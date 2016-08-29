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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4398439944004401

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 717
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
460
Всього голосів : 717
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:18

  Перес де Куэльяр написав:
  Игорь написав:
  Перес де Куэльяр написав:Да ,если еще учесть три "качели" 20-30 коп. можно было поймать ,а так боковик ,кому как. :mrgreen:

Извините что вмешиваюсь, не могли бы Вы указать точнее эти 3(три) качели хотя бы в 20 коп с цифрами и датами ? Я так понимаю, считаем от январского максимума ? Просто я вижу только одну, но наверное смотрю не тот график.
Вы просто не в "теме" нет смысла вам че то писать,кто следит за движением налички каждые хотя бы 20мин,тот видит волны дневные,когда с утра например прием доллара 27 ,к обеду 26.90 а на вечер 27.05.Вам как бы без изменений ,но некоторые улавливают эти моменты.

Понял, прохожу мимо. Спасибо[/quote]

Б л и н...два не глупых человека из за ничего перебранились...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 01:53

  сірий написав:Думаю, 8-марта на НАЛИЧКЕ уже начали отрабатывать, а после 8-го как обычно -откуп (конечно,если хорошо наторгуют)))


ровно год назад по этому принципу решил прикупить. курс был 27.05. чето запомнилось.
по мне, так последние несколько лет праздники (особо) не влияют на рынок.
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