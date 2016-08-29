lockinoenp написав:Для начала пару слов о его величестве ДОЛЛАРЕ, по теме ветки. Мы, как колония, как минимум на 60% в с/х зависим от импорта. Бензин, элэнергия, семена, химзащита, ветеринария, и главное техника с высокой производительностью. И т.д. Скажу за что знаю, теплицы. Кто до 2008 их запустил в работу, и п""""л, тот за год при том курсе затраты вернул, и на масло к хлебу осталось. Зарплата средняя в городе была 300-500уе, народ греб всё. После 2008 зарплаты в уе упали, расходы в с/х возросли, но жить, работать можно было. Скажу за счас. Доллар ухнул в три раза. мясо еле полтора выросло. При высокой зависимости от импортных составляющих в цене. И даже за эту цену не покупает народ. В прошлом году бройлеров брал, подсчитал, цыплята, 2 месяца комбикорма- вышло дороже чем в магазине готовых тушек взять. Свет, вода, свой труд(+ месяц они у меня на своей дроблёнки сидели)- это я не считал. Счас плюнул, решил своих гусей заводить и пол огорода под зелёный корм. Много его просто. Иначе при таком курсе и такой зарплатой только на себя работать. Ну что бы мясо на химии не покупать. Ну а остальные скоро свинину из Дании, яблоки из Польши и прочье... Ибо при таком перекосе курса и зарплат в городе тыхо сгыне наше с/х. Многие начнут плеваться.
Да, про то, что п"""""ть надо на участке постоянно, не буду, кто был, тот знает. И в заключение, по теме ветки. С таким раскладом, мы всё больше становимся зависимы от импорта, от доллара, и в укрепление гривны не надеюсь. А ежели ещё цены на пассажирские перевозку увеличат, то как баланс сводить будем?
Скажу пару известных истин, и несколько своих мыслей: 1. При укреплении гривны - украинский экспорт становится дороже для заграницы, и теряет свою конкурентоспособность. 2. Соответственно - импорт становится доступнее для пересичных, и они "голосуют рублём" 3. При таком раскладе украинский производитель сокращает производство, или переносит его зарубеж. Сокращать тут свои издержки он может только на зарплате, т.к. сырьё, энергия, обородувание у нас "по мировым ценам". Что вытесняет рабочих заграницу.
4. Но при "крепкой гривне" создаётся иллюзия богатой сытой жизни, и народ вновь может вспомнить что такое импортные деликатесы и прочие товары (но недолго). А тем временем сокращается внутреннее производство, люди меньше зарабатывают, выезжают. Ухудшается сальдо внешней торговли - и "в один прекрасный момент" ситуация приводит к дефициту валюты и девальвации.
Зачем сейчас идти по пути из п.4 - думаю всем понятно
lockinoenp написав:С моей точки зрения избыток, переизбыток денех скажет своё слово до осени, как в 2008 было. И сценарий думаю будет немного другой, в 2008 тех, кто не спрятался, посчипали. Снаряд два раза в одну и ту же... Грядущий бада-бум по моему подрежет крылышки даже тем, кто в ... спрятался. Ну а по теме, могу допустить, просядет доллар у нас на радость народу. Но не на долго, и не всерьёз. Было в 2008.
Не знаю как с "переизбытком денег", но соглашусь, что всё идёт по накатанному пути, как трамвай по рельсам И идём мы на станцию "2008, V2.0"
Раз уже пішла така п"янка - прикинув , як воно було в 2008 . Курс впав з 5.05 до 4.58 ( це по моїм якимсь записам ) - а це 15 % ! Тепер -15 % від 28 - це грубо 24 ! Тобто якщо відкотиться курс нижче 25 - то точно буде 2008 v2.0 ...
Puente написав:Раз уже пішла така п"янка - прикинув , як воно було в 2008 . Курс впав з 5.05 до 4.58 ( це по моїм якимсь записам ) - а це 15 % ! Тепер -15 % від 28 - це грубо 24 ! Тобто якщо відкотиться курс нижче 25 - то точно буде 2008 v2.0 ...
А цены на металл на сколько упали в 2008 и в 2017-2018 ?
Как оказалось, наши подозрения были небеспочвенными – регулятор выкупал долларовые излишки по запросу наилучшего курса. Когда он покинул межбанк, цена «американца» по состоянию на 11.46 тотчас просела к 26,93/26,96 UAH/USD.
Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» «антиралли» на межбанке , нарушенное появлением на рынке НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не изменились, оставшись на отметке 14,00/16,00% годовых. Эта остановка динамики пребывает в относительной гармонии с довольно высоким значением объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
Puente написав:Раз уже пішла така п"янка - прикинув , як воно було в 2008 . Курс впав з 5.05 до 4.58 ( це по моїм якимсь записам ) - а це 15 % ! Тепер -15 % від 28 - це грубо 24 ! Тобто якщо відкотиться курс нижче 25 - то точно буде 2008 v2.0 ...
А цены на металл на сколько упали в 2008 и в 2017-2018 ?
парад аналитиков кто еще круче возьмет?
Считаю вообще не стоит сравнивать с 2008г. Тогда были внешние факторы падения и гривны , и экономики + резкий вывод спекулятивного капитала ,который завели при правлении Юща.
Puente написав: Курс впав з 5.05 до 4.58 ( це по моїм якимсь записам ) - а це 15 % !
Это какая-то высшая математика!
Когда 9-ть процентов называют 15,для вас плюс минус километр,это мелочи,стесняюсь спросить,вы хоть 4-ре класса начальной школы окончили?)
Относительно вчерашних вопросов ко мне,после абсолютно спокойного ноября,имею ввиду слабенький рост доллара,которого не было лет 20,хотя обычно ноябрь это трагический месяц для курса гривны,я принял решение поверить в гривну снова,на момент я всё правильно сделал,а летом будем видеть,очень может быть,что останусь гривнепатриотом и дальше,ребятки,ещё раз повторюсь,не надо быть каменной дубовой глыбой,если проиграл где,делайте работу над ошибками,выясняйте где прокололись,что бы в будущем не допускать похожих ошибок и не наступать на одни и те же грабли! Ещё раз повторюсь,надо быть гибким и эту ненависть ко всему украинскому пора бы засунуть в долгий ящик,но видимо у совковых людей это свойство останется до гробовой доски.
Относительно моей вчерашней сдачи в рядовой обменке по 26.90,я конечно угораю с людей,которые могут продавать розничные суммы по ценам выше,чем оптовые менялы,это талант,ляпать языком и портить карму,а мне было вчера нормально сдать по 90,если на тот момент оптовые обменки при суммах от 5 к.у.е. выше 92 не давали!
А теперь по сути,МБ на пару коп меньше,а налик тоже стабильно ниже МБ,короче,последний шанс для доллара это 5-е марта,если те,кто будут выводить дивы будут активными,если нет,то будем идти дальше на юг только уже активнее,ничего нового под луной,весенний час гривны всё ближе!
Вкладчик1234 написав:Сокращать тут свои издержки он может только на зарплате, т.к. сырьё, энергия, обородувание у нас "по мировым ценам". Что вытесняет рабочих заграницу.
Звыняюсь за выражение, но, за сто гривен в день даже алкаш у нас в селе шевелится не будет. Прошли те времена. И дело даже не в зарплате, а в том, что эти часы работы принесут. Даже при такой зарплате. Тут мы уже ниже Китая.
По состоянию на 12.23 Киева откат курса безналичного доллара остановился стараниями вернувшейся на межбанк Мамы, которая в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,93 UAH/USD. Эти мероприятия вернули цену «американца» на межбанке к прежней отметке 26,94/26,96 UAH/USD.
К 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен в паре доллар-гривня на фоне сохранения равновесия покупок и продаж: 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,25/33,45 UAH/EUR. В столице появилась партия «свежей гривни».
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о пролонгации снижения действующих цен в паре доллар-гривня (26,88/26,96 UAH/USD, евро - 33,20/33,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,479 UAH/RUB). На указанное время на рынке города сохранение преобладания клиентского «приноса».
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,90/26,98 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
somilitark написав:Относительно моей вчерашней сдачи в рядовой обменке по 26.90,я конечно угораю с людей,которые могут продавать розничные суммы по ценам выше,чем оптовые менялы,это талант,ляпать языком и портить карму,а мне было вчера нормально сдать по 90,если на тот момент оптовые обменки при суммах от 5 к.у.е. выше 92 не давали!
Рассмешили. Сдал гораздо меньше 5 куе по 27.03, Карл!
Libo написав:И прикольно. Представь, солнышко, чистый воздух, с поля запах хлеба, ты в светлых льняных штанах и рубахе, в соломянном брыле. Богатый разноцветный огород, весь в красных помидорах, здоровенные арбузы, желтые дыни, сад, вишни, подпертые ломящиеся яблони, сливы, вулыки, ухоженные курочки, цесарки, овечки, коровка ... Всё жужит, поет, клюёт, пасётся, кукарекает ... Гармония с природой. Реальная свобода. От всего. Нирвана.
Вы вообще когда-нибудь: копали, садили, пололи, бризкали, збирали, косили, боронували, годували, поїли, кізяки виносили та потім розкидали, рої ловили, мед качали, худобу пасли/доїли/різали, дерева обрізали, птицю на гнізда садили, патрали, а ще по хаті порались, у дворі, на кухні, а ще полову у сіновал, та кролі похворіли, а індик на паркані повісився, щерицю свиням, какиш каченятам, а квочку у погріб, буряки натерти та з дертю замішати ........? А потім нірвана, не без цього))))
Ну звичайно ж робив. Чи не білоручка. Селянський син. До того ж, якщо ти не жадний, тобі охоче допоможе місцеве населення. Зараз на одне робоче місце на сільгоспроботи в селі претендує 5-6 осіб. Серед них трапляються непияки і толкові. Садівник - як командир хозвзвода - повинен бути високопрофесійним і досвідним. Решта ніт. Але працьовитими. Ветеренария і хімія цілком можуть бути сортед-аут. І найголовніше, якщо ти сам не ледацюга, буде і на твоєму маєтку нірвана.