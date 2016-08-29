|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2018 22:18
Перес де Куэльяр написав: Игорь написав: Перес де Куэльяр написав:
Да ,если еще учесть три "качели" 20-30 коп. можно было поймать ,а так боковик ,кому как.
Извините что вмешиваюсь, не могли бы Вы указать точнее эти 3(три) качели хотя бы в 20 коп с цифрами и датами ? Я так понимаю, считаем от январского максимума ? Просто я вижу только одну, но наверное смотрю не тот график.
Вы просто не в "теме" нет смысла вам че то писать,кто следит за движением налички каждые хотя бы 20мин,тот видит волны дневные,когда с утра например прием доллара 27 ,к обеду 26.90 а на вечер 27.05.Вам как бы без изменений ,но некоторые улавливают эти моменты.
Понял, прохожу мимо. Спасибо[/quote]
Б л и н...два не глупых человека из за ничего перебранились...
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 1719
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 1187 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 лют, 2018 01:53
сірий написав:
Думаю, 8-марта на НАЛИЧКЕ уже начали отрабатывать, а после 8-го как обычно -откуп (конечно,если хорошо наторгуют)))
ровно год назад по этому принципу решил прикупить. курс был 27.05. чето запомнилось.
по мне, так последние несколько лет праздники (особо) не влияют на рынок.
-
overfin
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 12.11.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10413
|1080165
|
|
|6056
|1288145
|
Вів 27 лют, 2018 15:49
ЛОБ
|
|38
|34230
|
реклама
|