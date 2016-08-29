Додано: Вів 27 лют, 2018 21:26

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,79 коп., на торгах вторника укрепился на 5,84 коп., оказавшись на уровне 26,9482 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 26 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,990/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,00/27,03, но спустя 30 минут, сменив настроение, доллар упал к 26,94/26,96 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до 11.40 Киева. Попытки пролонгации снижения пресекались появившимся на рынке регулятором, который выкупал «зеленые» излишки по запросу наилучшего курса. Небольшой перерыв в этих мероприятиях около 11.42 дал возможность «американцу» возобновить снижение (26,93/26,96 UAH/USD). НБУ снова вернулся на межбанк, продолжая выкупать мелкие партии СКВ по цене 26,93 UAH/USD, вернув текущие котировки доллара к цифре 26,94/26,96 UAH/USD. В общей сложности регулятор пополнил свои «закрома» на $23,0 млн.



Уход регулятора на обеденный перерыв около 13.03 Киева тотчас был отмечен падением курса доллара до 26,93/26,95 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до 14.40 Киева, после чего СКВ возобновила поэтапное снижение на единичных продажах, оказавшись около 16.12 Киева на уровне 26,89/26,92 UAH/USD.



До финиша сессии доллар не покидал этой отметки.



На цифре 26,89/26,92 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 27 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9482 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 3,99% с 28,0672 UAH/USD до 26,9482 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.17 Киева - 14,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, во вторник на рынке появляется из-за рубежа обязательная к реализации на межбанке часть экспортной выручки.



Во-вторых, нынче период отчетности финансовых институтов по резервированию, для чего банки аккумулируют гривню, расставаясь ради нее с долларом.



В-третьих, игроки расставались с долларом, накапливая нацвалюту для участия в аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ с хорошей доходностью.



В-четвертых, «зеленые медведи» межбанка получили поддержку со стороны своих «родственников» с рынка наличных, где в последнее время наблюдается нехватка гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Смена тренда на торгах межбанка получила «символическую» поддержку со стороны индикатора состояния гривневого безналичного ресурса. Изрядный гривневый «навес» (остатки в нацвалюте) на транзитных и коррсчетах НБУ немного, с уровня 54 673,1 млн. к отметке 53 762,2 млн., понизились.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 27 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой продавалась на межбанке.



Во-вторых, «зеленых быков» на МЕЖБАНКЕ сменили «медведи», что, как известно, способствует росту ликвидности.



В-третьих, на торгах 27-го был более активным регулятор, выкупая «зеленые» в объеме до $23,0 млн. и проводя гривневые интервенции, внося свою посильную лепту в общий рост ликвидности.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует игроков ликвидностью) снята с повестки дня.









Торги 27 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, констатировав коррекцию цен в наличной паре доллар-гривня.



К подобному сценарию «наличку» склонило стартовавшее с 10.30 Киева уверенное снижение курса «американца» на торгах валютного межбанка.



В отличие от предыдущей сессии, нынче этот откат, несмотря на многократные попытки регулятора заморозить «баксопад», привел к падению средневзвешенного курса доллара на 5,84 коп.



Меж тем внутридневная коррекция наличного доллара выглядела даже при отсутствии нацбанковского арбитража и лоббирования «американца» весьма сдержанной.

Полагаю, сказывалось стремление дилеров сохранить торговую активность клиентов привлекательными уровнями цен обеих позиций в паре доллар-гривня.

В значительной степени курсовая динамика в течение вторника наличного рынка свелась к сужению спреда долларовых котировок. Причем это происходило за счета снижения менее значимых оферов.



Дилеры «неформального» наличного рынка боялись потерять клиентский «принос», не трогая довольно высокие уровни бидов, одновременно дисконтами стимулируя покупки.



Тем не менее, по итогам вторничной сессии валютчики вышеперечисленных населенных пунктов были вынуждены констатировать очевидный регресс на участке ликвидности. Несмотря на то, что к финишу сессии 27-го, за исключением Запорожья, им удалось сохранить равновесие покупок и продаж.



Стало быть, в течение 27 февраля позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Днепр), либо потеряла 2,0-5,0 коп., офера либо не изменились (Запорожье), либо стали ниже на 2,0-3,0 коп.



Блиц-анализ вышеприведенной сводки сразу находит источник «перекоса» наличного рынка Запорожья, дилеры которого «постеснялись» хоть на копейку понизить позицию «предложение», лишив шанса потенциальных покупателей доллара.



Нелишне указать на случившийся во вторник локальный отскок долларовых цен на рынке столицы около полудня, подтверждающий высокую значимость для наличного рынка состояния гривневой ликвидности. Появление в Киеве толики «свежей» гривни моментально вызвало заметный отскок цены «американца».



По сравнению с закрытием понедельника, биды наличного «неформального» «американца» потеряли 3,0-7,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 2,0-4,0 коп.



Итак, по итогам вторничной сессии, несмотря на усилия НБУ, курс безналичного «американца» потерял 5,84 коп., в то время как наличный доллар по сути, ограничился сжатием маржи.

Это дает основание считать «наличку» вошедшей в полосу относительной. стабильности. При этом мы рискнем предположить, что настроения на валютном межбанке тоже могут испытывать желание остановить курсовую динамику, которую нынче многократно пытался сглаживать регулятор. Просто ко вторнику на стороне «зеленых медведей» было подавляющее количество факторов. Часть из них сохранится и на ближайших торгах, однако, думаю, курсовая динамика безналичного доллара упадет. Стараниями появившихся «противовесам» «косолапой фауне».



Однако, вернемся к наличному рынку. Как заметили валютчики Днепра, часть вины за некоторое снижения оборотов лежит на погоде, которая в ряде регионов Украины заметно ухудшилась.



Впрочем, по порядку.



Торги 27 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/26,98 UAH/USD, евро – 33,20/33,40 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Стартовав во вторник в условиях относительного равновесия на фоне невысокой торговой активности, дилеры в течение дополуденной части сессии поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало состояние текущей ликвидности и стартовавший с 10.30 Киева «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 26,90/26,98 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



С обеда на рынке Днепра удалось сохранить установившееся к полудню «надежное» равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, причем для этого не понадобились ценовые ревизии.



Итоговый баланс позволил сохранить обороты на «очень хорошем» уровне, заслужившем «четверку с плюсом». Это немного хуже «отличных» показателей предыдущей сессии.



Со слов «неформалов» Днепра, значительная часть вины за регресс в ликвидности лежит на испортившейся погоде.



В течение 27 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп. Рынок розничного доллара в Днепре ограничился сужением маржи за счет оферов. Думаю, это стало основной причиной итогового равновесия покупок и продаж.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,90/26,98 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Начав с открытия и до полудня это равновесие надлежало поддерживать очень аккуратным снижением оферов из-за некоторого преобладания клиентских предложения СКВ, ставшего следствием стартовавшей с 10.30 Киева коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.



После обеда на оптовом рынке ситуация изменилась сбалансированность спроса и предложения стала устойчивой, не требуя вмешательства дилеров. До самого закрытия сессии здесь сохранились установившиеся к полудню цены и баланс спрос/предложение.

Последнее позволило обеспечить приличные по итогам дня обороты, которые заслужив «твердую четверку», все-таки оказались немного хуже результатов предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» не изменились, офера стали ниже 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 26 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 февраля уровнями 33,20/33,40 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные потери бидов и оферов. Заметим, что к полудню наличная оптовая пара евро-гривня работалась в Днепре по более широкой цене 33,15/33,45 UAH/EUR



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 27 февраля приходилось очень внимательно дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, обеспечивая сохранение приличной ликвидности сделок в этой паре.



Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к стартовавшей с киевского полудня динамичной коррекции пары евро-доллар на мировом валютном рынке.



Хотя, разумеется, наши валютчики, реагируя на ситуацию в паре евро-доллар, «вежливо» понизили обе позиции наличной пары евро-гривня, не особенно, однако, «доверяя» столь высокой динамике основной валютной пары «в миру».



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2324 к отметке $1,2240 констатировав внутридневное его снижение на изрядные 84 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту «потерю» пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2315, пара евро-доллар вскоре, с 02.00 Киева, инициировала плавное ралли, сумев оказаться около 12.00 Киева на внутридневном максимуме ($1,2340), тотчас начав коррекцию, динамика которой нарастала и, в конечном счете, уронила евро ко внутридневному минимуму ($1,2222 по состоянию на 17.55 Киева).

Евро наше в себе силы немного восстановиться из этого конфуза, оказавшись после 20.00 Киева в ближайших «окрестностях» цифры 1,2250, которые не покидал до 21.05 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро после полудня по Киеву незначительно растет, оставаясь выше $1,2300. Вот вторник в Конгрессе выступает новый глава ФРС Джером Пауэлл с докладом по инфляции и монетарной политике, и рынки надеются увидеть намеки на дальнейший курс. Новый глава ФРС должен продолжить политическую стратегию Йеллен, но существует вероятность того, что попытается охладить ожидания повышения ставки более трех раз в этом году, что может надавить на доллар США. Доходность трежерис восстанавливается от минимумов понедельника, но ниже уровней закрытия пятницы.



Фунт снизился, увеличив предыдущие потери сессии в связи со снижением ожиданий повышения ставок по кредитам Банка Англии в мае и ситуации вокруг Brexit. Фунт потерял 0,1% до $1,3952, достигнув минимума $1,3858 четверга - это самый низкий показатель с 14 февраля. Ближайшее сопротивление расположено на $1,4050, а поддержка на $1,3904.



На фоне общего укрепления позиций американской валюты быки по паре евро-доллар на протяжении последних дней безуспешно пытавшиеся вернуться выше $1,2360, утратили остатки оптимизма. К настоящему времени пара достигла линии поддержки с 18 февраля, и поглощение бидов в районе $1,2225 откроет дорогу к фигуре, следом за которой скрываются стопы.





Адепты теханализа констатируют, что техническая картина продолжает деградировать, однако полагают, что ключевым уровнем является поддержка в районе $1,2150. Прорыв ниже будет сигналом о том, что консолидация завершилась позитивно для «медведей», и они смогут продолжить наступление в направлении $1,18.



Гуру теханализа, в то же время, подчеркивают, что о возобновлении бычьего тренда можно будет говорить не раньше, чем мы увидим прорыв сопротивления в районе $1,2680 — в этом случае будет открыта дорога для роста к $1,32. Но это уже чистая фантастика.



Поскольку наш главный ориентир, размещения Казначейством США казенных бумаг (бондов/нот), ожидается, лишь 12 и 13 марта, нам не остается иного варианта, как поискать причину динамичного падения пары евро-доллар в «откровениях» новоназначенного главы ФРС Дж. Пауэлла.



Как оказалось, направление поиска было выбрано правильно - новый глава Федрезерва Джером Пауэлл оставил дверь открытой для четырех повышений ставок ФРС в этом году, признав, что продолжающееся укрепление экономики и ускорение темпов роста инфляции может побудить монетарные власти США пересмотреть свои планы в отношении трех повышений.



«Согласно моему личному мнению, экономика окрепла по сравнению с декабрем», — заявил он в ответ на вопрос о причинах, которые могли бы спровоцировать FOMC ускорить темпы ужесточения политики. «Мы продолжаем наблюдать укрепление рынка труда. Мы увидели ряд экономических показателей, которые укрепляют мою уверенность в том, что инфляция разгоняется в направлении целевого уровня. Мы также отмечаем продолжающийся рост экономики во всем мире, то время как фискальная политика становится более стимулирующей», — подчеркнул Пауэлл в ходе своего первого выступления перед Конгрессом.



После этих заявлений инвесторы повысили свои ожидания относительно вероятности повышения ставки ФРС в IV-м квартале до порядка 50%. Шансы на повышение во II-м и III-м кварталах выросли до 80 и 70%, соответственно, в то время как повышение ставки в марте по-прежнему оценивается как практически стопроцентное.



Пауэлл вступил в должность главы Центробанка США в период, когда крупнейшая мировая экономика набирает обороты, а безработица снижается, однако инфляция при этом все равно остается ниже целевого уровня ФРС 2%.



В качестве дополнительного фактора поддержки текущего импульса роста, администрация Дональда Трампа сумела провести через Конгресс законы об увеличении расходов и снижении налогов.

Отвечая на вопрос о том, как улучшение оценок экономики повлияет на динамику процентных ставок, Пауэлл предпочел положиться на грядущее заседание FOMC, которое состоится 20-21 марта, заявив, что не хочет «предвосхищать» прогнозы по экономике и ставкам, которые будут подготовлены к этому заседанию.



Профильные гуру считают, что Пауэлл будет более быстро реагирующим и более прямолинейным. Даже несмотря на то, что Пауэлл сообщил, что решение об ускорении темпов ужесточения еще не принималось, он добавил после этого, что существуют «четыре фактора, предполагающих целесообразность ужесточения политики».



Комментарии Пауэлла обусловили скачок доходности 10-летних казначейских облигаций США к дневным максимумам в районе 2,91%.



Тем временем фондовый рынок, которому «не нравится» повышение ставок, погрузился в «красную зону». В своем вступительном заявлении новый глава ФРС также дал позитивную оценку перспективам экономического роста, отметив, что «некоторые факторы, в предшествующие годы препятствовавшие росту экономики США, теперь стали благоприятствовать ему».



Он пообещал, что монетарная политика попытается нащупать баланс, при котором можно было бы избегать перегрева экономики, но при этом вернуть инфляцию к целевому уровню 2% и закрепить ее в этом районе. Пауэлл заявил также, что текущая коррекция фондового рынка и рост доходности по госдолгу США не должны оказывать сдерживающее воздействие на экономику, подчеркнув, что ЦБ «не наблюдает признаков того, что эти факторы оказывают сильное давление на перспективы экономической активности, рынка труда и инфляции». Прогнозы по экономике все равно остаются оптимистичными, заверил он.



Глава ЦБ США повторил январское послание FOMC, сообщив, что «дальнейшее плавное повышение ставок» будет наилучшим образом способствовать достижению ключевых целей ФРС — максимальной занятости и ценовой стабильности.



Пауэлл оптимистичен. Он открытым текстом недвусмысленно дает понять: экономика вернулась в нормальное состояние, теперь мы (ФРС – ДС) должны вернуть в нормальное состояние и монетарную политику.



Центробанк США уже давно ведет тяжелый бой со слишком низкой инфляцией. Ценовой индекс расходов на личное потребление в течение последних пяти лет держится преимущественно ниже целевого уровня ФРС 2%. По мнению Пауэлла, запаздывание роста зарплат в условиях экономической экспансии было связано с низкими показателями производительности, однако новый приток инвестиций «должен со временем поддержать рост производительности». Соответственно, ускорится и рост зарплат, добавил он, подчеркнув, что слабость инфляции в прошлом году «вероятно, стала отражением временных факторов, повторения которых не ожидается».



Решительность и оптимизм мистера Пауэлла заметно укрепила американскую валюту.

Индекс доллара USDX подскочил с уровня 89,70 к отметке 90,48 пунктов.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,20/33,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное падение бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 27 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Появление на валютном межбанке обязательной к здешней продаже части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией аккумулирования нашими финансовыми институтами гривневых ресурсов, необходимых для отчетности об обязательном резервировании, а также участие в размещении Минфином гривневых ОВГЗ, на сей раз основательно «подкосили» курс безналичного «американца» на межбанке, на помощь которому был вынужден поспешить регулятор, выкупая в свои «закрома» долларовые излишки, не допуская чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.



«Медвежьи» настроения на межбанке поддержали пролонгацию аналогичного, хотя и более сдержанного тренда на наличном рынке, что, в свою очередь, посредством обратной связи оказывало поддержку «зеленым медведям» межбанка.



Дополнительным «медвежьим» фактором на наличном рынке стало обострение нехватки гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Значимость этого фактора была подтверждена на рынке наличных столицы, к полудне продемонстрировавшего заметный отскок курса доллара и евро при появлении в городе толики «свежей» гривни.



Таким образом, думается, в ближайшее время настроение на валютном межбанке и на наличном рынке будут определяться состоянием гривневого ресурса. Строго говоря, для нас остается загадкой смена тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке безналичного доллара при столь заметном объеме остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Очевидно, виной тому пассивность импортеров, рассчитывающих после понедельничного замедления «бычьего» тренда на пролонгацию отката курса «американца» в разгар сезона отчетности по резервированию и возобновлении притока обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Не думаю, что это проявление гривнепатриотизма затянется надолго, и старт сезона репатриации дивидендов «варягами» в комплекте с началом нового месяца, вернут на межбанк «зеленых быков».



Однако, рискнем предположить, что приближение фарисейского по своей сути «женского» праздника, предполагающего изрядные гривневые расходы сильной половины нашего населения, заметно «смягчит» доминирование «быков» на валютном рынке. Впрочем, последующая конвертация значительной части гривневой выручки тружениками торговли после длинных мартовских выходных могут катализировать рост спроса на СКВ и, следовательно, повышение ее курса.



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