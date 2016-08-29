Додано: Сер 28 лют, 2018 13:16

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,89/26,92 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал тяжелее, приподнявшись с уровня 53 762,2 млн. грн. к отметке 55 601,2 млн. грн., угрожая нацвалюте на межбанковских торгах.



Довольно рано, около 10.02 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар обвалился в цене, составив 26,77/26,80 UAH/USD. «Пока в долины, ждем Маму», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 31 минуту, по состоянию на 10.33, безналичный «американец», прервав спуск в «теплые долины», немного отскочил: 26,81/26,83 UAH/USD. На моменте регулятора не видели.



По состоянию на 11.00 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,80/26,83 UAH/USD, остановив свое возвращение «в долины» и немного растянув спред.



К 11.30 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,80/26,83 UAH/USD.

«После утреннего адреналина на рынок вернулась скука», - констатировал наш гуру.



Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке , приостановившееся около 11.00 Киева, сопровождалось признаками расширения на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo немного понизились с уровня 14,00/16,00% к отметке 14,00/15,75% годовых.

Эта остановка динамики пребывает в гармонии с ростом объема гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.20 Киева котировки безналичного доллара растянули спред до 26,79/26,83 UAH/USD. Меж тем, установившаяся с 11.00 стабильность долларовых цен на межбанке недолго была секретом Полишинеля – как и накануне, на рынке присутствует регулятор, который 80 режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,93 UAH/USD.



Наконец, около 13.00 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв. При этом на межбанке цены не претерпели изменений, оставшись на уровне 26,79/26,83 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 февраля с уровней: доллар – 26,70/27,00 UAH/USD, евро – 32,70/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,495 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению понизился на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 27 февраля по спросу понизился на 30,0 коп., потеряв 20,0 коп. по оферам.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 февраля по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2230, поднявшись до $1,2234 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

28 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.); евро – 32,90/33,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 февраля спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное, но волатильное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.); евро – 32,90/33,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 27 февраля спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 28 февраля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.



К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня на фоне сохранения равновесия покупок и продаж: 26,80/26,90 UAH/USD, евро - 32,80/33,10 UAH/EUR.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы, сменившей робкие попытки клиентского «приноса» на фоне утреннего безоговорочного доминирования спроса: 26,80/26,90 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,471/0,476 UAH/RUB.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного понизились: 26,82-85/26,90-92 UAH/USD, евро - 32,95/33,20 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,93/27,053UAH/USD, евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль 0,471/0,478 UAH/RUB, Киев опт 26,85/26,90-93 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,85/26,90-93 UAH/USD, евро (опт) 33,10/33,20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,10/33,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,80/27,00 UAH/USD, евро – 32,80/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,85/26,90 UAH/USD, розница – 26,80/26,98 UAH/USD; Запорожье – 26,80/26,92 UAH/USD; евро – 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,471/0,477 RUB/USD.



Заметный рост притока обязательной к продаже на украинском валютном межбанке части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией сезона отчетности по обязательному резервированию предопределили сохранение присутствия на рынке «зеленого» безнала «медведей», просадивших цену «американца», несмотря на лоббирование последнего клерками регулятора, вновь выкупавшими «зеленые» излишки.



Тренд был поддержан аналогичными, хотя и более сдержанными настроениями на рынке наличных, курсовое отличие которого от цен доллара на межбанке было минимальным, не давая возобновить пресловутый «переток» более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок. Отсутствие «перетока» и, как следствие, дополнительного спроса на СКВ со стороны банков, «усугубляют» стартовавшую во вторник коррекцию безналичного доллара.



Думается, новый месяц внесет коррективы в «текучку» валютного межбанка при посильном содействии вновь «потяжелевшего» гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.

Кроме того, скоро стартует очередной сезон репатриации дивидендов «варягами».

Так что, у «зеленых быков» валютного межбанка хорошие шансы вернуться на рынок.



US