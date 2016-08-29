Додано: Вів 27 лют, 2018 13:32

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,990/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки оттока средств с коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» «похудел» с уровня 54 673,1 млн. грн. к отметке 53 762,2 млн. грн., оставаясь, однако, на довольно высокой цифре и угрожая нацвалюте на межбанковских торгах.



Довольно рано, около 10.02 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD. «Наш песня хороша, начинай сначала?»- поделился «шуткой юмора» наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 33 минуты, по состоянию на 10.35, безналичный «американец», прервав «турпоход в горы», отправился в «теплые долины», вниз: 26,94/26,96 UAH/USD.



По состоянию на 10.46 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,94/26,96 UAH/USD, остановив свое возвращение в долины.



К 11.07 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,94/26,96 UAH/USD, и эта заминка в курсовой динамике заставила насторожиться. Очевидцы регулятора с интервенциями пока не увидели, но из прошлого опыта известно - любая заминка – cherchez la femme (ищите женщину).



Как оказалось, наши подозрения были небеспочвенными – регулятор выкупал долларовые излишки по запросу наилучшего курса. Когда он покинул межбанк, цена «американца» по состоянию на 11.46 тотчас просела к 26,93/26,96 UAH/USD.



Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» «антиралли» на межбанке , нарушенное появлением на рынке НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не изменились, оставшись на отметке 14,00/16,00% годовых.

Эта остановка динамики пребывает в относительной гармонии с довольно высоким значением объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.23 Киева откат курса безналичного доллара остановился стараниями вернувшейся на межбанк Мамы, которая в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,93 UAH/USD. Эти мероприятия вернули цену «американца» на межбанке к прежней отметке 26,94/26,96 UAH/USD.



Наконец, около 13.06 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены просели к отметке 26,93/26,95 UAH/USD, индицируя, что регулятор тоже проголодался, покинув рынок.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 26 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2315, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и подскочив до $1,2342 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

27 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 8,0 коп.); евро – 33,25/33,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 8,0 коп.); евро – 33,25/33,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 27 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки шли в балансе.



К 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен в паре доллар-гривня на фоне сохранения равновесия покупок и продаж: 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,25/33,45 UAH/EUR. В столице появилась партия «свежей гривни».



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о пролонгации снижения действующих цен в паре доллар-гривня (26,88/26,96 UAH/USD, евро - 33,20/33,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,479 UAH/RUB).

На указанное время на рынке города сохранение преобладания клиентского «приноса».

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,90/26,98 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 33,25/33,53 UAH/EUR, рубль 0,475/0,474 UAH/RUB, Киев опт 26,87/26,97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,87/26,97 UAH/USD, евро (опт) 33,15/33,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,15/33,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,463/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/26,98 UAH/USD, розница – 26,85/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,92/26,98 UAH/USD; евро – 33,25/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,476/0,479 RUB/USD.



Появление на валютном межбанке обязательной к здешней продаже части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией аккумулирования нашими финансовыми институтами гривневых ресурсов, необходимых для отчетности об обязательном резервировании, на сей раз основательно «подкосили» курс безналичного «американца» на межбанке, на помощь которому был вынужден поспешить регулятор, выкупая в свои «закрома» долларовые излишки, не допуская чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.



«Медвежьи» настроения на межбанке поддержали пролонгацию аналогичного тренда на наличном рынке, что, в свою очередь, посредством обратной связи оказывало поддержку «зеленым медведям» межбанка.



Дополнительным «медвежьим» фактором на наличном рынке стало обострение нехватки гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Значимость этого фактора была подтверждена на рынке наличных столицы, к полудне продемонстрировавшего заметный отскок курса доллара и евро при появлении в городе толики «свежей» гривни.



Таким образом, думается, в ближайшее время настроение на валютном межбанке и на наличном рынке будут определяться состоянием гривневого ресурса. Строго говоря, для нас остается загадкой смена тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке безналичного доллара при столь заметном объеме остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Очевидно, виной тому пассивность импортеров, рассчитывающих после понедельничного замедления «бычьего» тренда на пролонгацию отката курса «американца» в разгар сезона отчетности по резервированию и возобновлении притока обязательнйо к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Не думаю, что это проявление гривнепатриотизма затянется надолго, и старт сезона репатриации дивидендов «варягами» в комплекте с началом нового месяца, вернут на межбанк «зеленых быков».



Однако, рискнем предположить, что приближение фарисейского по своей сути «женского» праздника, предполагающего изрядные гривневые расходы сильной половины нашего населения, заметно «смягчит» доминирование «быков» на валютном рынке. Впрочем, последующая конвертация значительной части гривневой выручки тружениками торговли после длинных мартовских выходных могут катализировать рост спроса на СКВ и, следовательно, повышение ее курса.



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