lockinoenp написав:

Для начала пару слов о его величестве ДОЛЛАРЕ, по теме ветки. Мы, как колония, как минимум на 60% в с/х зависим от импорта. Бензин, элэнергия, семена, химзащита, ветеринария, и главное техника с высокой производительностью. И т.д.Скажу за что знаю, теплицы. Кто до 2008 их запустил в работу, и п""""л, тот за год при том курсе затраты вернул, и на масло к хлебу осталось. Зарплата средняя в городе была 300-500уе, народ греб всё. После 2008 зарплаты в уе упали, расходы в с/х возросли, но жить, работать можно было.Скажу за счас. Доллар ухнул в три раза. мясо еле полтора выросло. При высокой зависимости от импортных составляющих в цене. И даже за эту цену не покупает народ. В прошлом году бройлеров брал, подсчитал, цыплята, 2 месяца комбикорма- вышло дороже чем в магазине готовых тушек взять. Свет, вода, свой труд(+ месяц они у меня на своей дроблёнки сидели)- это я не считал.Счас плюнул, решил своих гусей заводить и пол огорода под зелёный корм. Много его просто. Иначе при таком курсе и такой зарплатой только на себя работать. Ну что бы мясо на химии не покупать. Ну а остальные скоро свинину из Дании, яблоки из Польши и прочье... Ибо при таком перекосе курса и зарплат в городе тыхо сгыне наше с/х. Многие начнут плеваться.Да, про то, что п"""""ть надо на участке постоянно, не буду, кто был, тот знает.И в заключение, по теме ветки. С таким раскладом, мы всё больше становимся зависимы от импорта, от доллара, и в укрепление гривны не надеюсь. А ежели ещё цены на пассажирские перевозку увеличат, то как баланс сводить будем?