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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4403440444054406>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 717
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
460
Всього голосів : 717
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:08

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 26,78/26,85
Interest
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:15

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  prodigy написав:Перес де Куэльяр

продолжайте туфтить регулярно


Дата: 28 февраля 2018 г. на 11.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,85/26,90 UAH/USD
€ – 33,00/33,40 UAH/EUR
RUB – 0,471/0,478 UAH/RUB
Для умственно отсталых.


приїду в Харьків і натовку пику
Ви так не галасуйте, а то Харківські приймуть вас з радістю ,головне що б виїхати встигли.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:16

Привет из Днепра-8

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,89/26,92 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал тяжелее, приподнявшись с уровня 53 762,2 млн. грн. к отметке 55 601,2 млн. грн., угрожая нацвалюте на межбанковских торгах.

Довольно рано, около 10.02 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар обвалился в цене, составив 26,77/26,80 UAH/USD. «Пока в долины, ждем Маму», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».

Спустя 31 минуту, по состоянию на 10.33, безналичный «американец», прервав спуск в «теплые долины», немного отскочил: 26,81/26,83 UAH/USD. На моменте регулятора не видели.

По состоянию на 11.00 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,80/26,83 UAH/USD, остановив свое возвращение «в долины» и немного растянув спред.

К 11.30 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,80/26,83 UAH/USD.
«После утреннего адреналина на рынок вернулась скука», - констатировал наш гуру.

Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке , приостановившееся около 11.00 Киева, сопровождалось признаками расширения на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo немного понизились с уровня 14,00/16,00% к отметке 14,00/15,75% годовых.
Эта остановка динамики пребывает в гармонии с ростом объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.

По состоянию на 12.20 Киева котировки безналичного доллара растянули спред до 26,79/26,83 UAH/USD. Меж тем, установившаяся с 11.00 стабильность долларовых цен на межбанке недолго была секретом Полишинеля – как и накануне, на рынке присутствует регулятор, который 80 режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,93 UAH/USD.

Наконец, около 13.00 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв. При этом на межбанке цены не претерпели изменений, оставшись на уровне 26,79/26,83 UAH/USD.

Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 февраля с уровней: доллар – 26,70/27,00 UAH/USD, евро – 32,70/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,495 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению понизился на 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 27 февраля по спросу понизился на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по оферам.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 февраля по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2230, поднявшись до $1,2234 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
28 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.); евро – 32,90/33,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 февраля спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 27 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное, но волатильное равновесие спроса и оферов.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.); евро – 32,90/33,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 февраля спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 28 февраля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.

К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня на фоне сохранения равновесия покупок и продаж: 26,80/26,90 UAH/USD, евро - 32,80/33,10 UAH/EUR.

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы, сменившей робкие попытки клиентского «приноса» на фоне утреннего безоговорочного доминирования спроса: 26,80/26,90 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,471/0,476 UAH/RUB.

Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного понизились: 26,82-85/26,90-92 UAH/USD, евро - 32,95/33,20 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,93/27,053UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль 0,471/0,478 UAH/RUB, Киев опт 26,85/26,90-93 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,85/26,90-93 UAH/USD, евро (опт) 33,10/33,20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,10/33,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,80/27,00 UAH/USD, евро – 32,80/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,85/26,90 UAH/USD, розница – 26,80/26,98 UAH/USD; Запорожье – 26,80/26,92 UAH/USD; евро – 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,471/0,477 RUB/USD.

Заметный рост притока обязательной к продаже на украинском валютном межбанке части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией сезона отчетности по обязательному резервированию предопределили сохранение присутствия на рынке «зеленого» безнала «медведей», просадивших цену «американца», несмотря на лоббирование последнего клерками регулятора, вновь выкупавшими «зеленые» излишки.

Тренд был поддержан аналогичными, хотя и более сдержанными настроениями на рынке наличных, курсовое отличие которого от цен доллара на межбанке было минимальным, не давая возобновить пресловутый «переток» более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок. Отсутствие «перетока» и, как следствие, дополнительного спроса на СКВ со стороны банков, «усугубляют» стартовавшую во вторник коррекцию безналичного доллара.

Думается, новый месяц внесет коррективы в «текучку» валютного межбанка при посильном содействии вновь «потяжелевшего» гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
Кроме того, скоро стартует очередной сезон репатриации дивидендов «варягами».
Так что, у «зеленых быков» валютного межбанка хорошие шансы вернуться на рынок.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:18

somilitark
Да и ещё один факт,даже банки могут работать со спредом в 5 коп,обратите внимание на Бисбанк,он вчера целый день светил курс по первому номеру 87 на 92,правда ему сегодня надоело играть в догонялки без спроса и он психанул: с утра были курсы 70 на 92,сейчас смотрю уже 75 на 85.
Кто там смеяло со слитого по 90? Ещё раз повторюсь,сейчас действует правило имени меня:не слил сегодня,завтра всё равно будет ещё ниже и труднее сдать.
Кому надо пользуйтесь! :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:44

Черновцы 26.7-26.85 медленно сползаем. Пов
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:52

  козак написав:
  ЛАД написав:Имею ввиду, что темпы роста (точнее, возможность их обеспечить) примерно одинаковы. И даже наоборот - у отстающих темпы роста могут быть заметно выше за счёт эффекта низкой базы.

Темпы роста когда используешь мотыгу или John Deere зависят от базы или влияют на нее?

С мотыгой легче обеспечить высокие темпы роста, чем с John Deere"ом. :)
Пример - легче увеличить личный капитал в 10 раз со 100 долларов до 1000, чем в те же 10 раз со 100 тыс. до млн.

  ЛАД написав:В возможностях быстрого развития за счёт кредитов сомневаюсь, чаще это происходит благодаря инвестициям.

Быстрое развитие некоторых - результат выжимки всех остальных и уже потом протекторат избранных и вынуждаемое глобализацией общее постепенное подтягивание всех остальных ближе к уровню лидера. Прорыв - это идея. ..... И учитель с учениками в Гане оплатили с лихвой за возможность прикоснуться к Microsoft Office, но без этой платы его бы не было вообще как и этой возможности у них.

Тут не понял - какое отношение данное высказывание имеет к вопросу кредитов и инвестиций.
Однако наше обсуждение не очень соотносится с профилем ветки, поэтому, если хотите, давайте отложим до выходных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:02

prodigy Спред может быть и 2 коп и 1 коп и -2 и 0 и другой, :mrgreen: если ситуация того требует
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:08

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра вроде обещают ещё поднять учётную ставку, это ж сколько 17-18% где-то будет, 18% была ещё летом 2016г.
yurmkr2015
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:17

Re: Валютный рынок в контексте

МБ 14.00 236.66 млн 26.8081
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:24

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Кто там смеяло со слитого по 90? Ещё раз повторюсь,сейчас действует правило имени меня:не слил сегодня,завтра всё равно будет ещё ниже и труднее сдать.
Кому надо пользуйтесь!
Думаю, что этот прогноз действует только на ближайшее время.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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