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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:41
Re: Валютный рынок в контексте
МБ на 11.30 77.58 млн сер зв 27.0255
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:52
Привет из Днепрв-5
На 11.42 котировки доллара на межбанке, сохранив «медвежий» тренд, упали к 26,98/27,00 UAH/USD. Среди продавцов СКВ наиболее активными были нерезиденты, расставаясь с СКВ ради гривни, которую, судя по всему планирует направить на рынок ценных бумаг. Предположительно «казенный» Укрэксимбанк планирует что-то размещать свое «бумажноценное» и очень привлекательное для «варягов».
Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» ралли на межбанке , нарушенное продажами «варягов» сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 14,00/16,25% к отметке 14,00/16,00% годовых.
Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:29
Привет из Днепрв-6
По состоянию на 12.25 Киева откат курса безналичного доллара остановился на уровне текущих цен 26,98/27,00 UAH/USD. Коррекцию «американца» остановили покупки долларовых «излишков» регулятором по запросу наилучшего курса.
К 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен в паре доллар-гривня на фоне сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 26,95/27,02 UAH/USD, евро - 33,33/33,45 UAH/EUR.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,30/33,50 UAH/EUR, рубль 0,476/0,479 UAH/RUB).
На указанное время на рынке города розничный баланс спрос/предложение сменился оптовым равновесием покупок и продаж.
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,25/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
US
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:38
Re: Валютный рынок в контексте
Ребятки добрый день,4 сообщения за рабочий день,не считая отца ветки?
Где все? Замёрзли? Неужели так на настроение влияет цифры на табло?
Уже и вёдра возмещения НДС не влияют на курс,а почему? Да потому что на носу весна,так что кому надо,сливайтесь,дороже в последующие полгода НЕ БУДЕТ!
Не загоняю,просто играю в капитана очевидность.)))((((
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:38
Банкиры ненадолго опустят курс доллара, но обещают ...
Банкиры ненадолго опустят курс доллара, но обещают скоро поднять
Межбанковские котировки скорректировались к 26,99-27,01 грн./$ после высокого старта
26 февраля валютная торговля на межбанке началась с 5-копеечного роста курса доллара — в рамках 27,05-27,08 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Вслед за этим гривна начала достаточно активно укрепляться и дошла до 26,99-27,01 грн./$. Экспортеры сделали в пятницу заявки на продажу доллара до появления на счетах возмещения по НДС. Так что активно продают выручку», — объяснил он.
Напомним, что вечером 23 февраля на счета украинского бизнеса поступило 7 млрд. грн. от Госказначейства. И уже со вторника казначеи предвкушают сокращение валютных продаж бизнеса: компании насытились гривной, и будут меньше заводить СКВ на продажу.
Разыграли по нотам: курс доллара задвинули, чтобы поднять на следующей неделе
Нацбанк в понедельник не делал заявлений о выходе на торги. И казначеи пока не видят оснований для его появления, рассчитывают, что банки сами купят валютные излишки, если они появятся.
В пятницу, 23 февраля, безналичный курс доллара просел на 3 копейки, и закрепился в рамках 26,99-27,03 грн./$. И финансисты прогнозировали на понедельник новое укрепление гривни.
«Ждем продолжения снижения курса доллара», — говорил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Новый виток подорожания доллара банкиры ожидали со вторника, а пик его — в пятницу.
«С учетом того, что к пятнице начнется покупка доллара под репатриацию дивидендов, а до этого финансовому рынку нужно будет переварить 7-миллиардные вливания по НДС, думаю, мы увидим рост валютного курса ко 2 марта. Где-то до 27,15-27,20 грн./$», — отмечал Юрий Гриненко.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 26 лют, 2018 12:40, всього редагувалось 2 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:39
Re: Валютный рынок в контексте
МБ на 11.30 145.18 млн при 27.0159 с.зв.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:52
Всем добра. Наблюдаем ситуацию , что «Мама» все выкупает ниже цифры 27 , не давая гривне укрепится , держа курс доллара возле этой точки и в этом есть логика .Выше 27 покупать никто не будет в ожидании сезонного укрепления гривны к 26 , а вот сливать по 27 видимо находятся желающие , что например Сомик обрисовал немного по иному .
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 26 лют, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:10
Немножко не так Перес,всегда есть люди которые покупают,всегда есть люди которые продают,просто густота этих двух групп в разные периоды времени разнится,так вот,фундамент в экономике привёл к тому,что население выбыло из активного игрока по покупке валюты,скорее больше люди тормошат заначки,которые накоплены не в гривне,бизнес покупает валюту,но тоже меньше,ибо дела сейчас идут слабо,по разным причинам,плюс налогов вытрушивают больше,плюс сезонные факторы,осенью аграрии уходят в валюту,весной сливают её,что имеем:
начинается сезонный "стояк" у гривны,мало людей покупающих,зато сдающих полно,плюс многие увидели стабильность и собираются строиться\достраивать свои дома и бизнес проекты,ибо конкуренция не спит и требуется всё больше усилий,дабы быть востребованным на рынке,а вкладывать тоже приходится в гривне,для её получения надо сдавать ВАЛЮТУ.
Вот такие пироги малята,а НБУ будет мощно выкупать в первом полугодии,мой прогноз выкупит до августа 3 ярда зелени,но главный вопрос на каком уровне он остановит курс?
Я думаю 26,но возможно и НИЖЕ,если будут уж очень напористые продавцы,так что сумасшедшие 25 не такие уж и далёкие не возможные!
А на счёт долгов,то думаю в конце лета будет НБУ потихоньку ослаблять курс и наверняка закручивать монетарные гайки для удержания ситуации на валютном рынке под контролем,а пока пьём тёплый чай и кайфуем!Ближе к осени будем делать выводы,что там с МВФ,что там с конъюнктурой на экспортных рынках,что там с намерениями агрессора.))))
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:17
Re: Валютный рынок в контексте
МБ 13.00 200.06 млн с.зв 27.0108 дефіциту поки немає
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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