$ после высокого старта

26 февраля валютная торговля на межбанке началась с 5-копеечного роста курса доллара — в рамках 27,05-27,08 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

«Вслед за этим гривна начала достаточно активно укрепляться и дошла до 26,99-27,01 грн./$. Экспортеры сделали в пятницу заявки на продажу доллара до появления на счетах возмещения по НДС. Так что активно продают выручку», — объяснил он.

Напомним, что вечером 23 февраля на счета украинского бизнеса поступило 7 млрд. грн. от Госказначейства. И уже со вторника казначеи предвкушают сокращение валютных продаж бизнеса: компании насытились гривной, и будут меньше заводить СКВ на продажу.

Разыграли по нотам: курс доллара задвинули, чтобы поднять на следующей неделе

Нацбанк в понедельник не делал заявлений о выходе на торги. И казначеи пока не видят оснований для его появления, рассчитывают, что банки сами купят валютные излишки, если они появятся.

В пятницу, 23 февраля, безналичный курс доллара просел на 3 копейки, и закрепился в рамках 26,99-27,03 грн./$. И финансисты прогнозировали на понедельник новое укрепление гривни.

«Ждем продолжения снижения курса доллара», — говорил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Новый виток подорожания доллара банкиры ожидали со вторника, а пик его — в пятницу.

«С учетом того, что к пятнице начнется покупка доллара под репатриацию дивидендов, а до этого финансовому рынку нужно будет переварить 7-миллиардные вливания по НДС, думаю, мы увидим рост валютного курса ко 2 марта. Где-то до 27,15-27,20 грн./$», — отмечал Юрий Гриненко.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 26 лют, 2018 12:40, всього редагувалось 2 разів.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.