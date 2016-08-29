Додано: Пон 26 лют, 2018 13:32

Привет из Днепрв-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,96/26,99 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как подтвердились наши ожидания изрядного расширения гривневой ликвидности посредством компенсации НДС Казначейством. На это обстоятельство намекали выросшие с уровня 48 813,3 млн. грн. к отметке 54 673,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 10.12 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD. «Гривневый навес на коррсчетах НБУ и скудность предложения СКВ требуют турпохода в горы», - резюмировал наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 26 минут, по состоянию на 10.38, безналичный «американец», сохранив «бычий» тренд, вырос до 27,05/27,07 UAH/USD.



К 11.04 котировки «американца» на межбанке немного неожиданно понизились до 27,03/27,04 UAH/USD. «Регулятора на межбанке не видели, но, скорее всего, появится», - предположил наш гуру. И аргументировал свой прогноз тем, что на рынке появилось много продавцов СКВ, уронивших цену доллара по состоянию на 11.07 до цифры 27,00/27,02 UAH/USD.



На 11.42 котировки доллара на межбанке, сохранив «медвежий» тренд, упали к 26,98/27,00 UAH/USD. Среди продавцов СКВ наиболее активными были нерезиденты, расставаясь с СКВ ради гривни, которую, судя по всему планирует направить на рынок ценных бумаг. Предположительно «казенный» Укрэксимбанк планирует что-то размещать свое «бумажноценное» и очень привлекательное для «варягов».



Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» ралли на межбанке , нарушенное продажами «варягов» сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 14,00/16,25% к отметке 14,00/16,00% годовых.

Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.25 Киева откат курса безналичного доллара остановился на уровне текущих цен 26,98/27,00 UAH/USD. Коррекцию «американца» остановили покупки долларовых «излишков» регулятором по запросу наилучшего курса.



Наконец, около 13.01 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены не изменились, оставшись на отметке 26,98/27,01 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 23 февраля по спросу и по оферам потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2290, поднявшись до $1,2358 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2366 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

26 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,08 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 33,30/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 февраля спрос вырос на 10,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,08 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 33,30/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 февраля спрос вырос на 10,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки шли в балансе.



К 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен в паре доллар-гривня на фоне сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 26,95/27,02 UAH/USD, евро - 33,33/33,45 UAH/EUR.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,30/33,50 UAH/EUR, рубль 0,476/0,479 UAH/RUB).

На указанное время на рынке города розничный баланс спрос/предложение сменился оптовым равновесием покупок и продаж.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,95/27,03 UAH/USD, евро - 33,25/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,00/27,15 UAH/USD, евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,474/0,480 UAH/RUB, Киев опт 27,02/27,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,02/27,07 UAH/USD, евро (опт) 33,30/33,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,30/33,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,05 UAH/USD, евро – 33,05/33,45 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,02 UAH/USD, розница – 26,90/27,10 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,05 UAH/USD; евро – 33,30/33,55 UAH/EUR, рубль - 0,476/0,480 RUB/USD.



Вопреки наши ожиданиям, на понедельничной сессии валютного межбанка, доллар отказывался динамично расти в цене. Виной тому массовые продажи «американца» во стороны нерезидентов, которые, судя по всему, решили всерьез обосноваться на рынке Украины в здешних «казенных» бумагах. Минфин нынче не проводил никаких размещений, но его на этом поприще заменил «верный вассал» регулятора «казенный» Укрэксимбанк. Государственная форма собственности этого финансового института гарантировала «безопасность» вхождения «варягами» в его облигации. Ради которых они, дождавшись утром локальных максимумов долларовых цен на межбанке, начали продажи СКВ.

В свою очередь регулятор, появившись на рынке, постарался не допустить чрезмерного укрепления гривни, выкупая «лишние» доллара у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса.



Лишенный поддержки регулятора, а также в отсутствие изрядного гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ наличный рынок, видя состояние дел на валютном межбанке, тоже пошел вниз в долларовых ценах.



При этом нельзя не отметить, что средневзвешенный курс доллара на торгах безналичным «американцев» все-аки продемонстрировал на моменте некоторый рост по сравнению с предыдущей сессией.

Так что, наш прогноз, пусти и не в столь очевидной виде, все-таки был реализован. Стараниями гривневых интервенций регулятора а также отсутствием в должном объем притока экспортной СКВ из-за рубежа, как всегда бывает по понедельникам.



Разбухшие гривневые остатки на транзитных и коррсчетах НБУ являются своеобразным «дамокловым мечом», создавая угрозу разворота рынка на саботаже продаж экспортеров и притоке этой гривневой ликвидности на межбанк для конвертации части этой «навеса» в более твердую валюту.



Разумеется, такой сценарий может реализоваться, если финансовые власти страны не придумают в очередной раз достойное применение этим гривневым излишкам. Например, размещения ОВГЗ или астрономическую продажу депосертификатов НБУ на очень привлекательных условиях.



Во всяком случае, на ближайших торгах валютного межбанка нетвердое доминирование «зеленых быков» должно сохраниться. А наличный рынок, вероятнее всего, будет ждать боковой тренд на фоне сохранения текущих цен наличной пары доллар-гривня.

«Боковик» рынка наличных имеет шансы сменить вероятный «покой» на любое направление движения, азимут которого в значительной степени будет зависеть от настроений межбанка и судьбы означенного гривневого «дамоклова меча» объемом 54 673,1 млн. грн.

Вопреки наши ожиданиям, на понедельничной сессии валютного межбанка, доллар отказывался динамично расти в цене. Виной тому массовые продажи «американца» во стороны нерезидентов, которые, судя по всему, решили всерьез обосноваться на рынке Украины в здешних «казенных» бумагах. Минфин нынче не проводил никаких размещений, но его на этом поприще заменил «верный вассал» регулятора «казенный» Укрэксимбанк. Государственная форма собственности этого финансового института гарантировала «безопасность» вхождения «варягами» в его облигации. Ради которых они, дождавшись утром локальных максимумов долларовых цен на межбанке, начали продажи СКВ.

В свою очередь регулятор, появившись на рынке, постарался не допустить чрезмерного укрепления гривни, выкупая «лишние» доллара у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса.



Лишенный поддержки регулятора, а также в отсутствие изрядного гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ наличный рынок, видя состояние дел на валютном межбанке, тоже пошел вниз в долларовых ценах.



При этом нельзя не отметить, что средневзвешенный курс доллара на торгах безналичным «американцев» все-аки продемонстрировал на моменте некоторый рост по сравнению с предыдущей сессией.

Так что, наш прогноз, пусти и не в столь очевидной виде, все-таки был реализован. Стараниями гривневых интервенций регулятора а также отсутствием в должном объем притока экспортной СКВ из-за рубежа, как всегда бывает по понедельникам.



Разбухшие гривневые остатки на транзитных и коррсчетах НБУ являются своеобразным «дамокловым мечом», создавая угрозу разворота рынка на саботаже продаж экспортеров и притоке этой гривневой ликвидности на межбанк для конвертации части этой «навеса» в более твердую валюту.



Разумеется, такой сценарий может реализоваться, если финансовые власти страны не придумают в очередной раз достойное применение этим гривневым излишкам. Например, размещения ОВГЗ или астрономическую продажу депосертификатов НБУ на очень привлекательных условиях.



Во всяком случае, на ближайших торгах валютного межбанка нетвердое доминирование «зеленых быков» должно сохраниться. А наличный рынок, вероятнее всего, будет ждать боковой тренд на фоне сохранения текущих цен наличной пары доллар-гривня.

«Боковик» рынка наличных имеет шансы сменить вероятный «покой» на любое направление движения, азимут которого в значительной степени будет зависеть от настроений межбанка и судьбы означенного гривневого «дамоклова меча» объемом 54 673,1 млн. грн.



US

